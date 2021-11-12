Италия — Швейцария, Уругвай — Аргентина и другие матчи. Что смотреть сегодня

2021 год вступил в последнюю треть: на дворе осень. Это время спорта: в футболе клубные чемпионаты перемежаются матчами еврокубков, подходит к концу теннисный год, а вот другие игровые виды спорта только начинают сезон. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 12 ноября.

На что ставить в футболе 12 ноября

Отборочные матчи ЧМ-2022 продолжаются. В Европе ключевой матч сегодня – встреча Италии и Швейцарии. У команд одинаковое количество очков, итальянцы впереди только по разнице мячей. Но стоит проиграть сегодня – и прямая путёвка в Катар уплывёт, а в стыковых играх ещё нужно победить.

Прогноз Ильи Казакова на матч Англия — Албания.

Из других матчей выделяем игры Англия – Албания и Израиль – Австрия. Англичане могут обеспечить себе прямой билет в Катар, а албанцы борются за второе место с поляками. Астрийцы все шансы потеряли, а вот Израиль ещё надеется догнать Шотландию.



Ну и классная вывеска в Южной Америке. В ночь на субботу здесь сыграют Уругвай и Аргентина. У «альбиселесте» особенных проблем нет, уверенное второе место. А вот уругвайцы пока идут только пятыми, а это место прямой путёвки на мундиаль не даёт. Впрочем, здесь до конца отборочного турнира ещё далеко.

Где смотреть матч Уругвай — Аргентина?

На что ставить в хоккее 12 ноября

На Кубке Карьяла сегодня выходной, так что остаётся только НХЛ субботним утром. Здесь 5 матчей. «Баффало» сыграет с «Эдмонтоном», «Каролина» — с «Филадельфией», «Коламбус» -с «Вашингтоном», а «Торонто» — с «Калгари». Завершится игровой день матчем «Чикаго» — «Аризона».

На что ещё ставить 12 ноября

Теннисные турниры на этой неделе проходят в Стокгольме, Братиславе, Монтевидео, Ортизеи, Руане и Ноксвилле.



В баскетбольной Евролиге «Зенит» принимает «Олимпиакос», непростое испытание для команды Хавьера Паскуаля.



В женской волейбольной Суперлиге стартует очередной тур. «Заречье-Одинцово» примет краснодарское «Динамо», а московские динамовки примут «Минчанку».