Биатлон, спринт, мужчины. Эдуард Латыпов подарит россиянам повод для гордости

На третьем этапе Кубка мира по биатлону — 2021/2022 в Хохфильцене 10 декабря состоится мужской спринт на 10 км. Начало — в 13:25 мск. В прямом эфире гонку покажут телеканалы «Матч ТВ» и Eurosport. Букмекеры уже дали прогноз: наибольшие шансы имеет Себастиан Самуэльссон, поставить на которого предлагают за 3.75.

Коэффициенты букмекеров на мужской спринт Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (10.12.2021)

В тройку фаворитов также входят Йоханнес Бё (5.50) и Эмильен Жаклен (5.50). Следом идут Фийон Майе Кентен (6.00), Тарьей Бё (17.00), Ветле Шоста Кристиансен (17.00), а также Симон Детьё и Мартин Понсилуома (по 20.00). За ними в списке находятся Клод Фабьен и Эдуард Латыпов (по 35.00).

Мужской спринт на Кубке мира по биатлону: прогноз и анализ 10 декабря 2021 года

Первые два этапа Кубка мира по биатлону, которые прошли в Эстерсунде, уже позади. Следующий этап пройдёт в Австрии, в Хохфильцене. И начнётся он со спринта. На данный момент результаты российских спортсменов, конечно, не самые лучшие, но впереди ещё восемь этапов. Всё может поменяться.

Пока что в женском общем зачёте в команде России больше всего баллов у Ульяны Нигматуллиной, она занимает 12-ю строчку в таблице и отстаёт от лидирующей Лизы Терезы Хаузер на 77 баллов. У мужчин картина лучше — Эдуард Латыпов отстаёт от идущего на первом месте Ветле Шоста Кристиансена на 39 баллов и занимает пятую позицию.



А мог бы задержаться в четвёрке! Однако на гонке преследования на 12,5 километров к финишу пришёл на 11-м месте. Француз Эмильен Жаклен, который сейчас замыкает топ-4, пришёл третьим и заработал на 18 очков больше. Поменялся местами с россиянином, так ещё и в запасе имеет 12 лишних очков.



Теперь Жаклен наверняка будет целиться в топ-3. Для начала нужно догнать Йоханнеса Бё, до которого не хватает всего трёх очков. В этом сезоне в Швеции в спринте Эмильен показал себя лучше норвежца, но в предыдущем сезоне в Австрии Йоханнес оказывался быстрее. Так что просто так норвежец топ-3 не отдаст.

Хотя самым быстрым в Швеции был Себастиан Самуэльссон, в обоих спринтах он занял первое место. Правда, в Хохфильцене тогда оба раза приходил пятым. Сейчас швед второй, отстал от первого места всего на три очка. Правда, лидирующему Кристиансену в Австрии не повезло. Совсем не факт, что повезёт и теперь.



Однако спрогнозировать тройку лидеров довольно трудно. Зато букмекеры предлагают сравнить Эдуарда Латыпова и Лукаса Хофера. На то, что россиянин финиширует выше итальянца, можно поставить за 1.65. Коэффициент не такой высокий, но, на наш взгляд, всё же стоит присмотреться. Причин несколько.

В Швеции Хофер начал плохо. На индивидуальной гонке пришёл лишь на 61-м месте, когда Латыпов финишировал седьмым. Плюс на спринте был 45-м (Латыпов — 11-й). На втором этапе результаты Лукаса улучшились, на спринте подобрался ближе, был седьмым. И всё же россиянин снова оказался выше, на четвёртой позиции.



На гонке преследования Хофер вновь отстал, пришёл девятым. Плюс в прошлом сезоне в Хохфильцене сначала пришёл 50-м, в то время как россиянин финишировал на 21-й позиции. Единственное, что может насторожить, — итальянец был впереди на втором спринте в Австрии.



Впрочем, мы бы не стали об этом беспокоиться. Эдуард Латыпов уже наверняка прошёл период акклиматизации и будет в форме. В последнее время он прибавил в стрельбе, показатели стали стабильнее. Работать на трассе тоже умеет. Ждём от россиянина достойного результата.

Кубок мира по биатлону, прогноз на спринт в Хохфильцене 10 декабря 2021 года

На Кубке мира начинается третий этап, в Хохфильцене. Главный претендент на победу в мужском спринте — швед Себастиан Самуэльссон. Дома на спринтах он выступил превосходно, два первых места, возможно заберёт золото и в Австрии. Но следить предлагаем за соревнованием Латыпова и Хофера. Россиянин в последнее время улучшил навыки, приходит часто выше итальянца. На наш взгляд, это стоит проверить и сейчас.



Ставка: Латыпов финиширует выше Хофера за 1.65.