Джейк Пол — Томми Фьюри: будет ли бой честным?

18 декабря в штате Флорида (США) состоится бой между популярным блогером Джейком Полом, увлекающимся единоборствами, и профессиональным боксёром Томми Фьюри. Встреча будет состоять из 8 раундов. Начало боя – не ранее 04:00 мск 19 декабря. Посмотреть поединок можно будет на стриминговой платформе Showtime. Сможет ли блогер доказать, что его готовность вполне конкурентна на профессиональном уровне?

По оценке букмекеров, фаворит боя – Томми Фьюри. Поставить на британца можно с коэффициентом 1.68. Шансы Пола оценивают коэффициентом 2.44, а на ничейный исход можно сделать ставку за 14.50.

Анализ и прогноз боя Пол — Фьюри (19.12.2021)

Джейк Пол, конечно, навёл шороху, ворвавшись в мир бокса. Его победа решением над бывшим чемпионом UFC Тайроном Вудли стала сенсацией. Да и в принципе рекорд Пола уже 4-0. Вот только если приглядеться, то подводные камни вскроются. Тот же Бен Аскрен к бою практически не готовился, а после победы над Вудли поползли упорные слухи: бой был договорным. Говорили о том, что Тайрону прописали поражение в контракте. Так это или нет, мы вряд ли узнаем, но дыма без огня не бывает.

Теперь на пути Пола Томми Фьюри: младший брат Тайсона. Это начинающий профессионал, на его счету 7 побед в 7 боях. Обращать внимание на эти победы не стоит: все соперники были откровенными мешками для избиений, но через это так или иначе проходят все боксёры. А вот тот факт, что Тайсон Фьюри поможет брату при подготовке к бою, довольно важен. Вряд ли Фьюри-старший хочет опозорить фамилию. Да, кстати, Тайсон и отец братьев уже успели предупредить Томми: если тот проиграет, то должен будет сменить фамилию. Впрочем, Фьюри о поражении даже не думает.

«Джейку Полу придется усвоить тяжёлый жизненный урок. Это мой мир, и ему тут не место. Я не один из этих парней из ММА или баскетболистов. Я боксирую всю свою жизнь. 18 декабря продемонстрирую всему миру разницу между видеоблогером и настоящим бойцом», — заявил Томми Фьюри на пресс-конференции.

Бой пройдёт в категории до 87 килограммов, что больше подходит Полу, вес которого – около 90. В свою очередь, Фьюри придётся набирать массу. Но вряд ли этот фактор станет важным, куда важнее размах рук, который у британца больше на 10 сантиметров. Возраст тоже фактор: Томми в два раза моложе. Ну а о технике нечего и говорить. Каким бы Пол ни был уникумом, он всё-таки любитель, а Фьюри – боксёр-профессионал.

У Пола неплохой удар, но вряд ли он сможет серьёзно потрясти Фьюри, не говоря о нокауте. Скорее всего, британец просто переиграет соперника на дистанции, затерроризировав его панчами.

Но почему же букмекеры оценивают шансы Пола довольно высоко? Да потому, что бой может превратиться в шоу. Мы не знаем, что творится за кулисами. Кто знает, вдруг семья Фьюри согласится на солидный чек и разрешит Полу победить. А даже если и нет, то вряд ли развязка в этом поединке будет молниеносной. Никто не заинтересован в том, чтобы Фьюри нокаутировал Пола в первом же раунде.

Так что всё зависит от уровня честности. Если победит бокс – то шансов у Пола нет. Если же всё будет решено до боя, то варианты возможны разные. Вплоть до сенсационной победы Пола. Для ставок этот поединок лучше не выбирать, это будет напоминать игру в казино. Но если вы всё же решитесь, то удачи!