«Ювентус» — «Зенит». Крики Артёма Дзюбы ничего не изменят

2 ноября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» — «Зенит». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу итальянцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.60. Успех россиян оценён экспертами в 6.85. Ставки на ничью принимаются за 4.33.

Где смотреть матч «Ювентус» — «Зенит»?

Коэффициенты букмекеров на матч «Ювентус» — «Зенит» 2 ноября 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч «Ювентус» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.98, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.01. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.69. Поставить на «обе забьют» можно за 1.92.

Анализ и прогноз матча Лиги чемпионов «Ювентус» — «Зенит» (02.11.2021)

Стоило забить семь мячей в ворота «Спартака» и разгромить «Динамо» в Санкт-Петербурге, как про поражения от «Сочи» и тульского «Арсенала» сразу же забыли. А «Зенит» снова оказался на голову выше всех и укрепил лидерские позиции в чемпионате России. Отрыв от ближайших преследователей составляет пять очков.

Успехи на «Газпром Арене» абсолютно заслуженные. Красно-белые получили, в общем-то, по заслугам. Были ужасны в обороне, много пожарили. Да и в атаке себя толком не показали. Александр Максименко лишь разводил руками после каждого пропущенного, хотя и к нему накопилось достаточно вопросов.



Бело-голубые продержались до 66-й минуты, в середине второго тайма даже начали чаще создавать моменты у ворот Станислава Крицюка при счёте 1:1. Однако сначала Азмун и Вендел придумали гол, потом Артём Дзюба побил рекорд Олега Веретенникова по забитым мячам в РПЛ, а на 85-й минуте Ярослав Ракицкий поставил точку.



Только вот доминирование на внутренней арене никак не удаётся перенести в Лигу чемпионов. В первом туре группового этапа в Лондоне петербуржцы уступили «Челси» (0:1). Оставили приятное впечатление, старались, но сказалась банальная разница в уровне исполнителей. Действующий победитель турнира забрал три очка на классе.



Во втором туре разгромили шведский «Мальмё» (4:0) на своём поле. Впрочем, с некоторыми оговорками. Шведы сейчас совсем не впечатляют в еврокубках, хотя во внутреннем первенстве хороши. Кроме того, в начале второго тайма скандинавы остались в меньшинстве, что, безусловно, облегчило задачу. Хотя победа вышла заслуженной.

Как и англичанам, «Ювентусу» в третьем туре подопечные Сергея Семака уступили с минимальным счётом. Такие поражения принято называть достойными. Звучит иронично, хотя туринцы долгое время действительно не могли ничего поделать с российским клубом. За четыре минуты до конца основного времени забил Деян Кулушевски.



Теперь за «старую синьору» будет играть собственное поле. С дополнительной мотивацией проблем возникнуть тоже не должно. Дело в том, что команда лидирует в группе Лиги чемпионов, набрав все девять возможных очков. У идущего позади «Челси» в активе шесть баллов, «Зенит» набрал только три, а у бедного «Мальмё» — ничего.



В случае победы подопечные Массимилиано Аллегри наберут 12 очков и оторвутся от россиян на девять. Даже математически отыграть такую фору не получится, а потому место в плей-офф турнира им будет гарантировано. Раздражитель что надо, можно будет полностью сконцентрироваться на чемпионате Италии, что сейчас сделать необходимо. Вряд ли футболистам понравилось сидеть на базе.



Для «Зенита» не поменяется ровным счётом ничего. В свете последних провальных сезонов в еврокубках третье место, дающее право на выход в плей-офф Лиги Европы, для петербуржцев станет рабочим исходом. Особенно в группе с такими соперниками. Дальнейшая борьба завяжется с «Мальмё». На сей раз шансы хорошие.

Впрочем, никто не мешает сине-бело-голубым сделать в Италии то, чего не получилось в Санкт-Петербурге. А именно зацепиться за очки. После двух запоминающихся побед в РПЛ действующий чемпион России должен быть в хорошем настроении. Сердар Азмун снова взбодрился, Клаудиньо здорово смотрится. А вот Дзюба, вероятно, начнёт со скамейки, несмотря на шумное обращение к Сергею Семаку после гола в минувшем туре.



Против крепкой итальянской обороны потребуется скорость, которая, впрочем, у «Зенита» есть. Бразильцы могут придумать что-то креативное, а Азмун — убежать за спину или здорово выпрыгнуть. Габаритный российский нападающий будет только тормозить атаку. Посмотрим, что придумает Сергей Семак, но в РПЛ у Дзюбы неплохо получается выходить на замену.



«Ювентус», несмотря на все свои проблемы, поражения от середняков и девятое место в чемпионате Италии, на евроарене чувствует себя хорошо. Как мы сказали, с дополнительной мотивацией проблем возникнуть не должно. Да и в целом букмекеры не без оснований считают туринцев фаворитами.



Мы бы взяли в качестве ставки тотал меньше 2.5 мяча за 2.01. Забивать более крепким командам у петербуржцев пока не получается, а сами итальянцы обладают неплохой обороной. При Аллегри стараются играть прагматично. Много голов мы бы ждать не стали. Вероятно, сценарий будет похож на прошлую встречу. Сравнительно закрытый футбол, невысокое число моментов, один-два гола.



Поднять выигрыш можно комбинированной ставкой «Ювентус» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча». Здесь букмекеры дают уже заманчивые 2.30. Логика та же, только с уклоном на статус итальянцев и родные стены. В Санкт-Петербурге россияне хороши, зато с выездами проблемы даже в РПЛ. Большой удачей будет набрать один балл в Турине.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Зенит» 2 ноября 2021 года

«Зенит» совсем немного не дотерпел в Санкт-Петербурге, где играет здорово как в РПЛ, так и в Лиге чемпионов. Хотя тут больше вопросов к «Ювентусу». Туринцы сейчас крайне нестабильны. Стараются играть прагматично, но получается далеко не всегда. В Италии будет тяжело обеим сторонам. Много голов не ждём, хотя отдаём предпочтение хозяевам. Мотивации у них должно быть больше.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.01.

Какой канал покажет матч «Ювентус» — «Зенит»?

Прогноз Константина Генича на матч «Ювентус» — «Зенит».

Прогноз на матч «Ювентус» — «Зенит» с коэффициентом 3.20.