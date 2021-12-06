«Порту» — «Атлетико». Чемпион Испании в шаге от кошмара

7 декабря состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Порту» — «Атлетико». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу португальцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.71. Успех испанцев оценён экспертами в 2.74. Ставки на ничью принимаются за 3.44.

Где смотреть матч «Порту» — «Атлетико»?

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Порту» — «Атлетико» 7 декабря 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Порту» — «Атлетико» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.78. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей тоже доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

Анализ и прогноз матча 6-го тура Лиги чемпионов «Порту» — «Атлетико» (07.12.2021)

2021 год медленно, но верно приближается к финишной прямой, практически миновала первая неделя декабря. А это значит, что пришла пора завершать групповой этап Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне жеребьёвка порадовала, топовых матчей было достаточно. Программа шестого тура тоже пестрит яркими вывесками.

Отдельного внимания заслуживает ситуация в группе В. Расклад здесь примерно следующий. «Ливерпуль» демонстрирует потрясающую стабильность и результативную игру в атаке. За пять туров наколотил 15 мячей, набрал 15 очков и расположился на первой строчке в таблице. Вопросы о победителе сняты были досрочно.



Настоящая борьба развернётся между остальными участниками, шансы на путёвку сохраняют все трое. «Милан» под конец разыгрался, набрал четыре очка и остановился на третьем месте. Но вероятность продолжить путь в престижном евротурнире самая низкая. Условия два: нужна победа над «Ливерпулем» и ничья в параллельном матче.



«Порту» набрал пять баллов и пока что находится в топ-2. Устроит победа над «Атлетико» либо ничья в сумме с любой осечкой итальянцев. У «Атлетико» на один балл меньше, ему необходимо обязательно набирать три очка в битве с португальцами. При этом второе обязательное условие — «Ливерпуль» не должен проиграть на «Сан Сиро».

Словом, интриги хватает. «Милану» позарез нужна победа, потому он на своём поле наверняка пойдёт вперёд и раскроется. Судя по всему, пара-тройка голов итальянской публике обеспечена. А вот в противостоянии «Порту» и «Атлетико» намечается букмекерский низ. К слову, за ТМ 2.5 мяча дают играбельные 1.78. Вполне можно взять.



Теоретически португальцев устроит и ничья, а потому доставать все козыри с первых минут опасно. Пусть и в родных стенах. Есть смысл сыграть с мадридцами их же оружием — на встречных атаках. Благо оборона довольно крепкая. Да, были неприятные встречи с «Ливерпулем» (1:5 и 0:2), но у кого в группе В их не было?

В остальных трёх турах подопечные Сержиу Консейсау пропустили только один мяч. В ответном матче с «Миланом» (1:1) в Италии центральный защитник Шансель Мбемба на 61-й минуте срезал мяч в свои ворота. А первая битва с самим «Атлетиком» в Испании вовсе завершилась нулевой ничьей.



Впрочем, команда Диего Симеоне тоже должна быть предельно внимательной. Во-первых, португальцы могут наказать даже за минутную расслабленность. Во-вторых, в нынешнем сезоне мадридцы неоправданно много пропускают. За 19 игр во всех турнирах сохранили свои ворота в неприкосновенности только шесть раз. Работы у Яна Облака хватает.



А тут ещё, судя по всему, придётся обойтись без основного центрального защитника. В прошлом матче с «Мальоркой» (1:2) Стефан Савич был заменён, в итоге ему диагностировали повреждение связок колена. Срок восстановления пока не назван, но есть вероятность, что в этом году футболист уже не сыграет.

Словом, положение у действующего чемпиона Испании не самое оптимистичное. В качестве дополнительной ставки можно даже взять нулевую фору на хозяев за 1.96. Дело ещё в том, что форма «Атлетико» отнюдь не чемпионская. За 10 последних игр во всех соревнованиях одержал всего три победы. Думается, что-то вроде 1:0 или 0:0 мы здесь увидим.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Порту» — «Атлетико» 7 декабря 2021 года

В первом туре соперники разошлись миром, скатав нулевую ничью. Очень сомневаемся, что в этот раз предстоит увидеть голевой праздник. На кону путёвка в плей-офф, причём далеко не всё зависит только от команд. По-хорошему нельзя терять очки никому, так что, вероятно, «Порту» и «Атлетико» сыграют осторожно, на результат. Будут караулить ошибку оппонента. На наш взгляд, чуть больше шансов у хозяев.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.78.

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