ЦСКА — «Зенит», «Челси» — «МЮ» и Кубок мира по биатлону: что смотреть 28 ноября

Последний месяц осени приближается к концу, совсем скоро начнётся зима. Поклонники зимних видов спорта ликуют, ведь стартует биатлон, а в КХЛ и НХЛ рубятся уже вовсю. Впрочем, пока с лихвой хватает и футбола с теннисом. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 28 ноября.

На что ставить в футболе 28 ноября

Несомненно, главным событием 16-го тура чемпионата России станет битва ЦСКА и «Зенита», которая пройдёт в Москве и начнётся в 20:00 мск. Лидер первенства, который обладает с запасом лучшей линией атаки, отправится в гости к дисциплинированным армейцам. Москвичи нечасто добиваются успеха в играх с петербуржцами, но в этот раз бой дать обязаны.

Прогноз Василия Уткина на матч ЦСКА — «Зенит».

Фанаты английского футбола могут обратить внимание на противостояние «Челси» и «Манчестер Юнайтед» в 13-м туре АПЛ. Лондонцы уверенно лидируют и показывают просто фантастические цифры как в атаке, так и в обороне. «МЮ» в последние годы был тяжёлым соперником для синих, но изменения на тренерском мостике и плохую форму команды не под силу контролировать даже Криштиану Роналду.

В 15-м туре испанской Примеры мадридский «Реал», возглавляющий турнирную таблицу, будет принимать одного из основных конкурентов в борьбе за титул — «Севилью». Подопечные Карло Анчелотти показывают мощную игру в нападении, сразу два форварда клуба лидируют в гонке бомбардиров: Карим Бензема и Винисиус Жуниор. Хулену Лопетеги придётся попотеть.

Прогноз Артура Петросьяна на матч «Челси» — «МЮ».

В итальянской Серии А повышенное внимание к схватке «Наполи» и «Лацио». Соперники российских клубов по Лиге Европы начнут выяснять отношения друг с другом в 22:45 мск. Неаполитанцы неожиданно потерпели поражение от «Спартака» в пятом туре группового этапа еврокубка, но они по-прежнему лидируют в Италии. Римляне, напротив, разгромили «Локомотив», но на внутренней арене им нужно прибавлять.

Также есть любопытный ранний матч в чемпионате Франции. Юбилейное, 90-е противостояние «Сент-Этьена» и «ПСЖ» стартует в 15:00 мск. По Лионелю Месси и компании после поражения от «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов хорошенько прошлись фанаты. «Святые» — подходящий противник, чтобы вернуть себе хорошее настроение.

На что ставить в хоккее 28 ноября

В Континентальной хоккейной лиге на сегодня запланировано сразу девять противостояний. Первым делом выделим московское дерби «Спартак» — «Динамо». Начнётся в 14:00 мск, а пройдёт на льду арены «Мегаспорт». Бело-голубые снова набрали мощный ход, Вадим Шипачёв регулярно зарабатывает очки. Как минимум проиграть номинальные гости не должны.

Эксперты оценили шансы Овечкина забить в матче с «Каролиной».

Впрочем, за пределами Москвы тоже есть интересные матчи. В Финляндии местный «Йокерит» сыграет с ярославским «Локомотивом» и попытается взять реванш за недавнее досадное поражение, а челябинский «Трактор» пожалует в гости к минскому «Динамо». Челябинцы немного забарахлили, но продолжают погоню за «Металлургом» на Востоке.

НХЛ как по заказу уготовила для отечественных зрителей сразу две удобных по времени игры. В 21:00 мск на льду сойдутся «Каролина» Андрея Свечникова и «Вашингтон» Александра Овечкина. А в 22:00 мск стартует битва «Тампы» и «Миннесоты». Кирилл Капризов попытается расколдовать своего соотечественника — голкипера Андрея Василевского, который в прошлом сезоне получил «Конн Смайт Трофи».

На что ставить в теннисе 28 ноября

Благополучно стартовал групповой этап Кубка Дэвиса по теннису. Сборная России попала в одну группу с Испанией и Эквадором. Соперники уже успели встретиться между собой. 27 ноября Андрей Рублёв и Даниил Медведев играли с эквадорцами. А сегодня Медведев сразится с испанцем Пабло Карреньо-Бустой. Начало — не ранее 19:30 мск.

На что ещё ставить 28 ноября

Также сегодня продолжится первый этап Кубка мира по биатлону. Вчера спортсмены принимали участие в индивидуальной гонке, на этот раз — спринт. В 13:00 мск стартуют женщины, им предстоит преодолеть 7,5 километров. В 15:45 мск начнут мужчины — у них 10 километров. Пока что в копилке сборной России медалей нет.