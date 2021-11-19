«Динамо» — «Салават Юлаев». Вадим Шипачёв хорош, но уфимские финны лучше

20 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Москва — «Салават Юлаев». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Динамо» в основное время можно с коэффициентом 2.25, успех «Салавата Юлаева» оценён экспертами в 2.67.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» — «Салават Юлаев» 20 ноября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Динамо» — «Салават Юлаев» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.42, а тотал меньше 4.5 шайбы за 2.65. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.35. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.70.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Динамо» Москва — «Салават Юлаев» Уфа (20.11.2021)

Ноябрь перевалил за экватор, календарь не щадит никого. На 20 ноября в Континентальной хоккейной лиге запланированы пять встреч. Отдельное внимание стоит уделить противостоянию московского «Динамо» и уфимского «Салавата Юлаева», которое пройдёт на льду «ВТБ Арены». Начало — в 17:00 мск.

«Динамо» замыкает тройку лидеров Западной конференции, набрав 38 баллов за 29 игр. Отставание от лидирующего «Йокерита» составляет четыре пункта. В последних пяти встречах подопечные Алексея Кудашова положили восемь баллов из 10 возможных в свою копилку. После перерыва на Евротур успели выйти на лёд дважды.



Дома обыграли как раз финский «Йокерит» (3:1), а накануне в гостях по буллитам одолели в дерби ЦСКА (3:2 Б). Вадим Шипачёв наконец вернулся в привычный режим: в трёх предыдущих играх у него гол либо передача. По-прежнему занимает первое место в гонке бомбардиров, набрав 41 балл.



«Салават Юлаев» тоже идёт третьим, но на Востоке. Набрал 42 очка за 30 встреч. Отставание от лидирующего «Металлурга» составляет семь пунктов. Причём в спину дышит «Ак Барс», отстающий на два очка. Последние две игры перед перерывом на Евротур лучше не вспоминать. Уступили «Авангарду» (2:4) и «Трактору», но с челябинцами получили технические 0:5 из-за вспышки гриппа в составе.

Пауза пошла на пользу, уфимцы отдохнули и перезарядили батарейки. Две игры — две победы. Сначала досталось «Торпедо» (2:0), затем «Витязю» (4:2). У клуба из Подольска хоть и есть в составе лучший снайпер КХЛ, но один в поле не воин. А первое звено уфимцев снова показало класс.

Гранлунд отдал две передачи, Хартикайнен и Хафизулин забросили по шайбе. Ларсен отметился ассистом. К слову, первая тройка нападения набрала уже 71 балл на троих. Очень неплохой результат. К тому же знаменитое финское трио считается чуть ли не самым опасным в КХЛ. Так что московскому «Динамо» нужно быть внимательнее.

Хотя в последних личных встречах перевес на стороне столичной команды. Четыре победы из пяти. Плюс соперники часто забрасывали больше четырёх шайб. Но на своём льду бело-голубые играют не очень против «Салавата». Добыли всего две победы в пяти последних домашних матчах. Так что говорить о каком-то преимуществе мы бы не стали.



Обе команды много забивают: «Динамо» настреляло 98 голов против 89 у «СЮ». Однако в защите лучше уфимцы — пропустили всего 57 шайб против 71 у москвичей. Да и в целом по статистике немного лучше выглядят подопечные Томи Лямся. А у соперника будут отсутствовать сразу шесть исполнителей основного состава.

Вряд ли это хорошо скажется на команде Алексея Кудашова, сил будет потрачено больше. Хватит ли их на крепкий «Салават» — вот в чём вопрос. Мы бы рассмотрели комбинированную ставку: «Х2 + тотал больше 3.5 шайбы» за 2.03. Статистика личных встреч не против. В Москве уфимцы выигрывали в последнее время больше раз, чем «Динамо», да и после дерби хозяева наверняка будут уставшими.

«Динамо» Москва — «Салават Юлаев»: прогноз и ставка на матч КХЛ 20 ноября 2021 года

«Салават Юлаев» в личных противостояниях имеет перевес в гостях. К тому же у бело-голубых будут отсутствовать сразу шесть игроков, что на руку уфимцам. Первая тройка нападения гостей наверняка проявит себя. Думаем, без очков они не останутся, хотя москвичи способны дать бой.



Ставка: «Салават Юлаев» не проиграет + тотал больше 3.5 шайбы за 2.03.

Прогноз Максима Лебедева на матч «Йокерит» — «Спартак».