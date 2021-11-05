КХЛ, европейский футбол и другие матчи. Что смотреть сегодня

2021 год вступил в последнюю треть: на дворе осень. Это время спорта: в футболе клубные чемпионаты перемежаются матчами еврокубков, подходит к концу теннисный год, а вот другие игровые виды спорта только начинают сезон. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 5 ноября.
На что ставить в футболе 5 ноября
Традиционно пятница открывает клубный уик-энд, сегодняшний день – не исключение. В Англии сыграют «Саутгемптон» и «Астон Вилла», в Германии – «Майнц» и «Боруссия» из Мёнхенгладбаха. В Примере нас ждёт матч «Атлетик» — «Кадис», а в Серии А – «Эмполи» — «Дженоа». Наконец, во Франции «Ланс» примет «Труа».
На что ставить в хоккее 5 ноября
В КХЛ 6 игр. «Салават Юлаев» сыграет с «Авангардом», «Барыс» — с «Трактором», а «Витяязь» — с ЦСКА. Московское «Динамо» примет «Амур», «Нефтехимик» — «Адмирал», а завершится игровой день в Риге. «Динамо» сыграет с «Сочи». 5 матчей в ночь на субботу в НХЛ.
Кроме того, очередные матчи пройдут в ВХЛ, а также чемпионатах Германии, Финляндии, Чехии и Швейцарии.
На что ещё ставить 5 ноября
На «Мастерсе» в Париже Даниил Медведев сыграет с местным талантом Юго Гастоном.
В баскетбольной Евролиге нелёгкое испытание ждёт «Зенит»: выездной матч с «Эфесом». Турки плохо начали сезон и полны решимости вернуться на победный путь.
В мужской волейбольной Суперлиге стартует очередной тур. «Локомотив» примет «Белогорье», а в Сургуте «Газпром-Югра» сыграет с «Уралом».
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