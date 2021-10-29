«Нижний Новгород» — «Локомотив». Александру Кержакову не перехитрить Маркуса Гисдоля

30 октября состоится матч 13-го тура РПЛ «Нижний Новгород» — «Локомотив». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.92. Успех нижегородцев оценён экспертами в 4.33. Ставки на ничью принимаются за 3.66.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Нижний Новгород» — «Локомотив» 30 октября 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч «Нижний Новгород» — «Локомотив» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.78. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.57. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» можно за 1.94.

Анализ и прогноз матча 13-го тура чемпионата России «Нижний Новгород» — «Локомотив» (30.10.2021)

Скоро нас ждут новые коронавирусные ограничения. Уже введён локдаун, который продлится как минимум до 7 ноября. Время покажет, как это отразится на российском футболе, но пока болельщиков на трибуны пускают. 30 октября в 13-м туре чемпионата России на своём поле «Нижний Новгород» примет столичный «Локомотив».

Перед 13-м туром железнодорожники занимали в турнирной таблице РПЛ четвёртое место с 21 набранным баллом. От лидирующего «Зенита» отставание было пять пунктов. После назначения нового главного тренера есть положительная динамика, Маркус Гисдоль с новыми подопечными уже прервал серию без побед.



После непростой ничьей с «Рубином» (2:2) в Казани сумел обыграть на своём поле «Сочи» (2:1). Не обошлось без доли везения, особенно в матче с казанцами, но результат налицо, а детали потом мало кто вспомнит. Отдадим немецкому специалисту должное, команда действительно преобразилась.



Конечно, адаптация только началась, загруженный из-за еврокубков график ещё не раз внесёт свою лепту. Но пока что даже в Лиге Европы есть прогресс. Несмотря на поражение от турецкого «Галатасарая» (0:1), москвичи выглядели весьма неплохо. Атаковали, ничуть не стесняясь крепкого соперника.

Сейчас шанс на выход из группы скромный. Конкуренты не из робкого десятка, но побороться — вопрос достоинства. До топ-2, выводящего в плей-офф, не хватает всего три очка. Если удастся сохранить заданный темп, то можно будет бороться и за золото РПЛ, и за выход в евровесну.



«Нижний Новгород» о подобном, разумеется, не мечтает. Недавно вырвался из ФНЛ, да и то благодаря наличию хорошего стадиона («Оренбург» не прошёл лицензирование). Удерживаться на плаву весьма трудно. После хорошего начала клуб сдал, упав на 11-ю строчку. В активе 14 баллов, а отрыв от опасной 13-й позиции — два пункта, поводы для беспокойства имеются.

Последние два тура нижегородцам не удались: проиграли «Крыльям Советов» (0:2) и «Краснодару» (1:4). Большое количество пропущенных мячей (19 штук) говорит о неготовности к битве с сильными оппонентами. Очевидно, нужны другие ресурсы как в оборонительную линию, так и в атакующую.



В нападении вовсе играют молодые малоопытные футболисты, стабильности ждать не приходится. Даже в Кубке России накануне с большим трудом обыграли «Факел» (1:0). Большую часть противостояния воронежский клуб провёл в меньшинстве, а подопечные Александра Кержакова забили всего один мяч.



В успех «Нижнего Новгорода» верится с трудом, вряд ли удастся зацепиться даже за ничью с «Локомотивом». Трудностей не избежать. Мало того, что москвичи на подъёме, они стали больше атаковать при Маркусе Гисдоле и в целом пока оставляют приятное впечатление. А тут ещё и своя форма растеряна.

Также стоит отметить кошмарные результаты на своём поле. Нижегородцы сейчас хуже всех в РПЛ играют дома. За шесть матчей потерпели пять поражений подряд, пропустив 13 мячей. Железнодорожники же набирают обороты и готовятся вернуться в борьбу за медали. Мы бы взяли их победу за коэффициент 1.92.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Нижний Новгород» — «Локомотив» 30 октября 2021 года

После внушительного старта сезона от нижегородцев последовал закономерный спад. На первый план вышли неопытность и скудная скамейка запасных. Александру Кержакову некем значительно усилить игру. «Локомотив», напротив, заметно добавил после прихода Маркуса Гисдоля. Думается, с «Нижним Новгородом» проблем возникнуть не должно.



Ставка: победа «Локомотива» за 1.92.