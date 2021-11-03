«Ливерпуль» — «Атлетико», «Реал» — «Шахтёр» и другие матчи. Что смотреть сегодня

2021 год вступил в последнюю треть: на дворе осень. Это время спорта: в футболе клубные чемпионаты перемежаются матчами еврокубков, подходит к концу теннисный год, а вот другие игровые виды спорта только начинают сезон. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 3 ноября.

На что ставить в футболе 3 ноября

Четвёртый тур Лиги чемпионов продолжается. Самый интересный матч сегодня – встреча «Ливерпуля» и «Атлетико». Англичане пока собрали максимум очков – 9 из 9. А вот у «Атлетико» дела похуже – 4 балла, да и лихорадит команду Симеоне прилично. Посмотрим, удастся ли аргентинскому специалисту остановить нападение мерсисайдцев на выезде. Интересная и другая встреча этой группы: у «Милана» последний шанс остаться в борьбе за 1/8 финала, для этого нужно дома обыграть «Порту».

Прогноз Константина Генича на матч «Ливерпуль» — «Атлетико».

«Шахтёр» после 0:5 дома едет в гости к «Реалу». Команда Роберто Де Дзерби должна играть на победу, иначе с мыслями о плей-офф можно расстаться. Вот только оптимизма не очень много. «Реал» не поражает воображение своим футболом, но очки набирает уверенно. Также в этой группе «Шериф» примет «Интер». Молдаване очень достойно смотрелись на выезде, но всё же проиграли. Теперь попробуют набрать очки дома.



«ПСЖ» на выезде сразится с «Лейпцигом», в этой встрече не сыграет Лионель Месси. Впрочем, и без него в этом матче будет интересно. «Ман Сити» сыграет дома с «Брюгге».

Прогноз Павла Занозина на матч «Шериф» — «Интер».

Дортмундская «Боруссия» постарается дома взять реванш у «Аякса» за разгром в Амстердаме, а «Спортинг» сыграет с «Бешикташем».

На что ставить в хоккее 3 ноября

В КХЛ 5 матчей. «Трактор» примет «Адмирал», «Барыс» — «Йокерит», а «Салават Юлаев» — «Амур». «Нефтехимик» сразится с «Авангардом», а «Сочи» — с «Куньлунем». В НХЛ в ночь на четверг запланированы 4 встречи.

Прогноз Максима Лебедева на матч «Салават Юлаев» — «Амур».

Кроме того, очередные матчи пройдут в ВХЛ, а также чемпионатах Германии и Финляндии.

На что ещё ставить 3 ноября

На этой неделе большой турнир проходит в теннисе: «Мастерс» в Париже. Даниил Медведев сыграет с представителем Беларуси Ильёй Ивашко, а соперником Андрея Рублёва стал американец Тейлор Фритц. На челленджере в Бергамо Евгений Донской сыграет с Федерико Гайо.



В баскетбольном Кубке Европы «Локомотив-Кубань» сыграет с французским «Леваллуа», а в НБА в ночь на четверг большой игровой день – 11 матчей.



В волейболе очередной тур в чемпионате Италии, а ещё один матч пройдёт в квалификации Лиги чемпионов: болгарский «Хебыр» примет «Олимпиакос» из Греции.