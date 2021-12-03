«Локомотив» — «Урал». Щедрые железнодорожники снова помогут аутсайдеру РПЛ

4 декабря состоится матч 17-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Урал». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.81. Успех екатеринбуржцев оценён экспертами в 4.90. Ставки на ничью принимаются за 3.72.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — «Урал» 4 декабря 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата России «Локомотив» — «Урал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.75. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.66. Поставить на «обе забьют» можно за 2.04.

Анализ и прогноз матча 17-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Урал» (04.12.2021)

Зимняя пора наступила, соответствующие погодные условия доставляют дополнительные трудности футболистам. На 4 декабря назначено три матча в Российской Премьер-Лиге. В самом позднем из них сойдутся аутсайдер первенства «Урал» и «Локомотив», у которого в последнее время категорически не складывается с победами.

В случае с железнодорожниками это может быть связано с уходом Ральфа Рангника. А может быть и нет, ведь немец ушёл 29 ноября, а последняя победа датирована аж 30 октября, то есть 13-м туром РПЛ. Тогда удалось обыграть скромный «Нижний Новгород» со счётом 2:1. С тех пор с результатами не вяжется. Для претендента на зону еврокубков неудачный отрезок слишком затянулся.



Сперва случилось две ничьих. Одна в Лиге Европы с «Галатасараем» (1:1), а вторая на внутренней арене — со «Спартаком» (также 1:1). С красно-белыми умудрились упустить победу в численном большинстве. Далее последовало три поражения подряд. Началось всё с «Ахматом» из Грозного (1:2), а итальянский «Лацио» всё на том же групповом этапе Лиги Европы лишь добавил боли (0:3).



Последнее и самое неожиданное поражение, которое случилось как раз в день ухода Рангника, пришлось на выезд к тульскому «Арсеналу» (1:3). Туляки вообще до этой игры находились на предпоследнем месте в турнирной таблице, но благодаря победе над «Локо» уменьшили вероятность вылета, перебравшись на безопасную 12-ю строчку. Качество футбола москвичей навевало тоску, хотя кадровых проблем стало меньше.

Теперь железнодорожникам предстоит сойтись с другим аутсайдером. «Урал» продолжает находиться в зоне вылета, хотя в случае победы имеет шансы пойти по стопам «Арсенала» и выбраться из неё. Или, по крайней мере, приблизиться к безопасной позиции. В активе 13 очков, а у «Арсенала» и «Уфы», занимающих 12-е и 13-е места соответственно, по 16 баллов.



В последнее время екатеринбуржцы, как и «Локомотив», не славятся победами, однако, в отличие от москвичей, не проигрывают на протяжении пяти матчей. Конечно, победа всего одна, да и та в товарищеской встрече с «Ессентуками». И всё же четыре ничьих подряд в чемпионате России обнадёживают. Для представителя подвала таблицы это уже кое-что.

Посмотреть стоит, у кого были отобраны очки. От подопечных Игоря Шалимова пострадали «Химки» (0:0), «Зенит» (0:0), «Крылья Советов» (1:1, оба гола забили именно екатеринбуржцы). И в прошлом туре на своём поле осадили крепкий «Сочи» (1:1), который продолжает погоню за московским «Динамо» и «Зенитом» в турнирной таблице.



С голами, конечно, у «Урала» всё плохо: за 16 туров всего лишь семь забитых, а это меньше всех в РПЛ. Зато пропущенных всего-то 17 штук! Илья Помазун продолжает периодически радовать. Столько же у «Зенита», «Краснодара» и «Крыльев Советов», а меньше — только у ЦСКА. И то не намного, армейцы пропустили 16 раз.



Кстати, стоит сказать, что в последних турах екатеринбуржцы регулярно старались создавать остроту у чужих ворот. Например, с «Сочи» помогло удаление в составе противника на 74-й минуте, но всё равно удалось нанести 20 ударов. А в битве с «Химками» сообразили восемь ударов в створ и тоже могли отличиться. Добротные цифры.

Словом, можно даже попробовать проверить ставку «гости не проиграют» за 2.12. Нынешнее состояние «Локомотива» вызывает много вопросов, за три прошлых тура РПЛ пропустили целых восемь раз. Забивают тоже регулярно, но побеждают при Маркусе Гисдоле редко. Думается, это отличный шанс для «Урала» зацепиться за очки.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Локомотив» — «Урал» 4 декабря 2021 года

«Урал» рискует вылететь в ФНЛ. В атаке беда, зато в защите порядок. При этом екатеринбуржцы потерпели всего два поражения в девяти последних турах. А вот у москвичей игра пошла на спад, целый месяц сидят без побед, уже пошли поражения от аутсайдеров РПЛ. Думаем, «Урал» будет следующим, кому «Локо» подарит очки. Состояние хозяев вызывает вопросы, а гости предельно мотивированы.



Ставка: «Урал» не проиграет за 2.12.