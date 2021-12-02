СКА — «Йокерит». Гусев и Комаров покажут финнам, чему научились в НХЛ

3 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Йокерит». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу СКА в основное время можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.12, а успех «Йокерита» оценён экспертами в 2.90.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА — «Йокерит» 3 декабря 2021 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ СКА — «Йокерит» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.59, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.21. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.15. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.80.

Прогноз и анализ матча КХЛ СКА Санкт-Петербург — «Йокерит» Хельсинки (03.12.2021)

Зима потихоньку набирает обороты, в Континентальной хоккейной лиге на 3 декабря запланировано три встречи. Отдельное внимание стоит уделить матчу петербургского СКА и финского «Йокерита», который пройдёт на льду «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге. Первое вбрасывание состоится в 19:30 мск.

СКА идёт в топ-5 на Западе, набрав 45 баллов за 34 игры, хотя плотность тут довольно высокая. Отставание от лидирующего «Йокерита» составляет пять очков, хотя у финнов на матч больше. В турнирной таблице сползли после шести поражений подряд, ранее таких серий в КХЛ у петербуржцев не случалось.



Благо последние четыре встречи прошли успешнее. Крупно обыграли «Нефтехимик» (8:2), дожали «Ак Барс» (4:3 ОТ), уступили «Северстали» (1:3), но следом забрали два очка у минского «Динамо» (2:1). Победный гол и результативную передачу на свой счёт записал Никита Гусев. Теперь активе нападающего 20 баллов за 17 игр. Команда потихоньку приходит в себя.



«Йокерит» движется ровнее, хотя за последние 10 игр проиграл четыре раза. Две последних неудачи состоялись относительно недавно. Получили на выезде от «Локомотива» (1:2 ОТ) и дома — от ЦСКА (2:3 ОТ). Зато следом на своём льду вернули долг «Локомотиву» (2:0) и разобрались в гостях с «Витязем» (3:2).

Три шайбы в первом периоде позволили финнам немного расслабиться. Никлас Йенсен оформил ассистентский дубль, хотя вообще является лучшим снайпером команды с 13 шайбами. Впрочем, по совместительству занимает ещё и вторую строчку бомбардиров в клубе с 26 баллами. В общем, успевает везде. Голы, передачи, большинство — без разницы.



Теперь снова ждёт игра со СКА. Соперник явно не из лёгких, да ещё и прибавил в последнее время. Статистика личных встреч тому доказательство. В последних пяти играх в Санкт-Петербурге «джокеры» выиграли лишь раз, да и то в серии буллитов. Очень неприятная статистика для финской команды.

С результативностью складывалось далеко не всегда — лишь в трёх из пяти последних встреч оппоненты забросили свыше четырёх шайб на двоих. Негусто, особенно на фоне 111 заброшенных шайб у «Йокерита» и 105 у СКА в нынешнем сезоне. Да и в защите команды не всегда справляются: петербуржцы пропустили 77 раз, финны — 80.



Может, всё же стоит ожидать голов? Статистика налицо: СКА дома забросил 50 раз, «Йокерит» на выезде — столько же. При этом у хозяев состав выглядит немного сильнее. Никита Гусев снова радует голами. Ещё есть Лео Комаров, но вернувшийся из НХЛ финн пока сидит без очков, сыграв уже семь игр. Впрочем, ждём, всё должно быть.

Так что мы бы попробовали заиграть победу СКА, дома он выглядит увереннее. Либо даже взять комбинированную ставку «П1 + тотал больше 2.5 шайбы». Коэффициент тут выше двойки. Статистика личных встреч не против, а в высокой результативности сомнений мало. Мастерства у хоккеистов хватает, забрасывают в этом сезоне достаточно. Града голов, может, и не увидим, но три-четыре шайбы на двоих — вполне.

СКА — «Йокерит»: прогноз и ставка на матч КХЛ 3 декабря 2021 года

СКА на своём льду чувствует себя уверенно в личных встречах. Недавняя серия поражений позади, в последних четырёх матчах петербуржцы потихоньку начали выходить на прежний уровень. «Йокерит» — непростой соперник. Однако со СКА у него регулярно возникают проблемы, тем более играть предстоит в гостях. Так что пробуем ставить на победу хозяев.



Ставка: победа СКА + тотал больше 2.5 шайбы за 2.22.