«Спартак» — «Ростов», «Тоттенхэм» — «МЮ» и другие матчи. Что смотреть сегодня

2021 год вступил в последнюю треть: на дворе осень. Это время спорта: в футболе клубные чемпионаты перемежаются матчами еврокубков, подходит к концу теннисный год, а вот в других игровых видах спорта сезон только начинается. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 30 октября.

На что ставить в футболе 30 октября

Как обычно, футбола в субботу очень много. В РПЛ продолжается 13-й тур. «Спартак» после провала в Санкт-Петербурге принимает «Ростов». Красно-белым очень нужно реабилитироваться, но и южанам очки нужны не меньше. «Рубин», который никак не выйдет из неудачной полосы, принимает ЦСКА. Леонид Слуцкий против своей бывшей команды. «Краснодар» примет «Крылья Советов», а «Локомотив» будет гостить в Нижнем Новгороде.

Прогноз Виктора Гусева на матч «Спартак» — «Ростов».

В Англии главный матч недели – «Тоттенхэм» – «МЮ». Уле-Гуннар Сульшер получил последнее китайское предупреждение от руководства клуба, ситуацию нужно исправлять. Вот только соперник очень непростой. «Ливерпуль» принимает «Брайтон», а «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас». Ну а «Челси» на выезде сразится с новой игрушкой богатеев – «Ньюкаслом».

Прогноз Романа Павлюченко на матч «Лестер» — «Арсенал».

В Германии главный вопрос – что ждёт «Унион», которому сегодня играть с «Баварией». Мюнхенцы получили смачную оплеуху в Кубке от Мёнхенгладбаха – 0:5 – и теперь постараются выместить всю злость на берлинцах. «Байер» встретится с «Вольфсбургом», «РБ Лейпциг» на выезде сыграет с «Айнтрахтом», а дортмундская «Боруссия» примет «Кёльн».



В Испании «Барселона» вздохнула свободно после увольнения Рональда Кумана. Но станет ли лучше игра? Посмотрим. Сегодня сине-гранатовые встречаются с «Алавесом». Мадридский «Реал» на выезде сыграет с «Эльче».



В Серии А «Аталанта» принимает «Лацио», а «Ювентус» едет в гости к «Вероне». Интересно будет и во Франции, где «Лион» сразится с «Лансом».

На что ставить в хоккее 30 октября

В КХЛ 6 матчей. Выделяем встречи «Металлург» — «Витязь» и «Трактор» — «Ак Барс». В НХЛ в субботу вечером можно посмотреть встречи «Нэшвилл» — «Айлендерс» и «Лос-Анджелес» — «Монреаль», а в ночь на воскресенье пройдёт ещё 8 встреч.



Кроме того, очередные матчи пройдут в ВХЛ, а также чемпионатах Германии, Чехии и Швейцарии.

На что ещё ставить 30 октября

На теннисном турнире в Санкт-Петербурге полуфиналы. Ян-Леннард Штруфф сразится с Тэйлором Фрицем, а во втором полуфинале Марин Чилич встретится с обидчиком Андрея Рублёва — Ботиком ван де Зандсхулпом.



Большой игровой день в НБА, сразу 11 матчей. Две встречи в мужской волейбольной Суперлиге: в Красноярске «Енисей» примет АСК, а в Москве сыграют «Динамо» и «Кузбасс». 4 игры в женской Суперлиге: здесь главный матч пройдёт в Калининграде, где «Локомотив» сыграет с «Уралочкой».



Ну и UFC 267, конечно! Здесь бои сразу 12 россиян. Выделяем главные: Пётр Ян сразится с Кори Сэндхагеном, Исламу Махачеву будет противостоять Дэн Хукер, а Александр Волков выйдет в октагон против Марчина Тыбуры.

Прогноз Ровшана Аскерова на матч «Тоттенхэм» — «МЮ».