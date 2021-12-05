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«Эвертон» — «Арсенал», 6 декабря 2021, прогноз и ставка на матч АПЛ, прямая трансляция, смотреть онлайн, какой канал

«Эвертон» — «Арсенал». Микель Артета не пожалеет Рафаэля Бенитеса
Михаил Коробов
«Эвертон» — «Арсенал»: прогноз на матч АПЛ 06.12.
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«Эвертон» потерпел шесть поражений за семь прошлых игр в АПЛ и идёт недалеко от зоны вылета.

6 декабря состоится матч 15-го тура АПЛ «Эвертон» — «Арсенал». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.24. Успех мерсисайдцев оценён экспертами в 3.46. Ставки на ничью принимаются за 3.75.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Эвертон» — «Арсенал» 6 декабря 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч «Эвертон» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.09, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» можно за 1.82.

Анализ и прогноз матча 15-го тура АПЛ «Эвертон» — «Арсенал» (06.12.2021)

Англия - Премьер-лига. 15-й тур
06 декабря 2021, понедельник. 23:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Не начался
Арсенал
Лондон

Клубный футбол в самом разгаре. На выходных, как всегда, было жарко. В понедельник по традиции завершаем программу уик-энда. «Эвертон» примет «Арсенал» в Ливерпуле. Этот матч завершит прогоамму 15-го тура чемпионата Англии. Стартовый свисток на стадионе «Гудисон Парк» прозвучит в 23:00 мск. Главный арбитр — Майк Дин.

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«Эвертон» угодил в глубокий кризис. В АПЛ не выигрывает восемь матчей кряду (шесть поражений и две ничьи). Отрыв от зоны вылета составляет всего пять баллов. Такое положение дел не может придавать спокойствия. Даже у некоторых болельщиков опускаются руки. В прошлом домашнем матче начали уходить с трибун уже на 20-й минуте. Почти как в РПЛ!

Поговаривают, что руководители задумываются об увольнении Рафаэля Бенитеса с должности главного тренера. При этом хороший подбор игроков и высокие амбиции на месте, но их реализация хромает уже который год вне зависимости от имени тренера и трансферов. Проблема кроется, судя по всему, не только в кадровых потерях.

«Ириски» выглядят в последнее время крайне плачевно. В минувшем туре АПЛ разгромно проиграли «Ливерпулю» в дерби (1:4), что в целом не так зазорно, учитывая форму красных. А вот ранее «Брентфорду» (0:1) уступать было совсем необязательно. Без травмированных Доминика Калверта-Льюина, Андре Гомеша и Йерри Мины приходится совсем туго.

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Хорошо, хотя бы последние два футболиста должны появиться в составе в ближайшее время, хотя они только-только начинают набирать кондиции и вряд ли будут готовы на 90 минут. А шесть поражений в семи прошлых встречах — это неприлично много. Лишь один забитый гол за последние четыре тура тоже говорит о многом. Кажется, положение у испанского специалиста не из приятных.

«Арсенал» занимает пятое место в турнирной таблице с 23 очками. При Микеле Артете наконец начал появляться прогресс. В АПЛ за последние 11 матчей проиграл всего два раза: «Ливерпулю» (0:4) и «Манчестер Юнайтед» (2:3). Также в активе семь побед и две ничьи. После неудачного старта удалось реабилитироваться.

Последнюю победу «канониры» одержали в домашней встрече с «Ньюкаслом» (2:0). Грамотная игра в обороне и превосходство в два гола решили исход. До этого «канониры» тоже смотрелись здорово. Пожалуй, единственным камнем преткновения является глубина состава, а точнее, её отсутствие.

Основной атакующей мощью стали молодые игроки, которые выступают местами даже ярче опытных исполнителей. Пример тому — Букайо Сака, Эмиль Смит-Роу и Мартин Эдегор. В последнее время эти трое всегда на виду. С одной стороны, это здорово, с другой — от травм никто не застрахован, а других лидеров не так много. Обамнянг и Ляказетт давно не внушают доверия.

Впрочем, борьба за еврокубки не прекращается. На данный момент лондонцы отстают от четвёртой строчки всего на четыре балла. С таким темпом можно даже замахнуться на попадание в Лигу чемпионов. Данный факт должен придавать футболистам дополнительный стимул. В ближайшем матче с «Эвертоном» – тоже.

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Соперники встречались за всю историю 217 раз, перевес на стороне «Арсенала». Сейчас форму клуб тоже набрал отличную. «Ириски», напротив, сильно хромают, находятся недалеко от зоны вылета. На наш взгляд, у «канониров» есть все шансы воспользоваться проблемами оппонента и вернуться в победную колею. Возьмём П2 за 2.24. С «МЮ» они смотрелись не так уж плохо.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Эвертон» — «Арсенал» 6 декабря 2021 года

У «Эвертона» в данном матче могут быть большие проблемы. Череда неудач, травмы основных игроков и моральная подавленность — это серьёзно. «Арсенал» проиграл «МЮ», но всё же находится в отличной форме. Особенно на фоне плачевного состояния мерсисайдцев. На наш взгляд, сейчас «канониры» выглядят предпочтительнее, вполне могут наиграть на победу. Даже на чужом поле.

Ставка: победа «Арсенала» за 2.24.

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