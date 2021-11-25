«Локомотив» — «Лацио», «Монако» — «Реал Сосьедад» и другие матчи. Что смотреть сегодня

2021 год стремительно движется к концу, зима практически вступила в свои права. Это время спорта: в футболе клубные чемпионаты перемежаются матчами еврокубков, подходит к концу теннисный год, а вот другие игровые виды спорта только начинают сезон. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 25 ноября.

На что ставить в футболе 25 ноября

Четверг – день Лиги Европы и Лиги конференций. Нас, конечно, волнует матч «Локомотива» и «Лацио». Команде Маркуса Гисдоля нужно побеждать, чтобы сохранить шансы на продолжение борьбы весной в одном из евротурниров. Но уж очень сложна кадровая ситуация. Будем надеяться, что трибуны в снежной Москве помогут железнодорожникам.



Из других матчей можно выделить встречу «Монако» и «Реала Сосьедад». Команда Александра Головина борется за первое место в группе. Любопытна и игра между соперниками российских клубов: «Галатасарай» примет «Марсель», а «Лестер» — «Легию». В Греции жаркое противостояние «Олимпиакоса» и «Фенербахче».



В Лиге конференций важнейший матч для «Ромы»: команда Жозе Моуринью примет украинскую «Зарю». Матчей сегодня много, каждый выберет для себя игру по вкусу.

На что ставить в хоккее 25 ноября

В КХЛ сегодня 6 игр: главный матч в Казани, где «Ак Барс» принимает СКА. Кроме того, «Барыс» примет «Торпедо», «Металлург» — минское «Динамо», а «Салават Юлаев» — «Витязь». «Нефтехимик» сразится с рижским «Динамо», а «Куньлунь» сыграет со «Спартаком».



В ночь на пятницу 4 матча в НХЛ, самый интересный, пожалуй, — «Бостон» — «Рейнджерс».

На что ещё ставить 25 ноября

В теннисе стартует финал Кубка Дэвиса. Сегодня нас ждут матчи Франция – Чехия, Канада – Швеция и Хорватия – Австралия. Сборная России пока готовится, наша команда стартует на турнире в субботу.



В баскетбольной Евролиге ЦСКА сыграет дома с мюнхенской «Баварией», а «Зенит» на выезде сразится с «Панатинаикосом». Начинается и окно сборных в квалификации на чемпионат мира, но сборная России сыграет завтра.



В женской волейбольной Лиге чемпионов сложный матч предстоит казанскому «Динамо-Ак Барс». Команда Ришата Гилязутдинова сразится на выезде с турецким «Фенербахче», лидер которого – восходящая звезда нашего волейбола Арина Федоровцева.