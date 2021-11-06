«МЮ» — «Ман Сити», «Сельта» — «Барселона» и другие матчи. Что смотреть сегодня

2021 год вступил в последнюю треть: на дворе осень. Это время спорта: в футболе клубные чемпионаты перемежаются матчами еврокубков, подходит к концу теннисный год, а вот другие игровые виды спорта только начинают сезон. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 6 ноября.

На что ставить в футболе 6 ноября

Последняя суббота перед паузой на матчи сборных подарит множество интересных встреч. В первую очередь это манчестерское дерби «Юнайтед» — «Сити». Уле-Гуннар Сульшер в шаге от увольнения, провала в борьбе с принципиальным соперником могут и не простить. До сих пор Криштиану Роналду спасал наставника от отставки, будет ли ещё одно чудесное спасение? Кроме того, в Англии сегодня из лидеров «Челси» примет «Бёрнли».



В РПЛ сегодня 4 встречи. «Арсенал» сыграет с «Уфой», «Динамо» примет «Краснодар», «Крылья Советов» — с «Химками», а ЦСКА едет в гости к «Сочи».



В Испании «Барселона», ободрённая новостью о приходе Хави, сразится на выезде с «Сельтой». «Реал» будет принимать «Райо Вальекано». В Италии «Ювентус» принимает «Фиорентину», где традиционно не сыграет Александр Кокорин. А вот Алексей Миранчук в составе «Аталанты» появиться может, его клуб на выезде играет с «Кальяри».



Интереснейший матч в Германии: «РБ Лейпциг» сыграет с дортмундской «Боруссией». Правда, у «шмелей» большие кадровые проблемы. «Бавария» принимает «Фрайбург». Наконец, во Франции «Бордо» ждёт испытание в виде «ПСЖ». Пусть парижане и без Месси, но россыпь звёзд в их составе поражает.

На что ставить в хоккее 6 ноября

В КХЛ сегодня 4 матча. «Ак Барс» сразится с «Автомобилистом», «Металлург» гостит в Череповце. «Спартак» принимает минское «Динамо», а «Куньлуню» играть с «Сибирью».



В НХЛ игровой день начнётся рано, в 21:00 можно начинать следить за встречей «Оттавы» и «Тампы», а затем в ночь на воскресенье ещё 11 матчей.

На что ещё ставить 6 ноября

На «Мастерсе» в Париже полуфиналы. В первом Новак Джокович сыграет с Тейлором Фритцем, а во втором надеемся увидеть Даниила Медведева. На момент написания материала его матч с Юго Гастоном ещё не завершился.



Два крутых матча в волейбольной мужской Суперлиге. Сначала в Кемерове сыграют два разочарования старта чемпионата: «Кузбасс» примет питерский «Зенит». А затем «Зенит-Казань», который находится в числе лидеров, сразится с действующим чемпионом страны – московским «Динамо».