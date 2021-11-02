У Семака и компании последний шанс остаться в гонке за плей-офф Лиги чемпионов.

«Ювентус» — «Зенит», «Аталанта» — «МЮ» и другие матчи. Что смотреть сегодня

2021 год вступил в последнюю треть: на дворе осень. Это время спорта: в футболе клубные чемпионаты перемежаются матчами еврокубков, подходит к концу теннисный год, а вот в других игровых видах спорта сезон только начинается. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 2 ноября.

На что ставить в футболе 2 ноября

Четвёртый тур Лиги чемпионов стартует сегодня. Нас, разумеется, больше всего интересует матч в Турине, где «Ювентус» примет «Зенит». Итальянцы на спаде, но в Лиге чемпионов у них 9 очков из 9 возможных. «Зенит» смотрится бодро, но у него всего 3 очка. Если петербуржцы ещё надеются побороться за плей-офф – нужно выигрывать.

Прогноз на матч «Ювентус» — «Зенит» с коэффициентом 3.20.

Из других матчей выделяем встречу «Аталанта» — «МЮ». Уле-Гуннар Сульшер начал исправлять ситуацию, на выходных манкунианцы обыграли «Тоттенхэм» и отправили в отставку Нуну Эшпириту Санту. Победа в Италии снова поможет Сульшеру выйти сухим из воды.

Прогноз Тимура Журавеля на матч «Аталанта» — «МЮ».

«Барселона» уже без Рональда Кумана едет в Киев в гости к «Динамо». Соперники «Зенита» играют в Швеции: «Мальмё» принимает «Челси». «Вольфсбург» сыграет с «Зальцбургом», «Бавария» — с «Бенфикой», «Севилья» — с «Лиллем», а «Вильярреал» — с «Янг Бойз».

На что ставить в хоккее 2 ноября

В КХЛ 5 матчей. Главные встречи – СКА – «Металлург» и ЦСКА – «Автомобилист». Кроме того, «Северсталь» сыграет со «Спартаком», «Торпедо» — с «Локомотивом», а в Беларуси состоится динамовское дерби – минчане сыграют с москвичами. 9 матчей в ночь на среду запланировано в НХЛ.

Прогноз Владимира Вуйтека на матч СКА — «Металлург».

Кроме того, очередные матчи пройдут в ВХЛ, а также чемпионатах Германии, Финляндии, Чехии и Швеции.

На что ещё ставить 2 ноября

На этой неделе большой турнир проходит в теннисе — «Мастерс» в Париже. Карен Хачанов сегодня сыграет с Микаэлем Имером, а на челленджере в Бергамо Евгений Донской сразится с Федерико Гайо.



В баскетбольной Лиге чемпионов «Нижний Новгород» сыграет на выезде с греческим «Лаврио». В мужской волейбольной Суперлиге «Самотлор» на своей площадке сыграет с «Белогорьем».