«Оттава» — «Вашингтон». Александр Овечкин снова поставит Канаду на уши

26 октября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Оттава» — «Вашингтон». Начало встречи — в 02:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 1.98, успех «Сенаторз» идёт за 3.06. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.65.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Оттава Сенаторз» — «Вашингтон Кэпиталз» 26 октября 2021 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Оттава» — «Вашингтон» 26 октября будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.59, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.21. Гол в первые 10 минут идёт за 1.63, вероятность серии буллитов оценена в 9.40.

«Оттава» — «Вашингтон»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (26.10.2021)

Октябрь подходит к концу, а в Национальной хоккейной лиге накал страстей и борьбы лишь увеличивается. 26 октября отечественным любителям хоккея будет что посмотреть. Отдельное внимание, конечно же, стоит уделить «Вашингтону», который едет в гости к «Оттаве».

«Оттава» после пяти встреч привычно находится на дне. А точнее — на 15-й строчке в Восточной конференции. Такая ситуация получилась из-за трёх поражений. Никита Зайцев пока без набранных очков, а Артём Зуб хорош. Имеет в активе две результативные передачи, пользуется доверием тренерского штаба.

«Сенаторз» в гостях проиграли «Торонто» (1:3), затем дома «Сан-Хосе» (1:2) и «Рейнджерс» (2:3). В последнем случае вели в счёте с разницей в две шайбы вплоть до 42-й минуты. Но гости за три с половиной минуты в третьем периоде оформили три шайбы и взяли верх. Хотя выглядели откровенно так себе.

Состав у «Оттавы» один из худших в НХЛ, это ни для кого не секрет. Летом руководство отдало российского нападающего Евгения Дадонова «Вегасу». Совсем недавно в Россию вернулся Артём Анисимов, который в последние годы больше мучился, чем играл. Форвард перешёл в ярославский «Локомотив» и уже, кстати, отличился голом.

«Вашингтон» после пяти игр идёт пятым на Востоке, отставая от лидирующей «Флориды» на два очка. Конкуренция в верхней части турнирной таблицы солидная. Семь баллов у скромного «Баффало», по восемь у «Каролины», «Питтсбурга» и «Вашингтона». Девять набрал «Нью-Йорк Рейнджерс».

Любопытно, что «Кэпиталз» ни разу не уходили со льда с пустыми руками. Два поражения есть, зато оба — в овертайме. Сначала немного не дожали обладателя Кубка Стэнли «Тампу», Андрей Василевский оказался слишком хорош. Пропустил лишь от самого Александра Овечкина. А вот в последней игре с «Калгари Флэймз» всё пошло не по плану.

Уже к концу первого периода «Кэпиталз» горел 0:3. Илья Самсонов в начале второго заменил на воротах Витека Ванечека, который на этот раз провалился. Хозяева смогли перевернуть игру, забросив три шайбы. Евгений Кузнецов отличился в меньшинстве, Овечкин заработал гол+пас. Третий период получился боевым, но безрезультатным.

В овертайме Элиас Линдхольм оформил хет-трик и помог гостям забрать два очка. Обидное поражение, но столичная команда боролась и не опустила рук после провального дебюта. А это крайне важный нюанс. Мотивации сейчас должно быть гораздо больше. Теперь «Вашингтон» готовится к встрече с «Оттавой».

Надо сказать, что Александр Овечкин забросил 735-ю шайбу в карьере. Получается интересная закономерность: до Яромира Ягра 31 шайба, а до Нового года 31 матч. Звучит как вызов! И вроде бы это шутка, но слишком уж хорош Ови… А возродившийся Евгений Кузнецов вышел на 13-е место по количеству очков в истории «Вашингтона» (427 очков).

«Оттава» на старте сезоне не впечатляет, оборона хромает. Свой лёд — это хорошо. Но «Сенаторз» слишком сильно уступают в классе. С сезона-2016/2017 не выходили в плей-офф. И, разумеется, останутся на дне таблицы в нынешнем первенстве. «Кэпиталз» уже нельзя считать полноценным претендентом на Кубок Стэнли, однако попадание в плей-офф вопросов не вызывает.

Плюс на стороне «столичных» перевес по личным встречам: в семи подряд одержали победы, а в трёх последних общий тотал голов был крайне высоким. Поэтому мы бы рассмотрели лобовую победу «Вашингтона» в основное время за коэффициент 1.98. Интересно ещё смотрится ИТБ2 3.5 шайбы за 2.07.

В четырёх из пяти предыдущих очных встреч «Кэпиталз» забрасывали больше трёх шайб. А трёх последних — как минимум пять. В нынешнем сезоне также в трёх играх из пяти индивидуальный тотал превышал три заброшенные шайбы. Результат впечатляет. Поэтому такой вариант тоже имеет место быть. Овечкин великолепен, Кузнецов в огне. Канадцам будет туго.

«Оттава» — «Вашингтон»: прогноз и ставка на матч НХЛ 26 октября 2021 года

«Вашингтон» проиграл последнюю встречу «Калгари», хотя боролся до конца. Витек Ванечек провалился, но Илья Самсонов отразил 13 бросков и помог партнёрам дойти до овертайма. «Оттава» в защите привычно не блещет, состав один из худших в лиге. Поэтому ждём голы от Овечкина и Кузнецова, которые очень хорошо начали сезон. Побить рекорд Гретцки для Ови уже не кажется такой невероятной задачей.

Ставка 1: победа «Вашингтона» за 1.98.

Ставка 2: индивидуальный тотал «Вашингтона» больше 3.5 шайбы за 2.07.