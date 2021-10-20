ЦСКА — «Салават Юлаев». Уфимская машина сделает больно Сергею Фёдорову

21 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Салават Юлаев». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 2.35, а успех «Салавата Юлаева» оценён экспертами в 2.89.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — «Салават Юлаев» 21 октября 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ ЦСКА — «Салават Юлаев» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.97, тотал меньше 4.5 шайбы за 2.02. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.33. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.91.

Прогноз и анализ матча КХЛ ЦСКА Москва — «Салават Юлаев» Уфа (21.10.2021)

На 21 октября в Континентальной хоккейной лиге запланировано целых шесть встреч. Отдельное внимание уделим противостоянию ЦСКА — «Салават Юлаев», которое пройдёт на льду «ЦСКА-Арены» в Москве. Первое вбрасывание состоится в 19:30 мск. Положение дел у армейцев в нынешнем сезоне непривычно скромное.

После 20 игр идут четвёртыми на Западе, имея в активе 25 баллов. Отставание от «Йокерита» составляет три очка. Последние четыре встречи прошли с переменным успехом. Сначала в московском дерби одолели «Спартак» (1:0), следом разгромно проиграли «Амуру» (1:5). С «Адмиралом» худо-бедно реабилитировались — 2:1.



А вот гостевое дерби со «Спартаком» не удалась (3:4 ОТ). К 45-й минуте красно-белые вели в счёте 2:0. ЦСКА за шесть минут ответил тремя шайбами, но удаление дало шанс сопернику, который за 18 секунд до сирены спасся. В овертайме ещё один штраф у гостей привёл к пропущенному голу. И поражению.



«Салават Юлаев» выглядит гораздо лучше. После 19 матчей идёт третьим в Восточной конференции, набрав 28 баллов. Отставание от «Трактора» — четыре пункта. Могло быть лучше, но вмешалась недавняя серия из трёх неудачных встреч — поражения с общим счётом 5:12. Самое крупное от СКА — 0:5. О таком поскорее хочется забыть.

Реабилитироваться и отыграться за неудачи удалось в Магнитогорске. Местный «Металлург» шёл на победной серии из 14 матчей и виделся фаворитом. Однако команды устроили голевой парад, победителем из которого вышли уфимцы (5:2). Василию Кошечкину пришлось совершить 37 сейвов, но и это не помогло.



Следом подопечные Томи Лямся тоже на выезде крупно обыграли «Трактор» (6:1), прервав победную серию и челябинцев. К началу третьего периода вели в счёте 4:0, забросив в каждом периоде по две шайбы. Третий отрезок не стал исключением. Замена вратаря уральцам не помогла. Челябинцы отличились в большинстве. На большее не хватило сил.

Теперь заряженные уфимцы отправляются в Москву. Команда показала себя очень неплохо в последних двух встречах. Чёрная полоса миновала, особенно в атаке. 11 шайб тому подтверждение. ЦСКА же продолжает разочаровывать. Проиграл аутсайдеру, провалил дерби…



Статистика реализации бросков тоже не впечатляет. ЦСКА дома имеет 7,69% реализации, когда «Салават» на выезде реализовал 12,02%. При этом из 63 шайб 41 уфимцы забросили в гостях. Армейцы же всего забросили 43 шайбы. Единственный козырь — статистика очных встреч. Выиграли в девяти из десяти на своём льду. Но это заслуга предыдущего тренерского штаба.



Любопытно также, что тотал матча пробивал отметку в 4.5 шайбы довольно часто. Однако теперь москвичи играют очень нестабильно. В последних пяти встречах одержали три победы, но все над аутсайдерами. Не считая победы на тоненького в матче со «Спартаком» (1:0).

Уфимцы же очнулись и выдали два матча, в которых не оставили шансов лидерам КХЛ. Букмекеры отдают небольшое предпочтение ЦСКА, но по совокупности факторов мы бы, напротив, рассмотрели победу гостей. Коэффициент мощный — 2.89. Вариант проще — Ф2 (0) за 2.16.

ЦСКА — «Салават Юлаев»: прогноз и ставка на матч КХЛ 21 октября 2021 года

ЦСКА упустил победу в московском дерби во многом из-за череды удалений. Плюс не так давно проиграл разгромно аутсайдеру. А «Салават» на выезде выиграл две встречи подряд. Чёрная полоса, кажется, позади. 11 шайб за две игры в ворота лидеров КХЛ — это круто. ЦСКА пока чередует победы с поражениями дома, а уфимцы наладили игру в большинстве. Защита на уровне — всего 38 шайб пропустили. Меньше только у «Металлурга». Поэтому играем победу «Салавата».



Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 2.89.

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