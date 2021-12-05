«РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити». Пеп Гвардиола не даст «горожанам» расслабиться

7 декабря состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 20:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отрают предпочтение гостям: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.07. Успех немцев оценён экспертами в 3.40. Ставки на ничью принимаются за 4.05.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити» 7 декабря 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «РБ Лейпциг» — «Ман Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.51, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.49. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14. Поставить на «обе забьют» можно за 1.49.

Анализ и прогноз матча 6-го тура Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Ман Сити» (07.12.2021)

Клубный футбол в самом разгаре. На выходных отгремели очередные туры внутренних первенств, на очереди — евроарена. 7 декабря стартует заключительный тур группового этапа Лиги чемпионов. Немецкий «РБ Лейпциг» на стадионе «Ред Булл-Арена» в Германии примет английский «Манчестер Сити». Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

После смены тренера результаты «РБ Лейпциг» ожидаемо просели. Клуб спустился на 11-ю строчку чемпионата Германии. В активе лишь 18 баллов. До «Хоффенхайма», располагающегося в зоне Лиги чемпионов, не хватает всего пять очков. Однако еврокубки с такой игрой в следующем сезоне клубу из Лейпцига не светят. Надо исправляться.



После ухода Юлиана Нагельсмана «быки» предсказуемо угодили в кризис. Неудачные выступления в немецкой Бундеслиге случились, как и предполагалось, против крепких оппонентов. В последних трёх турах уступили как раз «Хоффенхайму» (0:2), леверкузенскому «Байеру» (1:3) и берлинскому «Униону» (1:2), который в последних сезонах удивляет.



Впрочем, результаты закономерны, команда лишилась многих лидеров, которые пошли испытывать удачу в других клубах. Перестройка, организованная Джесси Маршем, пока приносит плоды лишь с середняками и аутсайдерами. Конечно, неплохо, но после успехов Нагельсмана ожидаешь чего-то большего. Появление слухов об отставке Марша вряд ли кого-то удивило.

У нынешнего «Лейпцига» нет по-настоящему высококлассного форварда, каковым в своё время являлся Тимо Вернер. Теперь лучшим бомбардиром стал шустрый полузащитник Кристофер Нкунку, что само по себе показательно. На счету футболиста шесть мячей в чемпионате Германии и семь – за пять туров Лиги чемпионов. Ключевая фигура.



Конечно, играть предстоит дома, но явным фаворитом, несомненно, выступит «Манчестер Сити». Англичане уже гарантировали себе четырьмя победами выход в плей-офф Лиги чемпионов и полностью сконцентрированы на АПЛ. Нет особого смысла стараться и играть на победу, однако портить хороший эмоциональный фон тоже плохо.

Хосеп Гвардиола может смело выпустить экспериментальный состав или постараться наиграть новые комбинации, поэкспериментировать с этим. В чемпионате Англии его подопечные не проигрывают пятый тур кряду, благодаря чему сумели подняться на первое место в турнирной таблице. Опередили даже феноменальный «Челси» Томаса Тухеля, который в последнее время увлёкся «привозами» на ровном месте.



«Горожане» доминируют всюду и во всём. Даже если выйдут играть без дополнительной мотивации, наверняка не позволят сопернику многое. Победная серия составляет уже семь матчей во всех соревнованиях. При этом обыгрывали не только аутсайдеров да середняков. «ПСЖ», «Вест Хэм» и «Манчестер Юнайтед» тоже натерпелись.



Гвардиола по праву носит звание одного из лучших тренеров мира. В начале сезона жаловался на отсутствие в составе ярко выраженного центрфорварда, однако в АПЛ привычно высокая результативность никуда не делась. Плюс умудряется творить волшебство в атаке даже без травмированного Кевина Де Брёйне.

«Манчестер Сити» наверняка подойдёт без должной серьёзности, однако вряд ли уступит. Форма и подбор игроков настолько хороши, что даже смешанный состав вполне способен обыгрывать «Лейпциг». Тем более такой. Хосеп Гвардиола точно не захочет уступать и преподаст немцам очередной урок. Возьмём П2 за коэффициент 2.07.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити» 7 декабря 2021 года

Матчи «РБ Лейпцига» с лидерами Бундеслиги показывают истинный нынешний уровень, который явно ниже, чем у «Ман Сити». Прошлая очная встреча завершилась голевым шоу. В предстоящей вряд ли будет то же самое. Вероятно, Гвардиола даст установку опытным исполнителям сделать результат, а затем предоставит игровое время молодым. Но расслабляться гости явно не станут.



Ставка: победа «Манчестер Сити» за 2.07.