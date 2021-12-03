«Зенит» — «Ростов», «Авангард» — «Ак Барс» и другие матчи. Что смотреть сегодня

2021 год стремительно движется к концу, зима вступила в свои права. Это время спорта: в футболе клубные чемпионаты перемежаются матчами еврокубков, подходит к концу теннисный год, а вот в других игровых видах спорта сезон только начинается. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 3 декабря.
На что ставить в футболе 3 декабря
Матчей сегодня не так много, но они довольно любопытные. В РПЛ начинается 17-й тур, «Зенит» принимает «Ростов». Посмотрим, смогут ли петербуржцы победить и увеличить свой отрыв.
Кроме того, в чемпионате Германии «Унион» сыграет с «РБ Лейпциг», а в испанской Примере «Гранада» примет «Алавес».
На что ставить в хоккее 3 декабря
В КХЛ сегодня три матча, и два из них очень и очень интригующие. «Авангард» сыграет с «Ак Барсом», а СКА примет «Йокерит». В ещё одной встрече дня сразятся «Витязь» и минское «Динамо».
На что ещё ставить 3 декабря
В первом полуфинале Кубка Дэвиса сыграют сборные Хорватии и Сербии.
В баскетбольной Евролиге УНИКС на своём паркете сыграет с греческим «Олимпиакосом», а «Зенит» сыграет с «Црвеной Звездой». Кроме того, стоит последить за встречей «Эфеса» и «Барселоны».
В волейбольной женской Суперлиге стартует очередной тур. В первом матче сыграют «Ленинградка» и московское «Динамо».
- 2 декабря 2021
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- 30 ноября 2021
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