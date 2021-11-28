ЦСКА — «Зенит». Прогноз «Фонбет»: У Игоря Акинфеева и Михаила Кержакова сложный день

У петербуржцев с запасом лучшая атака в РПЛ, но пропускают они регулярно.

28 ноября в 16-м туре Российской Премьер-Лиги на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве местный ЦСКА сыграет с петербургским «Зенитом». Встреча начнётся в 20:00 мск. Сделать ставку на центральный матч тура можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме ЦСКА

У армейцев всего одна победа в последних четырёх матчах – над аутсайдером ФНЛ липецким «Металлургом» в Кубке России (2:0). В РПЛ проиграли «Рубину» (0:1) и «Сочи» (1:4), а также сыграли вничью с «Химками» (0:0). Подмосковной команде могли и уступить, потому что с 15-й минуты играли в меньшинстве после удаления защитника Бруно Фукса. Химчане не реализовали свои моменты, в том числе — не забили пенальти.

Алексею Березуцкому не удаётся пока стабилизировать игру своей команды и сделать её похожей на то, к чему привыкли болельщики армейцев. Отставание от лидирующего «Зенита» уже девять очков. Зимой напрашивается серьёзное кадровое усиление. Один Эджуке не может играть за всех, да и он в последнее время сдал.

Наряду с «Краснодаром» москвичи меньше всех пропускают (14 мячей), но по забитым голам идут только девятыми в первенстве. У зенитовцев Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна всего на одно результативное действие меньше, чем у всего состава ЦСКА. Лучший бомбардир красно-синих – это Чидера Эджуке с четырьмя голами.

В какой форме «Зенит»

«Зенит» продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу РПЛ, опережая ближайшего преследователя в лице «Динамо» на четыре очка. В 15 матчах потерпел всего два поражения – оба в начале октября. В последних турах может похвастаться разгромами «Спартака» (7:1), «Динамо» (4:1) и «Нижнего Новгорода» (5:1).

Однако если смотреть на ситуацию шире, то с игрой и результатами у петербуржцев всё не так однозначно. Одержали всего три победы в девяти последних встречах во всех турнирах. Если две неудачи с «Ювентусом» (0:1, 2:4) в Лиге чемпионов ещё можно понять и принять, то поражения от «Сочи» и тульского «Арсенала», а также ничьи с «Уралом» и шведским «Мальмё» выглядят как минимум странно.

Сине-бело-голубые лишились шансов на плей-офф Лиги чемпионов, но точно сыграют весной в Лиге Европы из-за вымученной ничьей с «Мальмё». В РПЛ и еврокубках это две разные команды. Но есть и кое-что общее – «Зенит» слишком плохо играет в обороне. Даже «Урал», идущий на последнем месте, пропустил на один мяч меньше.

Если это не удаётся компенсировать яркой игрой в атаке (сине-бело-голубые – самая результативная команда чемпионата России с огромным преимуществом), то возникают проблемы.А тут ещё и полузащитник Вендел рискует пропустить предстоящую битву.

ЦСКА — «Зенит»: статистика личных встреч

У «Зенита» шестиматчевая серия без поражений: пять побед и ничья. В двух последних встречах в Москве подопечные Сергея Семака забили семь голов (3:2, 4:0). В августе переиграли красно-синих со счётом 1:0 благодаря голу Сердара Азмуна.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч РПЛ ЦСКА — «Зенит» 28 ноября 2021 года

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.70. (Сделать ставку).

Известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин дал свой прогноз на центральный матч 16-го тура чемпионата России.

«Матч с «Мальмё» в Лиге чемпионов показал, что у «Зенита» хватает проблем в защите. Армейцы воспользуются ненадёжностью питерской обороны, но и сами не смогут остановить самую результативную атаку чемпионата России. Все матчи этих команд после пандемии, кроме последней, сложились результативно. Рекомендую ставку на тотал больше 2.5 мяча», — считает Василий Уткин.