«Тампа-Бэй» — «Вашингтон». Александра Овечкина способен остановить только Василевский

2 ноября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» — «Вашингтон». Начало встречи — в 02:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Лайтнинг» в основное время можно с коэффициентом 2.22, успех «Кэпиталз» идёт за 2.64.

Где смотреть матч «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»?

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Вашингтон Кэпиталз» 2 ноября 2021 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Вашингтон» 2 ноября будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.55, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.29. Гол в первые 10 минут доступен за 1.61, вероятность серии буллитов оценена в 8.70. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.60.

«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (02.11.2021)

Две трети осени позади, а в Национальной хоккейной лиге накал борьбы усиливается. Бессонные ночи ждут, запасаемся кофе и смотрим интересный хоккей. 2 ноября состоятся три матча, отечественным любителям хоккея стоит уделить внимание противостоянию «Тампы» и «Вашингтона». Оно пройдёт на льду «Амали-Арены».

«Тампа» идёт восьмой в Восточной конференции, набрав девять баллов в восьми играх. Не самый лучший старт для победителя Кубка Стэнли. Боли добавляет травма Никиты Кучерова, полученная в прошлой игре с «Вашингтоном». Она привела к операции на нижней части тела, восстановление займёт от восьми до 10 недель.

Как раз после этого подопечные Джона Купера проиграли три матча кряду с общим счётом 5:13. За 1:5 от «Баффало» особенно обидно. Быстро среагировать и перестроиться не удалось, хотя соперник далеко не самый мощный. Благо получилось прервать неприятную серию и одержать две уверенные победы, забросив 10 шайб.

Сначала в гостях разгромили «Питтсбург» (5:1), а затем дома — «Аризону» (5:1). Как видно, команда способна справляться и без Кучерова. Прошлый сезон тоже тому доказательство. А вот сможет ли нападающий восстановиться и набрать кондиции к Олимпиаде — большой вопрос. Потеря такого игрока для сборной — очень тяжело. Так что желаем скорейшего выздоровления.

«Вашингтон» идёт третьим на Востоке и выглядит стабильнее, набрал 13 баллов из 16 возможных. Отставание от лидирующей «Флориды» составляет всего три пункта. Но сейчас плотность таблицы высокая, хотя «Кэпиталз» и идут очень хорошо. Проиграли всего три раза — все в овертаймах: «Тампе», «Калгари» и «Детройту».

Отметим, что в последнем матче дома с «Аризоной» Илья Самсонов оформил первый шат-аут (2:0). Александр Овечкин снова забил, это 739-я шайба в карьере. Да ещё и отдал голевую передачу. До рекорда Бретта Халла осталось всего два гола. Евгений Кузнецов поучаствовал в обеих результативных атаках.

В итоге у Овечкина за восемь матчей 15 баллов по системе «гол+пас». Кузнецов старается не отставать — 12 очков. Но главные поздравления принимал Илья Самсонов, отразивший 16 бросков и отстоявший на ноль. Работы оказалось мало, концентрацию голкипер не потерял. «Столичные» действительно были лучше во всём, а теперь им предстоит взять реванш у «Тампы».

Василевский в последних двух встречах пропустил всего две шайбы, прогресс после бледного старта сезона очевиден. Без Кучерова «Лайтнинг» уже преодолевали целую регулярку. Вероятно, продержатся и сейчас. Но, как показали первые три матча с крепкими оппонентами, всё не так гладко. Перестроения звеньев чреваты сбоями. «Вашингтон» на старте идёт заметно лучше.

Александр Великий набрал великолепный ход, голевая серия достигла восемь матчей. Рекорд Уэйна Гретцки не кажется таким недосягаемым. Кузнецов тоже выдал мощный старт, хотя вряд ли сыграет на ОИ-2022 из-за дисквалификации. Если ещё и Илья Самсонов обретёт стабильность…

Как видно, соперники начали сезон по-разному, но не стоит забывать, что «Тампа-Бэй» — дважды обладатель Кубка Стэнли. «Вашингтон» в последние сезоны выбывал на ранней стадии плей-офф, зато сейчас на подъёме.

Кузнецов и Овечкин штампуют очки в каждом матче. Первая и вторая тройка нападения выглядят здорово.

Для Андрея Василевского наверняка работа найдётся. Между прочим, «Кэпиталз» выиграли три из пяти последних очных встреч. В гостях результат схож — три из пяти за «Кэпс». При этом с результативностью нет проблем ни у одних, ни у других. «Лайтнинг» за последние две игры забросили 10 шайб, «Кэпс» не отстают.

Плюс в личных встречах на «Амали-Арене» тотал был больше 5.5 шайбы в трёх из четырёх последних битв. В первой попытке нового сезона «Вашингтон» не смог забрать второе очко, однако без Кучерова хозяева явно ослабли. Мы бы рассмотрели комбинированную ставку «Х2 + тотал больше 3.5 шайбы» за 1.89.

«Тампа» — «Вашингтон»: прогноз и ставка на матч НХЛ 2 ноября 2021 года

«Вашингтон» пока проигрывает лишь в овертаймах (первое поражение было именно от «Тампы»). «Лайтнинг» уже проводили регулярный чемпионат без Кучерова, но глубина состава сейчас не та, что раньше. Первые три игры показали неготовность команды. А «Кэпс» набрали хороший ход, наверняка поквитаются за поражение дома.

Ставка: «Вашингтон» не проиграет + тотал больше 3.5 шайбы за 1.89.

Где покажут матч «Тампа» — «Вашингтон»?