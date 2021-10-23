«Салават Юлаев» — «Локомотив». Артём Анисимов не спасёт Игоря Никитина в Уфе

24 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Локомотив». Начало встречи — в 14:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Салавата Юлаева» в основное время можно с коэффициентом 2.16, успех «Локомотива» оценён экспертами в 2.87.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Ак Барс» 24 октября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Локомотив» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.73, а тотал меньше 4.5 шайбы за 2.16. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.05. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.84.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Салават Юлаев» Уфа — «Локомотив» Ярославль (24.10.2021)

На 24 октября в Континентальной хоккейной лиге запланировано девять встреч. Отдельное внимание стоит уделить противостоянию «Салавата Юлаева» и «Локомотива», которое пройдёт на льду «Уфа-Арены». Первое вбрасывание состоится в 14:30 мск. Соперники в последнее время хороши.

«Салават Юлаев» идёт третьим на Востоке, набрав 32 балла за 21 игру. Отставание от лидирующего «Металлурга» составляет четыре очка. В последних пяти играх уфимцы забрали восемь из 10 возможных очков. Сначала дома проиграли в «зелёном дерби» по буллитам «Ак Барсу» (2:3 Б), затем на выезде в овертайме — «Автомобилисту» (3:4 ОТ).



Дальше начались чудеса. Отобрали очки у «Металлурга» и «Трактора», прервав их победные серии. Забросили аж 11 шайб! А в прошлой выездной игре с ЦСКА пришлось тяжко, хотя и победили (3:2). Хозяева с первых минут набросились на ворота зелёных и открыли счёт, реализовав лишнего.



Ответ «Салавата» пришлось ждать до конца периода, Александр Кадейкин сравнял счёт. Два из оставшихся голов были забиты в большинстве. Победу для гостей вырвал Сакари Маннинен, совершив выдающийся сольный проход. Теэму Хартикайнен тоже был хорош.

«Локомотив» идёт пятым в своей конференции, имея 24 балла. Отставание от лидирующего СКА — семь пунктов. Свеж в памяти плачевный сентябрь, но при Игоре Никитине ярославская команда преобразилась. Проиграла лишь два раза за 10 игр. Было ещё поражение как раз от «Салавата», но тогда на лёд игроков вывел Дмитрий Юшкевич.



Экс-тренер ЦСКА за Ярославль уступил только СКА (0:1) в начале октября и в недавней домашней игре с аутсайдером «Адмиралом» (1:3). Во втором случае, конечно, к железнодорожниками имелись вопросы. Впрочем, в остальных восьми встречах «Локо» одержал восемь побед, семь из которых — в основное время.

Последний выезд к «Барысу» сложился успешно (4:1). В дебюте вернувшийся из НХЛ Артём Анисимов забросил шайбу. В атаке поучаствовал даже голкипер Эдди Паскуале! Во втором периоде гости удвоили преимущество, реализовав большинство. Единственная пропущенная шайба в третьем периоде не смутила.



Теперь «Локомотив» ждёт выезд в Уфу. Команда при новом тренере показывает очень интересный хоккей. Пополнение в виде Артёма Анисимова уже приносит плоды. Форвард с внушительным опытом игры в НХЛ на вес золота. А хороший темп и регулярные победы ярославцев в целом только поднимают настроение. Болельщики должны быть довольны.



«Салават» последние три встречи провёл великолепно. Отобрал очки у лидеров КХЛ и одолел ЦСКА. Показывает очень хороший хоккей. Так что скучать в предстоящем матче точно не придётся. Любопытно, что «Локо» выиграл четыре из пяти последних личных встреч. Но команды встречались и в этом сезоне, тогда победу одержали уфимцы (3:2 ОТ).

Правда, железнодорожники в тот период переживали не лучшее время. Зато теперь при Игоре Никитине имеют четыре победы в пяти выездных встречах. «Салават» же дома три раза из пяти оставался не у дел. Хотя уфимцы хороши в реализации большинства, а вот ярославцы в меньшинстве, мягко говоря, не самые мастеровитые.



С учётом последней серии подопечных Томи Лямся мы бы поставили на их итоговую победу за 1.73. На победу в основное время ставить не решимся, слишком сильные соперники, просто так отдавать очки никто не захочет. Ещё интересно смотрится тотал больше 4.5 шайбы за 1.73. Обе команды в последних трёх встречах играли как раз с высоким тоталом.

«Салават Юлаев» — «Локомотив»: прогноз и ставка на матч КХЛ 24 октября 2021 года

«Салават» имеет на день больше отдыха, к тому же последние победы над грандами придают уверенности. «Локо» же получил нового игрока из НХЛ. В атаке они станут ещё сильнее. Но проблемы с удалениями и игрой в меньшинстве пока не ушли. А «СЮ» в большинстве очень хорош в этом сезоне. Наказывать за ошибки умеет. По совокупности факторов «Салават» выглядит чуть сильнее. Поэтому играем его итоговую победу.



Ставка 1: итоговая победа «Салавата Юлаева» за 1.73.



Ставка 2: тотал больше 4.5 шайбы за 1.73.

Прогноз Максима Лебедева на матч «Сочи» — «Металлург».