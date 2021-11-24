«Монако» — «Реал Сосьедад». Александр Головин рискует превратиться в запасного

25 ноября состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Монако» — «Реал Сосьедад». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу французов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.65. Успех испанцев оценён экспертами в 2.91. Ставки на ничью принимаются за 3.56.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Монако» — «Реал Сосьедад» 25 ноября 2021 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Монако» — «Реал Сосьедад» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.09, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.31. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.34. Поставить на «обе забьют» можно за 1.79.

Анализ и прогноз матча 5-го тура Лиги Европы «Монако» — «Реал Сосьедад» (25.11.2021)

После отгремевших матчей Лиги чемпионов традиционно наступает пора Лиги Европы. 25 ноября в пятом туре группового этапа состоится сразу 15 встреч. Среди прочих стоит выделить противостояние «Монако» — «Реал Сосьедад», которое состоится на стадионе «Луи II». Стартовый свисток даст словак Иван Кружляк в 23:00 мск.

Вернувшийся после травмы Александр Головин пока никак не помогает «Монако». На последнюю игру с «Лиллем» россиянина не было в заявке из-за перебора жёлтых карточек. Повреждение сказалось на физической форме, он заметно сбавил. При этом надо сказать, что Нико Ковач нашёл, кем заменить ключевого исполнителя. Тем не менее результат не порадовал.



Матч завершился вничью — 2:2. По ходу монегаски дважды отыгрывались. В целом здорово атаковали, имели возможности забить гораздо больше. Однако второй гол дался с большим трудом, ведь после 78-й минуты играли вдесятером. Удаление схлопотал Страхиня Павлович, а Бен-Йеддер сравнял счёт на 83-й минуте.



Вряд ли Головин сильно повлиял бы на ход встречи, дело, скорее, в обороне. Необязательный гол с «точки» получили уже на пятой минуте. Хорошо, что пропустили всего два. В чемпионате Франции защита в принципе подводит, пропустили уже 18 мячей, причём далеко не от самых сильных команд. По меркам Лиги 1 это многовато. По крайней мере, для претендента на зону еврокубков.

В Лиге Европы показатели лучше. Подопечные Нико Ковача возглавляют турнирную таблицу группы В с восемью баллами. В прошлом туре даже удалось сохранить ничью с ПСВ (0:0). Похоже, все силы брошены на евроарену, в Лиге 1 с успехами туго. Особенно на фоне прошлого розыгрыша, по итогам которого пробрались в квалификацию Лиги чемпионов.



«Реал Сосьедад» тоже настиг кризис. С одной стороны, клуб идёт на невероятно длительной беспроигрышной серии, которая насчитывает во всех турнирах уже 17 матчей. С другой стороны, слишком уж много ничьих. В Лиге Европы не удалось обыграть даже замыкающий таблицу «Штурм» (1:1), а в Ла Лиге — хромающую «Валенсию» (0:0).

На предстоящую встречу наверняка выйдут с той же задачей — не проиграть. Иманол Альгуасиль благодаря этой тактике сумел поднять клуб на вторую строчку чемпионата Испании. Выше только «Реал». А до этого баски вовсе продолжительное время лидировали. На хвосте, правда, теперь висит «Севилья», отстающая всего на один балл и имеющая матч в запасе.



Есть проблема и посерьёзнее. Результативность хромает: забитых мячей не так много, всего 19 штук. Зато пропустили испанцы только 10 раз. В Лиге Европы то же самое. Максимум, на что сподобились, — результативная ничья в первом туре с ПСВ (2:2). В других трёх встречах забивали только по разу: с «Монако» 1:1, а также дважды со «Штурмом» — 1:1 и 1:0.



По итогу мы имеем слабый в обороне «Монако», которому рискованно нестись в атаку (могут пропустить), и нерезультативный «Реал Сосьедад». Испанцы часто сводят встречи к ничьей или побеждают с минимальным счётом. При таком раскладе, думаем, вполне можно поставить на тотал меньше 2.5 мяча. Коэффициент хороший.

Прошлая очная встреча завершилась миром, 1:1. При этом «Реал Сосьедад» владел инициативой и смотрелся ярче. Теперь не может справиться с клубами, которые заметно слабее. «Монако» тоже не в тех кондициях, чтобы рассчитывать на уверенную победу. А после «Лилля» вряд ли захочет куда-либо бежать, располагаясь при этом на первой строчке в группе В. Ничья будет на руку. Ну и ждём подвигов от Александра Головина, которому есть что доказывать. Иначе можно доиграться до потери стабильного места в основе.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Монако» — «Реал Сосьедад» 25 ноября 2021 года

У «Монако» есть трудности в обороне, зато в атаке всё стабильно — голы есть, хоть и даются иногда не без труда. У «Реала Сосьедад» всё наоборот: забитых мячей по пальцам сосчитать в Лиге Европы, зато в обороне — порядок. Нас ждёт битва разных по стилю команд, однако, учитывая последние результаты и форму, ждать результативности не приходится. Классический тотал меньше 2.5 гола смотрится симпатично.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.90.