«Мальмё» — «Зенит», «Барселона» — «Бенфика» и другие матчи. Что смотреть сегодня

2021 год вступил в последнюю треть: на дворе осень. Это время спорта: в футболе клубные чемпионаты перемежаются матчами еврокубков, подходит к концу теннисный год, а вот другие игровые виды спорта только начинают сезон. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 23 ноября.

На что ставить в футболе 23 ноября

Вторник – день Лиги чемпионов. Питерский «Зенит» сыграет сегодня на выезде со шведским «Мальмё». Задача команды Семака довольно простая: не проиграть, ну или уступить, но с разницей не более 3 мячей. Спасибо домашним 4:0. Так что евровесна у чемпиона России практически в кармане, нужно только оформить её официально.

Прогноз Александра Мостового на матч «Мальмё» — «Зенит».

Кроме того, «МЮ» проведёт первый матч без Уле-Гуннара Сульшера на выезде с «Вильярреалом». «Барселона» под руководством Хави сыграет с «Бенфикой», фактически это матч за второе место в группе после «Баварии». Сами мюнхенцы сыграют с киевским «Динамо».

Прогноз Эдуарда Мора на матч «Мальмё» — «Зенит».

В группе «Зенита» «Челси» и «Ювентус» будут в очном противостоянии выяснять, кто достоин первого места. Пока итальянцы впереди благодаря домашней победе. «Лилль» примет «Зальцбург», «Севилья» — «Вольфсбург», а «Янг Бойз» — «Аталанту».

На что ставить в хоккее 23 ноября

В КХЛ 4 матча. «Барыс» сыграет с минским «Динамо», а «Салават Юлаев» — с «Торпедо». СКА постарается прервать неудачную серию в выездном матче с «Нефтехимиком», а «Ак Барс» примет рижское «Динамо».

В ночь на среду тремя играми порадует болельщиков НХЛ. «Тампа-Бэй» сыграет с «Филадельфией», «Даллас» примет «Эдмонтон», а «Калгари» — «Чикаго».

На что ещё ставить 23 ноября

Сезон в теннисе фактически завершён, до Нового года нам предстоит посмотреть только Кубок Дэвиса и мелкие турниры. В Бари россиянин Павел Котов сыграет с местным теннисистом Филиппо Бальди.



Стартует женская волейбольная Лига чемпионов. Московское «Динамо» примет чешский «Либерец», а «Локомотив» из Калининграда в Минске встретится с украинским «Прометеем». В Кубке ЕКВ второй акт российского противостояния: «Уралочка» сыграет с «Протоном».