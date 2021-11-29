«Аталанта» — «Венеция». Алексей Миранчук наконец-то встанет со скамейки

30 ноября состоится матч 15-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Венеция». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Аталанты» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.27. Успех «Венеции» оценён экспертами в 12.25. Ставки на ничью принимаются за 6.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Аталанта» — «Венеция» 30 ноября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Аталанта» — «Венеция» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.57. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83. Поставить на «обе забьют» можно за 1.94.

Анализ и прогноз матча 15-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Венеция» (30.11.2021)

Последний месяц осени подошёл к концу. В еврокубках отгремел пятый тур группового этапа, всё внимание на внутренние арены. 30 ноября в 15-м туре итальянской Серии А состоятся четыре встречи. В одной из них «Аталанта» на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо примет «Венецию». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

«Аталанта» разогналась после не самого убедительного старта сезона. За 14 туров чемпионата Италии положила в свою копилку 28 баллов, а потому теперь располагается на четвёртой строчке, отставая от лидирующего «Наполи» на семь очков. Есть все шансы снова бороться за место в зоне Лиги чемпионов. Конкуренты постоянно допускают осечки, вся борьба впереди.



Не проигрывают бергамаски уже девять матчей во всех соревнованиях. В последних трёх турах Серии А одолели «Кальяри» (2:1), «Специю» (5:2) и даже «Ювентус» (1:0). Обычно выдают яркий и результативный футбол, потому как нападение в полном порядке. Удалось поразить ворота соперников 28 раз в чемпионате Италии и 10 — в Лиге чемпионов. Классные цифры.

На евроарене не особо задалось, дважды дарили очки «Манчестер Юнайтед» (2:3 и 2:2), хотя в обоих случаях победа была очень близка. Дважды «богиня» сама спасалась от поражений, сыграв вничью с «Янг Бойз» (3:3) и «Вильярреалом» (2:2). Кстати, решающий матч за выход в плей-офф у неё будет именно с испанцами. Достаточно выиграть в родных стенах.

В прошлом очном противостоянии помог Алексей Миранчук, отдавший голевую передачу на Робина Госенса после выхода на замену. Однако давно россиянин не появлялся на поле даже со скамейки. Быть может, хотя бы со скромной «Венецией» Джан Пьеро Гасперини даст полузащитнику ещё одну возможность проявить себя. Соперник подходящий, а ротация на фоне плотного графика необходима.

«Венеция», в свою очередь, располагается на 16-й позиции в Серии А с 15 очками. Борется за выживание внизу таблицы, пока относительно успешно. От опасной 18-й строчки отрыв составляет пять пунктов. Повод для гордости есть, это первый сезон в главном чемпионате страны. Пока сил держаться на плаву хватает.

Время от времени даже случаются громкие победы. Недавно, например, одержала победу над «Ромой» Жозе Моуринью (3:2), а незадолго до этого — над крепкой «Фиорентиной» (1:0). Хотя понятно, что усилий в этих встречах было приложено невероятно много, моментами везло. Продолжать в таком темпе аутсайдеру трудно.



Накануне оранжево-чёрно-зелёные сражались с «Интером» (0:2). По итогу уступили, так и не создав ничего острого. Хорошо, что хотя бы больше не пропустили. Предпосылки к этому были. Грядущая встреча обещает обернуться очередной неудачей, потому как соперник сейчас хорош. И, соответственно, будет явным фаворитом на фоне скромного клуба, который борется за выживание.



«Аталанта» как минимум хороша в нападении. А в последнее время стабильно здорово выступает как на евроарене, так и в чемпионате Италии. Где-то везёт не так сильно, как могло бы, тем не менее с задором и атакующей мощью точно проблем нет. Думаем, с противником из нижней части таблицы разберётся уверенно. Возьмём Ф1 (-1.5) за 1.74.

Последний матч с аутсайдером итальянской Серии А — «Специей» — бергамаски провели здорово, одержав разгромную победу со счётом 5:2. А в прошлом туре умудрились забрать три очка у самого «Ювентуса» (1:0). Думаем, как минимум два-три мяча в ворота «Венеции» вполне могут затолкать. Сапата в норме, плюс вернулся Мурьель. Если эмоции после победы над туринцами остались, всё получится.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Аталанта» — «Венеция» 30 ноября 2021 года

Несмотря на характер подопечных Паоло Дзанетти, рано им пока с «Аталантой» тягаться. Это всё-таки не «Рома» и «Фиорентина», которые время от времени оступаются. От бергамасков щедрости в этом плане не дождёшься. В последнее время включились, много забивают, исправно набирают очки. «Венеция» держится бодро, но располагается рядом с зоной вылета. Ждём уверенную победу хозяев.

Ставка: победа «Аталанты» с форой (-1.5) за 1.74.