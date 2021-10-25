«Локомотив» — «Сочи» в РПЛ и «Авангард» — СКА в КХЛ: что смотреть 25 октября

Второй месяц весны близится к своему логическому завершению. В некоторых европейских футбольных первенствах миновала уже треть сезона. Не отстают и другие виды спорта. КХЛ уже вовсю радует болельщиков, НХЛ тоже набрала ход. Стартовал новый розыгрыш НБА. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на понедельник, 25 октября.

На что ставить в футболе 25 октября

Понедельник традиционно закрывает программу футбольного уик-энда. Громкие вывески радуют редко, но кое-что заманчивое найти можно. Программу 12-го тура чемпионата России завершит встреча «Локомотива» и «Сочи», которая пройдёт на «РЖД Арене» в Москве. Стартовый свисток намечен на 19:00 мск.

Железнодорожников возглавил выходец из немецкой Бундеслиги — Маркус Гисдоль. Они успели провести две игры под руководством нового главного тренера, но пока что не впечатлили. Против сочинцев тоже будет трудно. Подопечные Владимира Федотова показывают бодрый атакующий футбол и заслуженно находятся в верхних слоях турнирной атмосферы РПЛ.

Где покажут матч «Локомотив» — «Сочи»?

При желании можно зацепить матч 10-го тура испанской Примеры «Хетафе» — «Сельта», который стартует в 22:00 мск. Хозяева не так давно бились в еврокубках с «Краснодаром» и даже выходили в плей-офф Лиги Европы. Теперь же находятся на последнем месте в таблице и всерьёз рискуют вылететь в Сегунду. Исправлять ситуацию взялся Кике Флорес.



Бывший клуб Фёдора Смолова впечатляет не больше. За девять туров «кельты» набрали всего лишь семь очков и остановились на 15-й строчке. Отрыв от предстоящего противника составляет пять баллов. Терпимо. Но зона вылета находится всего в двух. С мотивацией проблем быть не должно, конкуренция высокая.

На что ставить в хоккее 25 октября

В Континентальной хоккейной лиге без изменений, играют каждый день. На понедельник запланирован всего лишь один матч, но он никого не должен оставить равнодушным. «Авангард» принимает СКА. Представитель Восточной конференции сделает всё, чтобы осадить лидера Запада. Стартовое вбрасывание — в 19:30 мск.

«Ястребы» тяжело вкатывались в новый сезон, проделанная работа на трансферном рынке не могла не сказаться. Зато в семи последних встречах одержали шесть ярких побед. Кажется, Боб Хартли нашёл подход к обновлённому составу. Посмотрим, готов ли он противостоять грозному сопернику. Армейцы неспроста захватили лидерство на Западе.

Прогноз Владимира Вуйтека на матч «Авангард» — СКА.

Отдельно стоит упомянуть встречи НХЛ, которые пройдут ночью 26 октября. В 2:00 мск начнётся противостояние «Оттава Сенаторз» — «Вашингтон Кэпиталз». Разумеется, повышенное внимание приковано к персоне Александра Овечкина. Капитан «столичных» здорово начал новый сезон и уже вышел на пятое место в исторической гонке снайперов.



В активе Ови уже 735 шайб. При этом отставание от Бретта Халла — всего шесть результативных бросков. Думается, через этот порог россиянин переступит совсем скоро. Есть ещё одна интересная закономерность: до идущего третьим в списке Яромира Ягра 31 гол, а до Нового года 31 матч. Звучит как вызов!

На что ставить в теннисе 25 октября

В Санкт-Петербурге стартует открытый турнир ATP-250. Матчей много, российские спортсмены, разумеется, будут. Отдельное внимание стоит уделить встрече Карена Хачанова с французом Адрианом Маннарино. Изначально планировалось, что она состоится в понедельник, однако могут быть изменения.



Российский теннисист совсем недавно выступал на Кубке Кремля, где уступил в полуфинале соотечественнику Аслану Карацеву и задержался в Москве для получения французской визы. Случились непредвиденные проблемы, поэтому время старта поединка находится в плавающем состоянии.

На что ещё ставить 25 октября

Поклонники баскетбола ликуют! Благополучно стартовал и уже набирает ход новый сезон НБА. В условиях разных часовых поясов игры проходят ночью, но пройти мимо просто нельзя. На 26 октября запланировано сразу девять встреч, программа заключена в отрезок с 2:00 до 5:30 мск.



А фигуристы продолжают выступать на Кубке России, добрались уже до третьего этапа. В 13:45 мск стартует программа танцев на льду среди юниоров, в 16:25 мск — среди взрослых. На 18:05 запланировано начало женской короткой программы, на 20:40 мск — мужской короткой программы. У последних в личном зачёте с отрывом лидирует Артём Лежеев.