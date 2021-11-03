«Зенит» потерял шансы на плей-офф Лиги чемпионов. Лига Европы — предел мечтаний для Семака

В теории возможность ещё есть. Но верить в неё наивно.

Вчера чемпион России питерский «Зенит» потерпел третье поражение на групповом этапе Лиги чемпионов. Команда Сергея Семака проиграла в итальянском Турине «Ювентусу» 2:4. Скорее всего, это поражение поставило крест на перспективах сине-бело-голубых пробиться в плей-офф главного еврокубкового турнира. Разбираемся в букмекерских раскладах.

На выход «Зенита» из группы даже не принимают ставки

После 4 туров в группе H ситуация практически ясна. Лидер — «Ювентус» — собрал максимальное число очков — 12 из 12 — и гарантировал себе попадание в плей-офф. На 100% можно сказать и то, что утратил все шансы выйти из группы шведский «Мальмё». У команды Йона Даль Томассона 4 поражения в 4 матчах.

Прогноз Максима Калиниченко на матч «Лестер» — «Спартак».

Остаются «Челси» и «Зенит». У англичан после четырёх туров 9 набранных очков, у зенитовцев – 3. В розыгрыше остаются 6. Таким образом, «Зениту» нужно побеждать «Челси» дома и «Мальмё» на выезде, а также надеяться на то, что «Челси» уступит ещё и «Ювентусу». Мягко говоря, шансов на этот расклад не так много. Кроме того, мы помним, что «Зенит» уступил со счётом 0:1 в Лондоне. Если команда Сергея Семака дома победит в один мяч, придётся считать общую разницу мячей. У «Челси» она сейчас 6:1, а у «Зенита» 6:6. Как видите, сравнение не в пользу российского клуба.

Объективно говоря, шансы мизерные. Букмекеры даже не принимают ставки на то, что «Зенит» выйдет из группы. Чтобы это случилось, команде Семака нужен какой-то фантастический сценарий.

Шансы «Зенита» выиграть Лигу чемпионов упали в 3 раза

После 4-го тура букмекеры скорректировали коэффициент на победу «Зенита» в турнире. Сейчас поставить на то, что петербуржцы не только выйдут из группы, но и окажутся победителями турнира, можно с коэффициентом 1500.00. Ещё перед выездным матчем с «Ювентусом» ставки принимали за 500.00, но результат слишком ударил по перспективам российского чемпиона.

Ниже российского клуба в рейтинге оказались только «Янг Бойз» (2000.00), «Бешикташ» (5000.00) и «Динамо» Киев (5000.00). Эти клубы тоже пока сохраняют математические шансы на проход в плей-офф, но они минимальны.

Лига Европы от «Зенита» не убежит

А вот в борьбе за 3-е место в группе и путёвку в 1/16 финала Лиги Европы у зенитовцев всё хорошо. Прямо сейчас у нашего чемпиона на 3 очка больше, чем у «Мальмё», и 4:0 в личной встрече. Таким образом, если предположить, что шведы проиграют «Ювентусу», а «Зенит» — «Челси», то в Швеции сине-бело-голубым будет достаточно не проиграть в 5 мячей.

Конечно, можно представить, что шведы смогут отобрать очки у немотивированного «Ювентуса». Но итальянцы ещё не гарантировали себе первое место в споре с «Челси», да и матч пройдёт в Турине. Но даже если шведы и наберут очки, задача «Зенита» будет вполне посильной – не проиграть на выезде.

Прямо сейчас поставить на то, что «Зенит» пройдёт в Лигу Европы, можно за 1.03, а на то, что команда Семака провалит финиш группового этапа и окажется последней, дают коэффициент 9.00.

Прогноз Виктора Гусева на матч «Лестер» — «Спартак».

Прогноз Александра Мостового на матч «Галатасарай» — «Локомотив».