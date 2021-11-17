«Зенит» — «Нижний Новгород». Александр Кержаков не пожалеет сил в Санкт-Петербурге

19 ноября состоится матч 15-го тура РПЛ «Зенит» — «Нижний Новгород». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.15. Успех нижегородцев оценён экспертами в 30.00. Ставки на ничью принимаются за 10.00.

Где смотреть матч «Зенит» — «Нижний Новгород»?

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Нижний Новгород» 19 ноября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Зенит» — «Нижний Новгород» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.56, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.77. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.56. Поставить на «обе забьют» можно за 2.68.

Анализ и прогноз матча 15-го тура РПЛ «Зенит» — «Нижний Новгород» (19.11.2021)

Сборная Россия не сдюжила в Хорватии и отправилась в стыки, нужно жить дальше. Клубный футбол возвращается после международного перерыва. В Российской Премьер-Лиге стартует 15-й тур, он завершит первый круг сезона. Программа откроется 19 ноября матчем «Зенит» — «Нижний Новгород». Стартовый свисток прозвучит на стадионе «Газпром Арена» в 19:00 мск.

В 14-м туре «Зенит» потерял очки, неожиданно сыграв вничью с «Уралом» на выезде (0:0). И это после двух ярчайших побед над московскими «Спартаком» (7:1) и «Динамо» (4:1). Впрочем, результат никак не сказался на лидирующей позиции и чемпионских амбициях. «Сочи» отстаёт на три пункта, «Динамо» — на четыре.



Дома петербуржцы выиграли 10 из 11 последних встреч на внутренней арене. Забивают привычно много и со вкусом. Ахиллесова пята в нынешнем сезоне в обороне: в 86% матчах пропускали как минимум один гол. В общей сложности в сетке побывало уже 16 мячей. Даже борющиеся за выживание «Химки» внесли свою лепту.



С «Уралом» место в воротах занял 34-летний Михаил Кержаков — младший брат нынешнего тренера нижегородцев. В Екатеринбурге сыграл на ноль, но тут скорее надо спрашивать с хозяев. Скорее всего, в 15-м туре шанс вновь получит Станислав Крицюк, ставший основным в Санкт-Петербурге. Он отсутствовал из-за проблем со здоровьем.

Хорошо, что несовершенство обороны не становится для «Зенита» фатальным. По крайней мере в РПЛ. Голы подопечным Сергея Семака даются по-прежнему внешне легко, в сумме набралось 34 штуки за 14 игр. Что является наибольшим показателем среди участников чемпионата России. Переживать тут не о чем.



«Нижний Новгород» спустился на 13 строчку в турнирной таблице, набрав 14 баллов. Одержал всего четыре победы, дважды сыграл вничью и потерпел восемь поражений с суммарной разницей голов 7-20. При этом в гостях нижегородский клуб выступает значительно лучше, чем дома: занимает шестое место по набранным очкам на выезде.



После удивительно бодрого старта подопечные Александра Кержакова угодили в кризис. Соперники подстроились, удачи не хватает. Если так пойдёт дальше, сохранить прописку будет сложно. Тем не менее надо отдать нижегородцам должное по части самоотдачи: бьются со всеми. Перед международной паузой уступили «Ахмату» (1:3), «Локомотиву» (1:2) и «Краснодару» (1:4), но забили каждому.

Впрочем, новичок Российской Премьер-Лиги никак не может освоиться в новых реалиях. От зоны прямого вылета отделяет всего два очка. Александр Кержаков, конечно, старается по мере сил давать отпор. Практически во всех турах удалось забить как минимум гол, только в двух случаях атака оставалась с пустыми руками. Однако разница в классе сказывается.



Предстоящий матч станет первым очным противостоянием «Зенита» и «Нижнего Новгорода». Интригу добавляет фигура главного тренера Александра Кержакова, который долгие годы выступал в Санкт-Петербурге, является одним из главных воспитанников в истории петербургского футбола. И у него есть все шансы напомнить о себе. Однако на многое рассчитывать будет трудно.

«Зенит» уже привычно феноменален в атаке в РПЛ, 34 гола говорят сами за себя. А вот в защите есть проблемы, да и Станислав Крицюк не избавил от неопределённости во вратарской позиции. Нижегородцы хорошо умеют цепляться за редкие моменты в нападении, к обороне сохраняются вопросы. Думаем, матч завершится победой хозяев.

Петербуржцы крайне хороши на «Газпром-Арене», и это не секрет. Но пропускают в последнее время регулярно. Ждём, что и нижегородцы сумеют забить. Комбинированная ставка «П1 + обе забьют» за коэффициент 3.38 выглядит заманчиво. Вариант попроще — тотал больше 2.5 мяча. Но коэффициент тут значительно ниже — 1.56. Ждём чего-то вроде 3:1 или 4:1.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Зенит» — «Нижний Новгород» 19 ноября 2021 года

Подопечные Сергея Семака проводят четвертый сезон кряду в РПЛ на выдающемся уровне. Большое количество забитых голов позволяет доминировать в турнирной таблице, а вот в защите пора бы добавить. Нижегородцы наверняка забьют, мотивации у Александра Кержакова хватает. Но на очки рассчитывать будет трудно, слишком уж велика разница в уровне исполнителей.

Ставка: обе забьют + победа «Зенита» за коэффициент 3.38.

Какой канал покажет матч «Зенит» — «Нижний Новгород»?