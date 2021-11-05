: А ещё Медведев в Париже и «Зенит» в Стамбуле.

КХЛ, европейский футбол и другие матчи. Что смотреть сегодня

2021 год вступил в последнюю треть: на дворе осень. Это время спорта: в футболе клубные чемпионаты перемежаются матчами еврокубков, подходит к концу теннисный год, а вот другие игровые виды спорта только начинают сезон. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 5 ноября.

На что ставить в футболе 5 ноября

Традиционно пятница открывает клубный уик-энд, сегодняшний день – не исключение. В Англии сыграют «Саутгемптон» и «Астон Вилла», в Германии – «Майнц» и «Боруссия» из Мёнхенгладбаха. В Примере нас ждёт матч «Атлетик» — «Кадис», а в Серии А – «Эмполи» — «Дженоа». Наконец, во Франции «Ланс» примет «Труа».

На что ставить в хоккее 5 ноября

В КХЛ 6 игр. «Салават Юлаев» сыграет с «Авангардом», «Барыс» — с «Трактором», а «Витяязь» — с ЦСКА. Московское «Динамо» примет «Амур», «Нефтехимик» — «Адмирал», а завершится игровой день в Риге. «Динамо» сыграет с «Сочи». 5 матчей в ночь на субботу в НХЛ.

Кроме того, очередные матчи пройдут в ВХЛ, а также чемпионатах Германии, Финляндии, Чехии и Швейцарии.

На что ещё ставить 5 ноября

На «Мастерсе» в Париже Даниил Медведев сыграет с местным талантом Юго Гастоном.

В баскетбольной Евролиге нелёгкое испытание ждёт «Зенит»: выездной матч с «Эфесом». Турки плохо начали сезон и полны решимости вернуться на победный путь.

В мужской волейбольной Суперлиге стартует очередной тур. «Локомотив» примет «Белогорье», а в Сургуте «Газпром-Югра» сыграет с «Уралом».