«Флорида» — «Вашингтон». Александр Овечкин снова поставит НХЛ на уши

Илья Самсонов не проигрывает в основное время, а Александр Великий штампует очки на зависть молодым.

1 декабря состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Флорида» — «Вашингтон». Начало встречи — в 03:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу «Пантерз» в основное время можно с коэффициентом 2.24, успех «Кэпиталз» идёт за 2.65.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Флорида Пантерз» — «Вашингтон Кэпиталз» 1 декабря 2021 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Флорида» — «Вашингтон» 1 декабря будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.34. Гол на первой минуте идёт за 10.50, вероятность серии буллитов оценена в 9.00. На ничью в основное время предлагают поставить за 3.90.

«Флорида» — «Вашингтон»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (01.12.2021)

Зима уже на пороге. В Национальной хоккейной лиге на 1 декабря запланированы сразу девять встреч. Отдельное внимание отечественным любителям хоккея стоит уделить противостоянию «Флориды» и «Вашингтона». Александр Овечкин и компания отправляются на выезд. Первое вбрасывание состоится в 03:00 мск.

«Флорида» сейчас идёт третьей на Востоке, набрав 31 балл за 21 игру. «Вашингтон» — лидер конференции, у него в активе 33 очка за 22 игры. Также лидирует в сводной таблице НХЛ. Хотя совсем недавно положение соперников было противоположным. А всё потому, что «Пантерз» проиграли последние две встречи.

Как раз получили от «Вашингтона» на выезде (3:4), а затем дома неожиданно оступились со скромным «Сиэтлом» (1:4). Со «столичными» пришлось особенно несладко. Российский голкипер Сергей Бобровский дважды уходил со льда проверяться на сотрясение после неудачного столкновения с Томом Уилсоном. Вроде бы обошлось.

Спенсер Найт же не сумел противостоять Александру Овечкину, который забросил в итоге и Бобровскому, и Найту. С «Сиэтлом» на последнем рубеже вышел американец, получилось так себе. Хотя нужно отдать должное и новичку НХЛ: вкатился в сезон, после затяжной серии поражений результаты пошли в гору.

«Кэпиталз» проиграли лишь раз за пять прошлых встреч. Причём тому же новичку — «Сиэтлу» (2:5). Затем обыграли «Монреаль» (6:3), «Флориду» (4:3) и «Каролину» (4:2). Накануне Овечкин забросил свою 749-ю шайбу в НХЛ. Орлов занёс в актив гол+пас, Уилсон отдал две передачи. У Карлссона — гол и два паса.

Александр Великий продолжает бить рекорды, это его лучший старт в НХЛ. В 36-то лет! Хотя нужно поздравить и Илью Самсонова, который выстоял с «Флоридой» и с «Каролиной». Теперь по праву является единственным голкипером, который не проигрывал в основное время в этом сезоне.

Впереди новое противостояние с «Флоридой». Соперники рядом в таблице, два балла могут изменить положение. Так что матч будет интересен не только зрелищем, но и турнирной борьбой. В очных противостояниях нельзя выделить явного фаворита: «Вашингтон» одержал три победы в пяти последних матчах, одна из которых в дополнительное время.

Однако команды любят забрасывать много. Вот уже семь раз подряд соображают больше пяти шайб на двоих. Сейчас отсутствие Оши и Бэкстрёма не сильно сказывается на «Кэпс». У «Флориды» не будет Александр Баркова — лучшего снайпера. И ещё трёх исполнителей основы. Неприятно, но нужно играть.

«Флорида» забросила уже 77 шайб против 78 у соперника. Так что можно утверждать, что обилия голов не избежать. Статистика личных встреч, как видно, не против. А вот ставить на явного победителя, на наш взгляд, не вариант. «Кэпс» идут хорошо, но и у «Пантерз» всё было здорово до последних двух игр. Плюс заметные кадровые потери с обеих сторон.

К тому же очные противостояния получаются непредсказуемыми. Мы бы подумали над ставкой «тотал больше 6 шайб» за 1.80. Можно, конечно, рассмотреть 1Х + тотал больше 4.5 шайбы. Мотивации у хозяев достаточно, надо ответить на недавнюю неудачу и догнать конкурента, да и свой лёд наверняка поможет. Но выделить фаворита сложно.

«Флорида» — «Вашингтон»: прогноз и ставка на матч НХЛ 1 декабря 2021 года

«Вашингтон» с «Флоридой» регулярно обмениваются победами, так что выделить явного фаворита очень тяжело. С одной стороны, нападение «Кэпс» во главе с Ови, Кузнецовым и Уилсоном — грозная сила. С другой стороны, у «Пантерз» хорошая вратарская линия, да и со старта сезона команда прибавила прилично. Единственный неоспоримый факт — соперники любят играть с высоким тоталом. Остановимся на этом.

Ставка: тотал больше 6 шайб за 1.80