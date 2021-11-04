UFC 268. Усман — Ковингтон: Нигерийский Кошмар закроет вопросы в полусреднем весе

В ночь с 6 на 7 ноября мск в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» пройдёт вечер единоборств UFC 268. Главным событием ивента станет бой-реванш между чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом и американцем Колби Ковингтоном.

Смотреть турнир UFC 268 можно на видеосервисах UFC Fight Pass, Wink и More.tv. Бои основного карда начнутся около 05:00 мск, а главный бой начнётся не ранее 07:45 мск.



Основной кард турнира UFC 268 выглядит следующим образом:



Камару Усман – Колби Ковингтон

Чжан Вейли – Роуз Намаюнас

Майкл Чендлер – Джастин Гэтжи

Люк Рокхолд – Шон Стриклэнд

Фрэнки Эдгар – Марлон Вера

Эл Яквинта – Бобби Грин

Жермейн де Рандами – Ирен Алдана.



Главный бой вечера – поединок-реванш между Камару Усманом и Колби Ковингтоном. В их первом поединке, в ноябре 2019 года, Усман победил техническим нокаутом в 5-м раунде. Вот и сейчас букмекеры видят фаворитом поединка Нигерийского Кошмара. Поставить на его победу можно за 1.29, а шансы Ковингтона оценивают коэффициентом 3.75. На ничейный исход принимают ставки за 60.00.



Камару Усман по-прежнему непобедим, на его счету 19 побед в 19 поединках. После победы над Ковингтоном он дважды разделался с Хорхе Масвидалем, а также победил Гилберта Бёрнса. Нигерийский Кошмар сейчас действительно кошмарит весь дивизион. Но бой с Ковингтоном был для Усмана самым сложным в карьере.



Колби тогда даже заставил Усмана взять своеобразный тайм-аут. Камару заявил, что американец ударил его в пах, но повторы заставляют усомниться в этом. Ну а для Ковингтона это неплохой повод говорить о том, что Усман на самом деле симулировал.



Ковингтон после Усмана провёл бой с Тайроном Вудли и победил того в пятом раунде. Сломал сопернику ребро. Американец очень агрессивный и по-хорошему жестокий боец. Он понимает, что его главная цель – подавить Усмана своим напором и нокаутировать того в первых раундах. Его козыри – это скорость и работа ногами. Другое дело, что агрессивный стиль Колби приводит к тому, что он и сам пропускает кучу ударов. Но выхода нет – Ковингтону придётся драться по принципу «пан или пропал».

Ведь Усман и сам хороший ударник, а ещё он куда более грамотный в тактическом плане. Если Камару сможет выстоять, то в последних раундах Колби придётся туго. Его челюсть пострадала в пятом раунде первого боя, и есть вполне приличная вероятность того, что сценарий повторится. Поставить на то, что Нигерийский Кошмар победит в 4-м, 5-м раунде или по очкам, можно за 2.40. За Усмана говорит и его форма: после первого боя с Колби он одержал 3 победы. А вот Ковингтон провёл только один бой – с Тайроном Вудли, который явно растерял форму.



Конечно, нельзя недооценивать агрессию и мощь Ковингтона. Но вероятность того, что Камару сможет выдержать все наскоки соперника, а в поздних раундах включится и добьёт выдохшегося Колби, всё же выше. Но это UFC – один удар может решить всё. Удачных ставок!