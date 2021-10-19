«Вашингтон» — «Колорадо». Такого Александра Овечкина мы не видели давно!

20 октября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Колорадо». Начало встречи — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 2.20, успех «Эвеланш» идёт за 2.70. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.50. Где покажут матч «Вашингтон» — «Колорадо»?

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Колорадо Эвеланш» 20 октября 2021 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Вашингтон» — «Колорадо» 20 октября будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.66, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.27. Гол в первые 10 минут идёт за 1.64, вероятность серии буллитов оценена в 8.60.

«Вашингтон» — «Колорадо»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (20.10.2021)

Национальная хоккейная лига набирает обороты. Болельщики радуются началу сезона, ярких матчей и красивых голов хватает на всех. 20 октября любителям отечественного хоккея будет что посмотреть. Конечно же, обратить внимание стоит на противостояние «Вашингтона» и «Колорадо».

Звёздный капитан «Вашингтона» Александр Овечкин продлил контракт ещё на пять лет. Он продолжает погоню за рекордом Уэйна Гретцки, а весь хоккейный мир следит за этим. «Кэпиталз» в следующие пять лет сделают всё возможное, чтобы помочь Ови. Они уже становились обладателями Кубка Стэнли, а теперь могут стать единственным клубом лучшего снайпера в истории НХЛ.

Впрочем, загадывать сейчас рано. Хотя Александр Великий времени зря не теряет. «Вашингтон» сыграл две встречи. Для начала дома разгромил «Рейнджерс» (5:1). Главными героями стали, конечно же, Александр Овечкин, который оформил дубль, и его соотечественник Евгений Кузнецов, отдавший три результативные передачи.

В матче с действующим победителем Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» пришлось туго (1:2 ОТ). Столичная команда проиграла, зато Овечкин забросил 733-ю шайбу и закрепился на пятом месте в гонке снайперов. Но «молнии» перевернули игру, добившись победы в овертайме. Справедливости ради, без Андрея Василевского исход наверняка оказался бы иным. Моменты имелись.

Наибольшие шансы на Кубок Стэнли — 2022 букмекеры дают «Колорадо». Да, всё это гадание на кофейной гуще, ведь НХЛ — непредсказуемая лига. И всё же факт значимый. Валерий Ничушкин давно обосновался в составе «лавин», Натан Маккиннон штампует очки, состав мощный… Однако в плей-офф не складывается. В последних двух сезонах выбывали во втором раунде.

В первом матче нового сезона «Колорадо» обыграл «Чикаго» (4:2). Ничушкин отметился результативной передачей. А после стало известно, нападающий выбыл как минимум на неделю из-за травмы верхней части тела. Затем с «Сент-Луисом» допустили много ошибок, напропускали (3:5). Сказалось отсутствие ключевых игроков.

Уход Филиппа Грубауэра сильно сказался, теперь место основного вратаря занял Дарси Кемпер, перешедший из «Аризоны». Вратарь хороший, но никогда не игравший в плей-офф. А вот у «Кэпиталз» на последнем рубеже пока всё на удивление замечательно. Место в воротах занял Витек Ванечек, сменщиком является Илья Самсонов.

«Колорадо» мечтает о Кубке Стэнли. Но на деле всё обстоит сложнее. Сейчас отсутствуют шесть игроков основы. Такая ситуация на старте может плачевно сказаться на результатах. А тройка нападения «столичных» Овечкин—Кузнецов—Уилсон (пока Никлас Бэкстрем отсутствует из-за травмы) будет грозной силой.

Плюс в пяти личных встречах на льду «Кэпитал Уан-Арены» из шести последних хозяева имели успех. Лишь раз тотал матча был меньше пяти шайб. А с учётом череды проблем «лавин» мы бы рассмотрели победу «Вашингтона» за 2.20. Вариант проще — итоговая победа «столичных» за 1.77.

Не менее привлекательно смотрится общий тотал больше 5.5 шайб за 1.72. Всё же последние личные игры выдались голевыми. А Александру Овечкину в нынешнем состоянии никто не страшен. В такой форме Ови не видели уже давно. Значит, нужно ковать железо пока горячо.

«Вашингтон» — «Колорадо»: прогноз и ставка на матч НХЛ 20 октября 2021 года

У «Вашингтона» нестабильная вратарская бригада, но Витек Ванечек пока в полном порядке. Точно не будет Никласа Бэкстрёма, зато Александр Овечкин и Евгений Кузнецов шикарно начали сезон. У «Колорадо» сменился вратарь, а главное — отсутствуют сразу шесть игроков основного состава. Такая ситуация на руку «столичным». Александру Овечкину не хватает восьми шайб до четвертого места в снайперской гонке. Отставание вполне способно сократиться, Евгений Кузнецов поможет.

Ставка 1: победа «Вашингтона» за 2.20.

Ставка 2: тотал больше 5.5 шайб за 1.72.

Где смотреть матч «Вашингтон» — «Колорадо»?