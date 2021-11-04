«Лестер» — «Спартак», «Галатасарай» — «Локомотив» и другие матчи. Что смотреть сегодня

2021 год вступил в последнюю треть: на дворе осень. Это время спорта: в футболе клубные чемпионаты перемежаются матчами еврокубков, подходит к концу теннисный год, а вот другие игровые виды спорта только начинают сезон. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 4 ноября.

На что ставить в футболе 4 ноября

Лига чемпионов на этой неделе отгремела, время Лиги Европы и Лиги конференций. Очередные матчи проведут «Спартак» и «Локомотив». Красно-белые в гостях сыграют с «Лестером». После 1:7 от «Зенита» и упущенной победы с «Ростовом» за команду Руя Витории немного страшно. Но будем надеяться, что спартаковцы смогут дать бой сопернику.

Прогноз Виктора Гусева на матч «Лестер» — «Спартак».

Где покажут матч «Лестер» — «Спартак»?

Что до «Локомотива», то команда Маркуса Гисдоля едет в Стамбул играть с «Галатасараем». У москвичей проблемы с составом, но надежда на очки есть. Правда, турецкий клуб пока лидирует в квартете – 7 очков после 3 игр.

Кроме того, в Лиге Европы вторая серия интереснейшего противостояния «Марсель» — «Лацио», Александр Головин и «Монако» сыграют с ПСВ, а польская «Легия», уволившая главного тренера, сразится с «Наполи».

Прогноз Александра Мостового на матч «Галатасарай» — «Локомотив».

Есть резон последить и за Лигой конференций, здесь состоится дебют Антонио Конте в «Тоттенхэме». «Шпоры» сыграют дома с голландским «Витессом».

На что ставить в хоккее 4 ноября

В КХЛ 5 матчей. «Ак Барс» примет «Сибирь», а «Локомотив» — «Металлург». СКА сыграет со «Спартаком», «Северсталь» — с «Автомобилистом», а «Торпедо» встретится с минским «Динамо». 9 матчей в НХЛ, здесь выделим встречу «Флориды» и «Вашингтона». Сможет ли Александр Овечкин поразить ворота Сергея Бобровского?

Прогноз Максима Лебедева на матч СКА — «Спартак».

Кроме того, очередные матчи пройдут в ВХЛ, а также в чемпионатах Германии, Финляндии, Чехии и Швеции.

На что ещё ставить 4 ноября

На этой неделе большой турнир проходит в теннисе: «Мастерс» в Париже. Правда, россияне на нём выступают очень скромно: вчера проиграли Андрей Рублёв и Карен Хачанов.

Очередной тур стартует в баскетбольной Евролиге, здесь громкая вывеска: ЦСКА примет «Фенербахче». Сыграет сегодня и УНИКС, команде Велимира Перасовича предстоит выездной матч с «Асвелом». В Кубке ФИБА «Парма» в Чехии сыграет с «Опавой».