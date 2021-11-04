Себастьян Корда — Даниил Медведев. Лучшему теннисисту России американец не помеха

4 ноября Даниил Медведев и Себастьян Корда сыграют в матче третьего круга турнира АТР в Париже. Начало — не ранее 21:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Медведева — коэффициент на его победу составляет 1.14. На успех Димитрова можно поставить за 6.35.

Коэффициенты букмекеров на матч Себастьян Корда — Даниил Медведев 4 ноября 2021 года

Аналитики считают, что матч третьего круга на турнире в Париже Себастьян Корда — Даниил Медведев получится упорным: ставки на тотал больше 18.5 гейма принимаются за 1.40, а тотал меньше 18.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.86.

Анализ матча ATP Париж Себастьян Корда — Даниил Медведев (04.11.2021)

Совсем недавно отгремел турнир в Санкт-Петербурге, на который первая ракетка России решила не заявляться. Потому Себастьяну Корде не удалось встретиться с Даниилом Медведевым. Американец в России с трудом дожал Нино Сердарушича, а вот Ботику ван де Зандсхулпу уступил в двух партиях.

Зато Даниил не мог пройти мимо «Мастерса» в Париже. На правах второго номера посева он напрямую прошёл во второй раунд, где встретился с представителем Беларуси Ильёй Ивашко. Трудности ожидались, так оно и получилось. Во-первых, сам Ивашко в последние месяцы часто удивлял.



Во-вторых, это была первая игра россиянина после двухнедельного перерыва. Начал великолепно, поведя со счётом 5:1. А потом что-то произошло и счёт оказался 5:5. Впрочем, вторая ракетка мира тут же совершила брейк, так как оппонент провалил гейм на своей подаче. И забрала партию.



Во втором сете Медведев быстро сделал брейк, после чего спокойно довёл дело до победы — 7:5, 6:4. Было большое количество красивых розыгрышей, так что возможности почувствовать корт и войти в ритм у Медведева имелись. В то же время очевидно, что он сейчас находится не в оптимальном состоянии.



И всё же отдых, взятый после обидного проигрыша Григору Димитрову в Индиан-Уэллсе, должен пойти на пользу. За это время Даниил смог встретиться и потренироваться с Новаком Джоковичем, перезарядить батарейки и набраться сил перед заключительным отрезком сезона.

Между прочим, Медведев остался последним представителем России в Париже. Димитров обыграл Карена Хачанова, Фритц высадил Андрея Рублёва, а Корда отправил домой Аслана Карацева, за которого у Даниила появилась возможность отомстить.



Себастьян Корда — молодой американский теннисист, который постепенно добавляет и поднимается в рейтинге. Работает с Андре Агасси, вошёл в топ-50 и явно не планирует на этом останавливаться. 196 см роста, хорошая подача, мощная игра на задней линии. Атакующая манера, частые выходы к сетке. Наблюдать за этим интересно.



С Карацевым пришлось повозиться. Первый сет американец забрал со счётом 6:2, а вот две последующие партии дошли до тай-брейка. Сперва лучше оказался Аслан, но в решающий момент россиянин дрогнул. Встреча растянулась почти на три часа и отняла большое количество сил.



Вторым на пути встал хорват Марин Чилич, который здорово проявил себя на турнирах в России. И тут Себастьян уложился в 16 геймов — 6:2, 6:4. Да, хорват не был похож на себя и слишком много ошибался. В то же время не отметить действия Корды тоже нельзя. 89% выигранных мячей на первой подаче, 80% — на второй. И ни одного брейк-пойнта у Чилича.

Даниил Медведев — один из лучших принимающих тура. То есть, если соперник будет подавать ниже привычного уровня, брейк-пойнты посыпятся один за другим. В то же время прежде теннисисты не встречались. А это значит, что Медведеву наверняка потребуется время, чтобы подобрать ключи к подаче Корды.



Сомневаться в итоговой победе Даниила сложно. Ранний вылет в Париже чреват осложнениями в рейтинге, мотивация серьёзная. А разница в классе всё же заметная. При этом лёгкой прогулки тут быть не должно, подачу Себастьян держит. Вырисовывается победа второй ракетки мира через общий верх.



На П2 + тотал больше 18.5 гейма дают 1.71, на П2 + тотал больше 19.5 гейма — 1.98. Альтернативный вариант — тотал больше 9.5 гейма в первом сете за 1.89. Думается, в стартовой партии брейк-пойнтов будет не так много.

Прогноз и ставка на матч турнира в Париже Себастьян Корда — Даниил Медведев 4 ноября 2021

Молодой американец уже зачехлил в Париже Аслана Карацева и Марина Чилича. Медведев, разумеется, имеет заметное преимущество в классе, но Корда хорошо подаёт, а прежде теннисисты не встречались. Потому Даниилу наверняка потребуется время, чтобы адаптироваться к сопернику. Значит, разгрома тут быть не должно.



Ставка: победа Медведева + тотал больше 18.5 гейма за 1.71.