«Реал» — «Шахтёр». Карло Анчелотти пожалеет украинский клуб в Лиге чемпионов

3 ноября состоится матч четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» — «Шахтёр». Начало игры — в 20:45 мск. Букмекеры дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу испанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.24. Успех украинцев оценён экспертами в 13.75. Ставки на ничью принимаются за 6.85.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Шахтёр» 3 ноября 2021 года

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Реал» — «Шахтёр» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.51, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.49. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. Поставить на «обе забьют» можно за 2.14.

Анализ и прогноз матча 4-го тура Лиги чемпионов «Реал» — «Шахтёр» (03.10.2021)

С национальными первенствами разобрались, пора возвращаться к еврокубкам. В Лиге чемпионов стартует программа четвёртого тура группового этапа, на третье ноября намечено восемь матчей. В одном из них «Реал» примет «Шахтёр». Начало встречи запланировано на 20:45 мск.



После трёх туров «Реал» делит первое место в группе, имея шесть очков после двух побед и одного поражения. Сенсационный «Шериф» по-прежнему занимает первую строчку, но теперь только по дополнительным показателям. Две недели назад подопечные Карло Анчелотти выиграли в Киеве со счётом 5:0, чем существенно улучшили собственное положение.



Капитан «горняков» Кривцов отправил мяч в свои ворота на 37-й минуте. Для украинцев этот эпизод стал началом конца. Остальные четыре гола закатили уже сами испанцы, с лёгкостью обходя защиту вице-чемпионов Украины. Дубль оформил Винисиус, без дежурного мяча не ушёл с поля прекрасный Карим Бензема.



Это уже второе поражение украинцев на групповом этапе Лиги чемпионов. Первое они потерпели в гостях в матче с «Шерифом» — 0:2. Затем дома встретились с «Интером», разошлись миром. Шансы на попадание в плей-офф сохраняются, но, скорее, теоретические. Верхом притязаний сейчас видится третья строчка. Она выведет в Лигу Европы.



Пока же «Шахтёр» занимает последнее место в группе. Два поражения всухую и одна ничья. В итоге на цифры больно смотреть: одно очко, семь пропущенных голов и ни одного забитого. Если «горняки» рассчитывают переломить ситуацию, нужно в спешном порядке добавлять в атаке.



Справедливости ради качество футбола у мадридцев на старте сезона далеко не самое высокое. Те самые 5:0 — самая яркая вспышка за последнее время. В остальном результативность довольно сдержанная, а победы даются с трудом. Выручают всё тот же Бензема, разыгравшийся Винисиус и надёжный Тибо Куртуа.

В субботу, 30 октября, «сливочные» с горем пополам дожали в гостях скромный «Эльче» (2:1), который заключительные 30 минут провёл в меньшинстве. Сразу несколько железных игроков основы получили отдых, что частично оправдывает невысокое качество футбола. Бензема и Вальверде должны выйти на игру с «Шахтёром» свежими.

Стоит ли ждать от «Реала» града голов? Вряд ли. Созидание сейчас протекает со скрипом. А гости на групповом этапе Лиги чемпионов вообще не забивают. Вырисовывается дежурная победа испанцев. Без крупного счёта, на классе. Можно даже рассмотреть тотал меньше 2.5 гола за 2.49.

А тем, кто не любит рисковать, стоит рассмотреть на «П1 + тотал меньше 3.5 мяча» за 2.15. Ждём в Мадриде чего-то в духе 2:0 или 2:1. Терять очки на своём поле с аутсайдером «Реалу» крайне не рекомендуется, но и ожидать разгрома не стоит.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Шахтёр» 3 ноября 2021 года

Две недели назад в Киеве мадридцы забили пять мячей, а сами не пропустили ни разу. Такая результативность — скорее, исключение из правил. Голы подопечным Карло Анчелотти даются с трудом, а «Шахтёр» за три тура в Лиге чемпионов вообще не забил ничего. Вырисовывается аккуратная победа хозяев, что-то в духе 2:0 или 2:1.



Ставка: победа «Реала» + тотал меньше 3.5 гола за 2.15.

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