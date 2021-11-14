«Вашингтон» — «Питтсбург». Александр Овечкин бросится в погоню за Яромиром Ягром

15 ноября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз». Начало встречи — в 03:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Вашингтона» в основное время можно с коэффициентом 2.01, успех «Питтсбурга» идёт за 3.45.

Где покажут матч «Вашингтон» — «Питтсбург»?

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Питтсбург» 15 ноября 2021 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Вашингтон» — «Питтсбург» 15 ноября будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.78, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.27. Гол на первой минуте идёт за 11.00, вероятность серии буллитов оценена в 8.90. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.65.

«Вашингтон» — «Питтсбург»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (15.11.2021)

Ноябрь добрался до экватора. В Национальной хоккейной лиге на 15 ноября запланированы шесть встреч. Отдельное внимание любителям отечественного хоккея стоит обратить на противостояние «Вашингтона» и «Питтсбурга», которое пройдёт на льду «Кэпитал Уан-Арены». Первое вбрасывание состоится в 3:00 мск.

«Вашингтон» идёт четвёртым на Востоке, набрав 20 баллов за 14 игр. Отставание от от лидирующей «Флориды» составляет теперь всего три пункта. А всё из-за последних трёх матчей. Сперва дома клуб разобрался с «Баффало» (5:3). Первое звено забросило четыре шайбы из пяти. Затем на выезде одолел «Детройт» (2:0). Овечкин ассистировал Орлову в победной шайбе.

В гостях у «Коламбуса» голов тоже оказалось достаточно (4:3). Овечкин забросил 742-ю шайбу в карьере и вышел на чистое четвёртое место в гонке снайперов, Евгений Кузнецов снова подарил пару ярких эпизодов. Хоккей выдался весёлым. Лишь гол Конора Шири за 82 секунды до конца принёс «столичным» два очка.

Овечкин по-прежнему шикарен: штампует не только голы, но и ассисты. Набрал уже 24 очка, из которых половина — голы. Кузнецов чуть отстаёт, забросил всего пять шайб, зато отдал 13 результативных передач. Орлов потихоньку набирает обороты, у него семь очков за 14 встреч. Оставляет сильное впечатление, хотя удаляется частенько. Том Уилсон благодаря игре в тройке с Кузей и Ови тоже расцветает.

«Питтсбург» не впечатляет, идёт на 12-й позиции на Востоке, набрав 14 баллов за 13 игр. Отставание от лидирующей «Флориды» составляет девять пунктов. При этом отставание от «Вашингтона» – шесть, хотя есть игра в запасе. А всё потому, что пока лишь пять побед в сезоне. Последние пять встреч прошли не ужасно, но крайне нестабильно.

Сперва дома дожали «Филадельфию» в овертайме (3:2 ОТ), затем уступили «Миннесоте» по буллитам (4:5 Б). На выезде были ошарашены аутсайдером «Чикаго» (2:3 Б). А дома сумели реабилитироваться, обыграв лидера «Флориду» (3:2 Б). Но следом на выезде получили полную авоську от скромной «Оттавы» (3:6) в основное время. Четыре гола — во втором периоде.

Сейчас «пингвины» выглядят действительно не очень. Последняя серия из пяти встреч с четырьмя за пределами основного времени и всего лишь двумя победами — мягко говоря, не самый лучший результат. Победа над лидером конференции уходит на второй план на таком фоне. Но тут, разумеется, надо сетовать на жуткие кадровые проблемы. Прежде всего — отсутствие Евгения Малкина и Сидни Кросби.

Два самых мастеровитых и важных игрока команды до сих пор в лазарете. Но беда, как это водится, не приходит одна. Также на игре с «Кэпс» придётся забыть ещё о трёх хоккеистах основного состава. Так что у «Вашингтона» будет преимущество в этом плане. Хоть и до сих пор в списке травмированных находится Оши и ещё два игрока основы.

Возможно, придётся подождать противостояния Овечкина и Кросби ещё какое-то время. Хотя вероятность возвращения канадца в строй на момент написания текста существовала. По личным встречам перевес за «Питтсбургом» — в пяти последних три победы. Но тогда на льду был либо Малкин, либо Кросби. Так что теперь всё внимание будет приковано к персоне Александра Великого.

«Вашингтон» пока забросил 48 шайб против 41 у «Питтсбурга». Пропустил 35 против 43. С учётом хорошей игры первых двух звеньев гостям будет нелегко без лидеров. А Ови, несомненно, получит возможность приблизиться к Ягру, у которого 766 шайб. Капитан показывает хорошую статистику в сезоне, помощь команды тоже обеспечена.

Но говорить о явной победе «Вашингтона» мы бы не стали. Шансы на победу возросли с учётом кадровых потерь в рядах оппонента, но «Пингвинз» последние встречи играли с высоким тоталом, хоть не всегда удачно. А «Кэпс» дома регулярно оступаются: всего две победы в последних пяти играх. Но всё равно закономерно выглядят фаворитом.

Поэтому мы бы рассмотрели итоговую победу хозяев, но коэффициент слишком мал — 1.62. Так что можно взять комбинированную ставку «1Х + тотал больше 4.5 шайбы». В пяти последних личных встречах тотал лишь раз был ниже 4.5 шайбы. Плюс сейчас «Вашингтон» взбодрился, а «Питтсбург» много пропускает. Так что такая ставка вполне логична. Что-то в духе 3:3 или 4:3 тут вероятно.

«Вашингтон» — «Питтсбург»: прогноз и ставка на матч НХЛ 15 ноября 2021 года

«Питтсбург» на старте сезона играет не очень. Сказывается отсутствие главных игроков — Кросби и Малкина. Да и пять побед в 13 играх явно не лучший результат. «Вашингтон» чувствует себя намного лучше. Дела у Овечкина, Кузнецова и Уилсона идут уверенно. Вторая тройка нападения не отстает. Ждём интересный матч. Но из-за проблем с составом у соперника «Кэпс» получит преимущество. Да и с поражениями на своём льду пора заканчивать.

Ставка: «Вашингтон» не проиграет + тотал больше 4.5 шайбы за 1.89.

Где смотреть матч «Вашингтон» — «Питтсбург»?