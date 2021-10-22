«Аталанта» — «Удинезе». Скорость Алексея Миранчука не заставит Гасперини передумать

Россиянин стал самым быстрым в этом сезоне Лиги чемпионов. Но со скамейки не убежать.

24 октября состоится матч девятого тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Удинезе». Начало игры — в 13:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Аталанты» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44. Успех «Удинезе» оценен экспертами в 7.50. Ставки на ничью принимаются за 5.10.

Коэффициенты букмекеров на матч «Аталанта» — «Удинезе» 24 октября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Аталанта» — «Удинезе» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.39. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61. Поставить на «обе забьют» можно за 1.78.

Анализ и прогноз матча чемпионата Италии «Аталанта» — «Удинезе» (24.10.2021)

После третьего тура групповой стадии еврокубков клубы возвращаются к борьбе на внутренней арене. 24 октября в девятом туре чемпионата Италии на стадионе «Атлети Адзурри» состоится встреча «Аталанта» — «Удинезе». Начало раннее, запланировано на 13:30 по мск. За три последних сезона соперники пересеклись шесть раз.

Не лучшим образом провели этот отрезок гости, добыли всего лишь одну ничью. В остальных пяти случаях потерпели пять поражений с общим счётом 6:18. Предыдущий матч датирован апрелем, тогда бергамаски на своём поле одержали верх со счётом 3:2.



Впрочем, сейчас «Аталанта» тоже в порядке. После восьми туров Серии А обустроилась на шестом месте в турнирной таблице, в активе 14 очков. До лидирующего «Наполи» не хватает почти столько же, рассчитывать на титул будет сложно. Тем более при такой-то конкуренции.

Зато перспектива снова попасть в Лигу чемпионов вполне реализуема. Во-первых, подопечные Джан Пьеро Гасперини уже находятся в зоне Лиги Европы. Правда, у ближайшего преследователя, «Ювентуса», баллов столько же. Во-вторых, отставание от зоны топ-4 составляет всего один пункт.

В нынешнем розыгрыше самого престижного еврокубкового турнира у «Аталанты» всё вполне недурно. Хотя, конечно, могло быть лучше. После трёх туров находятся на третьей строчке с четырьмя баллами. Удалось сыграть вничью с «Вильярреалом» (2:2) в Испании и победить швейцарский «Янг Бойз» (1:0).

Однако бергамаски на днях потерпели обидное поражение от английского «Манчестер Юнайтед» (2:3). На голы Марио Пашалича и Мериха Демираля в первом тайме «красные дьяволы» ответили тремя мячами во втором. Маркус Рашфорд, Гарри Магуайр и Криштиану Роналду после перерыва совершили невероятный камбэк.

Любопытно, что Алексей Миранчук наконец-то появился на поле, пусть и на замену. Даже развил самую высокую скорость среди всех игроков, участвовавших в групповом этапе турнира нынешнего сезона. Но результативными действиями не отметился. А итальянские фанаты даже признали россиянина худшим игроком матча.

Впрочем, качественная игра и стабильные результаты должны прийти к «Аталанте» на дистанции. После домашнего поражения от «Милана» (2:3) она частично реабилитировалась. На выезде без особого сопротивления разобралась с «Эмполи» (4:1), дубль оформил 33-летний Йосип Иличич. Выигрывать конкуренцию Миранчуку стало совсем тяжело.

«Удинезе», в свою очередь, занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А с девятью баллами. Демонстрирует добротный сбалансированный футбол, несмотря на довольно скудный состав. Не всегда удаётся сыграть хорошо, но за бойкость клубу стоит отдать должное.

Увы, удачный старт сезона сменился провальным осенним периодом. В преддверии матча с «Аталантой» «зебры» не побеждают уже пять туров кряду, сыграв с «Сампдорией» (3:3) и «Болоньей» (1:1) вничью. Теперь приходится бороться за выживание. От зоны вылета команду отделяют всего четыре пункта.

Удинцы натерпелись от грандов. Нестабильная защита вряд ли сможет остановить и футболистов из Бергамо, которые снова много забивают. Мы бы рискнули и взяли П1 с форой (-1.5) за коэффициент 2.19. Вариант попроще — ИТБ 1 2 мяча за 1.77. Встречи с «Удинезе» часто складываются для бергамасков удачно. Не должно быть проблем и в этот раз.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Аталанта» — «Удинезе» 24 октября 2021 года

В перспективы «Удинезе» в предстоящей игре верится слабо. «Аталанта» выйдет на поле разъярённой после неприятной осечки в Манчестере и уже с первых минут наверняка пойдёт вперёд. Чёрно-белые, конечно, имеют возможность удивить, но в потенциал атакующей мощи бергамасков верится больше.



Ставка: победа «Аталанты» с форой (-1.5) за коэффициент 2.19.

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