«Аталанта» — «Лацио». Скамейка запасных делает Алексея Миранчука сильнее

30 октября состоится матч 11-го тура Серии А «Аталанта» — «Лацио». Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу бергамасков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.00. Успех римлян оценён экспертами в 3.82. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Где смотреть матч «Аталанта» — «Лацио»?

Коэффициенты букмекеров на матч «Аталанта» — «Лацио» 30 октября 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Аталанта» — «Лацио» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.54, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.41. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» можно за 1.53.

Анализ и прогноз матча 11-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Лацио» (30.10.2021)

До международного ноябрьского перерыва осталось совсем немного. Тем важнее клубам не допускать осечки в национальных первенствах. В чемпионате Италии грядёт 11-й тур. На 30 октября запланировано три встречи. В самой ранней из них «Аталанта» на стадионе «Атлети Адзурри» примет «Лацио». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

«Аталанта» пока далека от борьбы за чемпионство, зато в зоне еврокубков держится уверенно. После 10 туров Серии А располагается на пятой строчке с 18 баллами, до лидирующих «Наполи» и «Милана» не хватает целых 10 пунктов, зато до зоны Лиги чемпионов — всего одного.



В нынешнем розыгрыше еврокубкового турнира не удалось одержать верх над «Вильярреалом» (2:2) и «Манчестер Юнайтед» (2:3), хотя бергамаски играли весьма агрессивно и интересно. Упрекать их сложно. Перспективы неплохие, ведь соперники нестабильно выступают в своих чемпионатах.



А у подопечных Джан Пьеро Гасперини в последних трёх турах одна ничья с «Удинезе» (1:1) и две победы — над «Эмполи» (4:1) и «Сампдорией» (3:1). Забивают, как видно, по-прежнему стабильно. В атаке мощный Дуван Сапата и опытный Йосип Иличич успешно заменяют Мурьеля, который только недавно восстановился после травмы.

Главный тренер предпочитает атакующий футбол, а потому с забитыми мячами проблем нет, наколотили уже 18 за 10 туров в чемпионате Италии и пять за три тура Лиги чемпионов. Правда, пропускают регулярно (шестой матч кряду на внутренней арене), но не так много. Перед 11-м туром реже из сетки своих ворот мяч доставали всего четыре клуба.



При этом обычно удаётся ограничиваться всего одним пропущенным. Самое большое — три мяча от лидирующего в таблице «Милана» и два от «Интера». «Лацио» такой крепостью похвастаться не может: за 10 туров у римлян 17 пропущенных мячей. Маурицио Сарри продолжает адаптироваться.



Последние два матча в чемпионате Италии тому подтверждение: поражение от «Вероны» (1:4) и тяжёлая победа над «Фиорентиной» (1:0). Хотя стоит отметить, что и атакуют римляне хорошо, за 10 туров чемпионата Италии забили 20 мячей! Если бы не хилая защита, вполне можно было идти в лидерах в таблице.

А так приходится довольствоваться лишь шестой строчкой и 17 набранными баллами. Хотя бы до зоны Лиги чемпионов всего два пункта. Перспективы на будущее есть, и довольно неплохие. Об этом стоит подумать, потому как попасть в самый престижный турнир через Лигу Европы будет тяжело.

В нынешнем розыгрыше «Лацио» смотрится не очень. Одержать победу удалось лишь над идущим последним в группе московским «Локомотивом» (2:0), хотя по делу. Но две другие встречи можно отнести к неудачным: ничья с «Марселем» (0:0), который со всеми сыграл вничью, а также поражение от турецкого «Галатасарая» (0:1).



Римляне весьма неудачно выступили против «Вероны» (1:4), а у неё аналогичная с «Аталантой» схема в три защитника. Будет трудно и теперь, ведь гости много пропускают. А забивать так часто в последнее время не получается. Бергамаски выглядят бодрее, увереннее, а главное — стабильнее. Рискнём и проверим победу хозяев за коэффициент 2.00.



Отдельно стоит сказать, что в последнем матче чемпионата Италии на поле появился Алексей Миранчук, который никак не может закрепиться в основе. Однако в матче с «Сампдорией» он вышел на 79-й минуте и в самой концовке отдал голевую передачу на Иличича. Голевая передача довольно условная, и всё же это обнадёживающий фактор.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Аталанта» — «Лацио» 30 октября 2021 года

Джан Пьеро Гасперини уже давно наладил игру в атаке, забивают бергамаски много. Пробелы возникают только против высококалиберных команд, да и то — борьба с ними равная, иногда чуть не везёт. «Лацио» же сменил тренера и выступает нестабильно, много пропускает и в последнее время мало забивает. Думаем, «Аталанта» одержит победу на этот раз.



Ставка: победа «Аталанты» за 2.00.

Какой канал покажет матч «Аталанта» — «Лацио»?