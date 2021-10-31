«Бавария» — «Бенфика». Роберт Левандовски протянет руку помощи «Барселоне»

2 ноября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» — «Бенфика». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу немцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.19. Успех португальцев оценён экспертами в 15.00. Ставки на ничью принимаются за 8.20.

Коэффициенты букмекеров на матч «Бавария» — «Бенфика» 2 ноября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Бавария» — «Бенфика» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.31, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.32. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

Анализ и прогноз матча Лиги чемпионов «Бавария» — «Бенфика» (02.11.2021)

Вскоре начнётся международный ноябрьский перерыв, но перед этим внимание на себя обратит Лига чемпионов. В четвёртом туре 2 ноября состоится сразу восемь противостояний. В Германии на стадионе «Альянц-Арена» мюнхенская «Бавария» сразится с лиссабонской «Бенфикой». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Бавария» привычно лидирует в немецкой Бундеслиге, набрав 25 баллов за 10 туров. Конкуренцию составляет «Боруссия» Дортмунд, отставшая всего на одно очко. Однако сразиться за титул будет трудно. Мюнхенцы никого не подпускают к трону. Продолжает покорять сердца фанатов Роберт Левандовски.



Поляк уверенно сидит на вершине пьедестала гонки бомбардиров, забил уже 12 голов. А в прошлом сезоне вообще сподобился на 41 мяч! Лишь коронавирус помешал получить «Золотой мяч». Юлиану Нагельсману, недавно вставшему у руля баварской машины, удалось задать победный курс и предоставить звёздному нападающему ещё один шанс выиграть приз.



В Лиге чемпионов Роберт забил за три тура пять раз. Благодаря этому были разгромлены испанская «Барселона» (3:0), украинское «Динамо» (5:0) и португальская «Бенфика» (4:0). Результативность ни в коем случае нельзя обесценивать, но, как видно, не только он делает результат. Команда на подъёме, тому свидетельствует положение дел в чемпионате Германии.

Последние три тура мюнхенцы уверенно выиграли. Первым под горячую руку попал «Байер» (5:1), следом получил по заслугам «Хоффенхайм» (4:0), а накануне досталось «Униону» (5:2). «Бавария» поразила сетку ворот противников уже 38 раз за 10 туров чемпионата Германии. Похоже, снова удастся подойти к отметке в 100 мячей за сезон. Чувствительный вылет из Кубка Германии — большой удар, однако клуб преодолевал и не такое.



«Бенфика» далеко не так хороша, разница в уровне исполнителей очевиднейшая. Тем не менее довольно успешно получается выступать в чемпионате Португалии. После 10 туров в активе 25 очков и отставание в один пункт от лидирующих «Порту» и «Спортинга». Ситуация вполне рабочая.

Последние три тура выдались разнообразными. Потерпев поражение от «Портимоненсе» (0:1), лиссабонцы обыграли «Визелу» (1:0), а затем сыграли вничью с «Виторией Гимарайнш» (2:2). Упор на Лигу чемпионов сказался на показателях в португальской Примейре, плотный график повлёк нестабильность. Хотя осечки некритичные.



Успехи в еврокубке пока сглаживают общую картину. «Орлы» разгромили «Барселону» (3:0) и скатали нулевую ничью с киевским «Динамо». Благодаря чему занимают вторую строчку с четырьмя баллами и имеют шансы выйти в плей-офф. Мюнхенцев вряд ли обгонят, но с другими соперниками пободаться можно и нужно.



Прошлая очная встреча завершилась разгромной победой «Баварии». В грядущей, скорее всего, нас ждёт аналогичная картина. Немецкий клуб в шикарной форме и очень много забивает. «Бенфике» в Португалии трудно удержаться в лидерах, а тут — один из главных претендентов на победу в Лиге чемпионов.



Мы бы взяли Ф1 (-2) за коэффициент 1.83. Вариант посмелее — П1 всухую за 2.14. Дело в том, что «Бавария» не пропустила ни одного мяча в трёх предыдущих турах Лиги чемпионов, да и в априори результативном чемпионате Германии пропускает нечасто. Мануэль Нойер всё ещё невероятно хорош.

Если сенсации не случится и хозяева возьмут три очка, то «Бавария» окончательно решит вопрос с выходом в плей-офф. И протянет руку помощи «Барселоне», которая продолжает бороться с «Бенфикой» за вторую строчку. Без покровительства чемпиона Германии сине-гранатовым из группы не выбраться.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Бенфика» 2 ноября 2021 года

«Бавария» хороша в чемпионате Германии и в Лиге чемпионов. Роберт Левандовски из матча в матч демонстрирует великолепную игру, да и подспорье у него неслабое — громких имён целый список. Оттого и результаты внушительные (38 забитых мячей в Бундеслиге и 12 после трёх туров ЛЧ). Можно сказать только браво. «Бенфике», которая разгромно проиграла у себя дома в прошлой очной встрече, остаётся только посочувствовать.



Ставка: победа «Баварии» с форой (-2) за 1.83.

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