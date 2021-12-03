«Вест Хэм» — «Челси». Машина Томаса Тухеля в дерби не остановится

4 декабря состоится матч 15-го тура АПЛ «Вест Хэм Юнайтед» — «Челси». Начало игры — в 15:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных гостей: поставить на победу «Челси» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.82. Успех «Вест Хэма» оценён экспертами в 5.15. Ставки на ничью принимаются за 3.86.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Челси» 4 декабря 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч «Вест Хэм» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.86. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.63. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18. Поставить на «обе забьют» можно за 1.95.

Анализ и прогноз матча 15-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Челси» (04.12.2021)

Зима пришла, хотя европейские первенства это не останавливает. В английской Премьер-лиге стартует 15-й тур. 4 декабря состоится пять встреч. Среди прочих нас ожидает интереснейшее лондонское дерби «Вест Хэм Юнайтед» — «Челси», которое пройдёт на стадионе «Олимпийский». Начало запланировано на 15:30 мск.

«Вест Хэм» продолжает обивать порог зоны Лиги чемпионов. Сейчас входит в пятёрку лучших, положив 24 балла в копилку. В прошлом сезоне до последнего претендовал на финиш в топ-4, не хватило сил в концовке. Дэвид Мойес пожал плечами и начал новый поход.

Начиналось всё мощно. Правда, в последнее время фортуна отвернулась. Уже третий матч кряду в АПЛ лондонцы не могут выиграть. Календарь был крепкий, но не смертельный. Сначала уступили ожившему «Вулверхэмптону» (0:1) и «Манчестер Сити» (1:2), сила которого в представлении не нуждается. Затем упустили победу, сыграв вничью с симпатичным «Брайтоном» (1:1).



Зато в Лиге Европы у «молотобойцев» результаты отличные. Возглавляют группу Н, имея лишь одну ничью с «Генком» (2:2). Группа играбельная, для лондонского клуба это уже вполне себе достижение. Хотя, конечно, хотелось в Лигу чемпионов… При этом в Кубке лиги перехитрили «Манчестер Сити» (0:0, по пенальти 5:3). Не без труда, но путь в 1/4 финала турнира оказался открыт.

Выкладываются лондонцы на полную, выступают довольно приятно. Однако при всём при этом команда, конечно, время от времени выдаёт провалы даже с середняками. В матче с «горожанами» проявить себя было тяжело. Конкурировать с «Челси» всё же тоже рано. Фактор своего поля — это приятно, однако разницу в классе он не перекрывает.



Ещё и по той причине, что подопечные Томаса Тухеля наотрез отказываются проигрывать и сбавлять обороты. Во-первых, лидируют в чемпионате Англии с 33 очками. В предпоследнем туре не удалось обыграть «Манчестер Юнайтед» (1:1) из-за собственных ошибок. Хотя и манкунианцы постарались безупречно использовать свои шансы.

При этом «аристократы» нанесли целых 24 удара по воротам «красных дьяволов». Атаковали всю игру и были близки к успеху. Зато до этой ничьи удалось разгромить «Лестер Сити» (3:0), а после — осадить набравший хороший темп под руководством Клаудио Раньери «Уотфорд» (2:1). Там тоже пришлось понервничать. Экспериментальная полузащита чудила, Сауль снова покинул поле в перерыве. Однако соперник выдохся ближе к концовке.



В Лиге чемпионов всё отлично. Выход в плей-офф гарантирован, можно даже не стараться в заключительном туре с «Зенитом», ниже второго места точно не упасть. Добавляет позитива возвращение из лазарета Ромелу Лукаку и Тимо Вернера. Второй уже успел отличиться забитым мячом в победной игре с «Ювентусом» (4:0). Бельгиец накануне вышел на замену.



Нынешний «Челси» выглядит фаворитом практически с любым соперником, потому что набрал потрясающую форму и невероятно дисциплинирован. В обороне отрабатывают все, атакуют тоже. В результате имеют 33 забитых и лишь шесть пропущенных мячей за 14 туров АПЛ. Плюс 10 против одного за пять туров Лиги чемпионов. Браво!

Думаем, в предстоящем дерби подопечные Томаса Тухеля без особых проблем одержат победу. «Молотобойцы» немного сбавили в последних трёх турах чемпионата Англии, а с такой формой отобрать очки у одной из лучших команд в мире будет трудно. Предыдущие игры обозначили проблемы, а решать такие вопросы в короткое время Тухель умеет превосходно.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Челси» 4 декабря 2021 года

«Челси» достиг невероятного уровня. Кадровые проблемы в полузащите сказываются, однако результат добывается. Подопечные Томаса Тухеля неплохо реагируют на собственные ошибки. Впереди дерби, однако проблем возникнуть не должно. «Вест Хэм», конечно, тоже хорош, но не настолько. Да и последние три игры в АПЛ портят впечатление. Думаем, гости выиграют с разницей в один-два мяча.

Ставка: победа «Челси» за 1.82.