«Локомотив» — «Ахмат». Железнодорожники поднимут вопрос об отставке Талалаева

Железнодорожники добавили в нападении, а при немце проиграли лишь один раз за шесть матчей.

20 ноября состоится матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Ахмат». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Локомотива» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.95. Успех «Ахмата» оценён экспертами в 4.25. Ставки на ничью принимаются за 3.64.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — «Ахмат» 20 ноября 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч РПЛ «Локомотив» — «Ахмат» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.14, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.79. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55. Поставить на «обе забьют» можно за 1.92.

Анализ и прогноз матча 15-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ахмат» (20.11.2021)

Клубный футбол возвращается после международного ноябрьского перерыва. Сборная России уступила Хорватии и за путёвку в Катар будет бороться в стыках, но до этого ещё далеко. Тем временем в Российской Премьер-Лиге стартует 15-й тур. 20 ноября на стадионе «РЖД Арена» состоится противостояние «Локомотив» — «Ахмат».

«Локомотив» по-прежнему разгоняется. Понемногу адаптируется у руля Маркус Гисдоль. Под эгидой немца москвичи пока потерпели всего одно поражение. Причём в Лиге Европы от лидирующего Галатасарая (0:1). Но это был лишь второй матч специалиста на новом рабочем месте. Футболисты привыкают к новым требованиям.



Ответная встреча с турками, которая прошла в Стамбуле, получилась гораздо лучше, завершилась ничьей (1:1). Могли даже вырвать победу, но немного не повезло. А вообще в атаке появились острота и порядочный контроль, вопросы остаются только к обороне, которая пропускает уже восемь игр. Пять в РПЛ, три — в Лиге Европы.



Впрочем, в чемпионате России железнодорожники не проигрывают уже четыре тура. Сыграли вничью с «Рубином» (2:2) и «Спартаком» (1:1) и занесли в актив победы над «Сочи» (2:1) и «Нижним Новгородом» (2:1). Добавить чуть больше стабильности, и так до конкуренции за титул с «Зенитом» недалеко. Отставание, кстати, всего в пять пунктов.

Хотя работы ещё предстоит много. В московском дерби со «Спартаком» (1:1), несмотря на красную карточку, полученную в середине первого тайма Русланом Литвиновым, победу вырвать не удалось. Более того, «Локомотив» пропустил в большинстве от Наиля Умярова на 64-й минуте.



Доминирование и владение мячом не принесло результатов, по итогу оппонент нанёс даже больше ударов по воротам, нежели подопечные Маркуса Гисдоля. Стоит отметить, что положение красно-белых вынуждало совершить невозможное. Почти получилось. Вырвать ничью в меньшинстве — тоже достижение.

«Ахмат», в свою очередь, имеет менее приятное положение. После яркого прошлого сезона сейчас не особо впечатляет. После 14 туров РПЛ набрал 18 баллов и расположился на 10-й строчке. Отрыв от зоны стыковых матчей составляет всего четыре пункта. Всё же в российскую элиту пока рановато.



Забили грозненцы в этом сезоне чемпионата России всего 15 мячей, большая часть из которых пришлась на долю соперников из низов таблицы. Потому радоваться особо нечему. В последних трёх турах одержали две победы, но над аутсайдерами «Уралом» (1:0) и «Нижним Новгородом» (3:1). Плюс потерпели поражение от скромной «Уфы» (0:1).



Если отмотать немного назад, то там ещё два поражения: от «Химок» (0:2) и «Спартака» (0:1). Уверенностью не веет. Подопечные Андрея Талалаева не так хороши, как в прошлом сезоне. Не так хороши, как грядущий соперник. Да ещё и играть предстоит в гостях, а с этим всегда были трудности.

Могут попробовать дать бой, но вряд ли могут рассчитывать на очки. Может, даже получится забить. Железнодорожники же с каждым матчем смотрятся всё лучше. Позитивная динамика присутствует прежде всего в атаке. С обороной ещё предстоит поработать, но мы всё же ждём победу хозяев. Коэффициент приличный — 1.95.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Локомотив» — «Ахмат» 20 ноября 2021 года

«Локомотив» порядочно добавил при Маркусе Гисдоле, появились намёки на острый, атакующий футбол. С обороной, правда, надо поработать, но железнодорожники не проигрывают уже четыре официальных матча. То есть даже на евроарене. Против нестабильного «Ахмата» проблем возникнуть не должно.



Ставка: победа «Локомотива» за коэффициент 1.95.