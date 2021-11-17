Джокович — Рублёв, «Барселона» — ЦСКА и другие матчи. Что смотреть сегодня

2021 год вступил в последнюю треть: на дворе осень. Это время спорта: в футболе клубные чемпионаты перемежаются матчами еврокубков, подходит к концу теннисный год, а вот в других игровых видах спорта сезон только начинается. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 17 ноября.

На что ставить в футболе 17 ноября

Сборные своё отыграли, теперь у игроков пара дней на то, чтобы вернуться в клубы и перевести дух. Больших матчей сегодня нет, разве что очередной тур в ФНЛ. Здесь можно выделить игры «Кубань» — «Алания» и «Нефтехимик» — «Балтика».

На что ставить в хоккее 17 ноября

В КХЛ сегодня сразу 8 игр. Выделяем матчи СКА – «Локомотив» и ЦСКА – «Динамо». Любопытна и встреча «Автомобилиста» с «Нефтехимиком».



В ночь на четверг 3 матча в НХЛ. «Ванкувер» сыграет с «Колорадо», «Сиэтл» — с «Чикаго», а «Лос-Анджелес» примет «Вашингтон».

На что ещё ставить 17 ноября

На Итоговом турнире ATP свой второй матч сыграет Андрей Рублёв. Россиянина считают аутсайдером в игре с Новаком Джоковичем, но так было и перед матчем с Циципасом. Кстати, сам Стефанос сегодня встретится с Каспером Руудом.



В баскетбольной Евролиге сегодня играют все три наших клуба. Самый сложный соперник у ЦСКА. «Барселона» во главе с Шарунасом Ясикявичюсом, да ещё и на выезде. Будет сложно, но армейцы прервали свою серию неудач и готовы дать бой. «Зенит» дома сыграет с «Альбой», здесь нужно выигрывать, а УНИКС принимает «Милан». Казанцы не фавориты, но уже успели обыграть «Реал» на своей арене, так что оптимизм есть. В Лиге чемпионов «Нижний Новгород» дома сыграет с греческим «Лаврио».



В волейбольном Кубке ЕКВ два российских клуба встретились уже на ранней стадии. «Протон» примет «Уралочку».