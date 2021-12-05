«Автомобилист» — СКА. Билл Питерс ушёл, но уральцев это не спасёт

6 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — СКА. Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 2.04, успех «Автомобилиста» оценён экспертами в 3.02.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Автомобилист» — СКА 6 декабря 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Автомобилист» — СКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.52, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.36. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.25. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.76.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Автомобилист» Екатеринбург — СКА Санкт-Петербург (06.12.2021)

Зима набирает обороты. В Континентальной хоккейной лиге на 6 декабря запланированы сразу 10 встреч. Выбор колоссальный. Отдельное внимание стоит уделить противостоянию «Автомобилиста» и СКА, которое пройдёт в Екатеринбурге на льду арены «Уралец». Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

«Автомобилист» находится на седьмой строчке на Востоке, оторвавшись от идущего на девятом месте «Амура» всего на два очка. А ведь перед стартом сезона команде из Екатеринбурга пророчили место как минимум среди лидеров конференции. Однако после 36 матчей отставание от топ-3 составляет 12 очков. Это много. В плей-офф бы попасть!



Нестабильные результаты вынудили руководство отправить Билла Питерса в отставку. К большой радости Александра Кожевникова и многих екатеринбургских фанатов, которые тоже ждали от команды большего. Временно исполняющим обязанности главного тренера стал Николай Заварухин, ранее входивший в тренерский штаб канадца.



Под руководством Заварухина «Авто» успел провести уже две игры на своём льду. Обошёлся без осечек: разобрался со «Спартаком» (3:1) и «Адмиралом» (2:1). На счету Стефана Да Косты победный гол с дальневосточниками. Вообще, французский нападающий сейчас выглядит неплохо. Второй снайпер в команде с 13 голами и лучший бомбардир с 29 баллами. Лучший снайпер — Брукс Мэйсек с 14 голами.

СКА гораздо стабильнее. По-прежнему идёт в топ-5 на Западе. Плотность тут довольно высокая, но даже недавняя антирекордная серия не сильно сказалась на положении петербуржцев. Отставание от лидирующего «Йокерита» составляет всего три очка. При этом в последних пяти встречах удалось реабилитироваться.



Подопечные Валерия Брагина разнесли «Нефтехимик» (8:2), дожали «Ак Барс» (4:3 ОТ), уступили «Северстали» (1:3), но следом забрали два очка у минского «Динамо» (2:1). А накануне обыграли на своём льду «Йокерит» (3:1). Гусев и Комаров не отличились, зато у Воробьёва ассистентский дубль, а Андрей Кузьменко заработал гол+пас.



Теперь ждёт выезд в Екатеринбург. Соперник непростой, хоть и выступает нестабильно в нынешнем сезоне. Сбрасывать со счетов мы бы всё же хозяев не стали. В пяти последних личных встречах на своём льду выиграли три раза. Одна из них закончилась за пределами основного времени. Однако было это ещё до Питерса.

Сейчас же имеем примерно следующее. СКА после неприятной антирекордной серии поражений снова набрал приличный ход. Активизировались возвращенцы из НХЛ, остальные тоже показывают добротный хоккей и набирают очки. «Автомобилист» же после ухода Питерса одержал две трудовые победы, хотя сильно обнадёживаться не стоит. Уровень оппозиции был откровенно скромным.



С учётом длинной лавки и мастеровитого состава петербуржцы выглядят сильнее на фоне такого «Автомобилиста». Лобовая победа армейцев здесь уместна. Тем более букмекеры дают заманчивый коэффициент 2.04. Второй интересный вариант для ставки — тотал больше 5 шайб за 1.74.



На данный момент обе команды успели наколотить солидное количество голов. «Автомобилист», несмотря на все свои проблемы, забросил 112 шайб, 60 из которых — дома. У СКА — 108 (порядка половины из них случились на выезде). Однако оборона «Авто» заметно хромает, пропущено уже 100 шайб. К слову, у вечного аутсайдера рижского «Динамо» всего на три больше. Без Якуба Коваржа маскировать защитные огрехи стало куда сложнее.

Увы, строгость в обороне — это сейчас не про хозяев. Хотя Николай Заварухин способен подтянуть защиту. Да только на это требуется время, а его сейчас нет. Конечно, уральцы упрутся, перемены на тренерском мостике должны немного встряхнуть команду. И всё же всех проблем это не решит. А подопечные Валерия Брагина банально стабильнее.

«Автомобилист» — СКА: прогноз и ставка на матч КХЛ 6 декабря 2021 года

СКА потихоньку возвращается на прежний уровень, антирекордная серия позади. «Автомобилист» после отставки Питерса одержал две победы, но на фоне армейцев всё равно выглядит бледно. Екатеринбуржцы хуже в обороне, звёздных игроков меньше, вратарская линия не впечатляет. Словом, всё говорит о победе гостей в основное время и результативном хоккее.



Ставка 1: победа СКА в основное время за 2.04.



Ставка 2: тотал больше 5 шайб за 1.74.