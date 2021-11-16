СКА — «Локомотив». Петербуржцы выйдут на первое место в Западной конференции

17 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Локомотив». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу санкт-петербургского СКА в основное время можно с коэффициентом 2.32, а успех ярославского «Локомотива» оценён экспертами в 2.66.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА — «Локомотив» 17 ноября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ СКА — «Локомотив» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.82, а тотал меньше 4.5 шайбы за 2.03. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.98. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.88.

Прогноз и анализ матча КХЛ СКА Санкт-Петербург — «Локомотив» Ярославль (17.11.2021)

Финский этап Еврохоккейтура завершён, вернулась Континентальная хоккейная лига. На 17 ноября запланировано восемь встреч. Отдельное внимание уделим противостоянию СКА и «Локомотива», которое пройдёт на льду «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге. Первое вбрасывание состоится в 19:30 мск.

СКА упустил лидерство на Западе, сейчас идёт вторым, набрав 39 очков в 27 играх. Хотя отставание от «Йокерита» минимальное, всего один балл. А ведь ещё недавно картина была обратной. Всё из-за трёх поражений подряд. Сперва дома проиграли «Металлургу» (2:3 Б), затем «Спартаку» (1:2 ОТ).



В Москве петербуржцы неожиданно разгромно уступили в дерби ЦСКА (0:4). Второе такое поражение в сезоне, в первый раз получили 0:3 от «Барыса». Любопытно, что тогда в воротах стоял юный Ярослав Аскаров, а здесь — Ларс Юханссон, который ранее выступал за ЦСКА. Впрочем, швед своё дело знает, сборную Швеции на Евротуре не подвёл.



«Локомотив» идёт лишь шестым в конференции, набрав 33 очка, но уже за 28 игр. Отрыв от идущего девятым «Торпедо» составляет четыре очка. При этом железнодорожники успели провести первый матч после перерыва, в отличие от предстоящего противника. Устроили голевой парад в гостях с минским «Динамо» (7:3). У Максима Шалунова — хет-трик, Артём Анисимов отдал две передачи.

До перерыва на Еврохоккейтур ярославцы шли с переменным успехом. Случились две победы и два поражения в четырёх последних встречах. Сумели переиграть дома «Спартак» (4:2), проиграли «Торпедо» (2:3), следом затормозил «Металлург» (3:2). Правда, перед самой паузой не досчитался очков с «Амуром» (3:4 Б).



От «Локомотива» попал в заявку лишь Александр Елесин. Жаль, что другие не получили такой опыт. Зато они смогли отдохнуть и спокойно подготовиться к возобновлению сезона. А вот из состава СКА сразу пять игроков уехали выступать за сборные. К примеру, юный Матвей Мичков поставил сразу два рекорда, стал самым молодым игроком и забил самый юный гол в истории сборной.



Ярослав Аскаров тоже получил шанс показать себя, но против Швеции, увы, не выстоял. Хотя говорить только о его ошибках было бы неправильно, ошибалась вся команда. Главное, что ребята получили опыт. Это точно поможет в клубе. Петербуржцы Аскарова могут выпускать чаще, а Мичкова — подтянуть к основному составу.

К тому же совсем недавно стало известно, что СКА подписал Леонида Комарова из «Айлендерс» на два сезона. А ведь в обойме уже есть Гусев и Волков, так к ним добавился ещё один игрок из НХЛ. Армейцы становятся всё крепче, что отражается на результатах. Комаров должен придать остроты в атаке, его опыт пойдёт на пользу молодёжи.



«Локомотив» такими трансферами не блещет, но у руля стоит Игорь Никитин, а он знает, как играть против Валерия Брагина. Перерыв явно пошёл на пользу ярославской команде и её лидерам. Артём Анисимов, достаточно поигравший в НХЛ, сразу влился в коллектив. Раскрылся и Максим Шалунов.

СКА же будет играть впервые после перерыва, а он длился 10 дней. Это много. Соперник вернулся в колею и, разумеется, вошёл во вкус. Да, армейцы выиграли три из пяти последних очных встреч. Но две из них — за пределами основного времени. При этом в Санкт-Петербурге встречи частенько пробивали букмекерский верх по голам.



А уж в текущем сезоне КХЛ соперники забивают изрядно. СКА настрелял 87 шайб, у «Локомотива» — 78. Так что мы бы рассмотрели тотал больше 4.5 шайбы за 1.82. Дело ещё и в том, что петербуржцам потребуется время, чтобы вернуть сыгранность. Перерыв явно повлияет. Однако мы бы даже попробовали взять итоговую победу хозяев за 1.81.



Всё же в составе у Валерия Брагина, помимо молодёжи (которая, кстати, не так плохо себя показала на Евротуре), звёзды из НХЛ. Плюс юный, но одарённый Матвей Мичков, вероятно, после приглашения в сборную России подтянется к главной команде в Санкт-Петербурге.

СКА — «Локомотив»: прогноз и ставка на матч КХЛ 17 ноября 2021 года

СКА подписал ещё одного игрока из НХЛ, состав стал ещё крепче. «Локомотив» же обходится лишь Анисимовым и Шалуновым. Ярославцы после перерыва выдали хороший матч с обилием голов, да и в очных встречах соперники часто устраивали шоу. Ждём ещё одну результативную встречу, долгая пауза должна поспособствовать.



Ставка 1: тотал больше 4.5 шайбы за 1.82.



Ставка 2: итоговая победа СКА за 1.81.