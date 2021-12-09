«Северсталь» — «Авангард». Действующий чемпион КХЛ использует проблемы Андрея Разина

10 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» — «Авангард». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Авангарда» в основное время можно с коэффициентом 2.19, а успех «Северстали» оценён экспертами в 2.86.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Северсталь» — «Авангард» 10 декабря 2021 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Северсталь» — «Авангард» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.88, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.96. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.96. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.90.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Северсталь» Череповец — «Авангард» Омск (10.12.2021)

На 10 декабря в Континентальной хоккейной лиге запланированы восемь встреч. Отдельное внимание уделим противостоянию «Северстали» и «Авангарда», которое пройдёт на льду «Ледового дворца» в Череповце. Первое вбрасывание состоится в 19:00 мск. Скучно тут однозначно не будет.

«Северсталь» сейчас идёт пятой на Западе, набрав 51 очко за 37 игр. Дышит в спину СКА с такими же показателями. Отставание от лидирующего «Йокерита» при этом составляет всего три пункта. Как раз накануне дома череповчане играли с финнами. Показали характер, спаслись 1:3, но в итоге уступили в овертайме (3:4 ОТ).



Дважды выпустили шестого полевого, сравняли счёт за две секунды до конца основного времени. Играть с пустыми воротами — это всегда риск, а череповчане сделали это дважды. Даже в НХЛ такое нечасто увидишь. С креативом у тренерского штаба в Череповце полный порядок. Одно очко — награда за упорство и смелость.



«Авангард» тоже сейчас находится на пятой строчке в конференции. Правда, набрал на семь баллов меньше. Отставание от лидирующего «Металлурга» внушительное, целых 15 пунктов. В этом сезоне обладатель Кубка Гагарина выглядит не так грозно. Накануне получил от «Локомотива» в Ярославле (2:3), причём победу железнодорожникам принёс Артём Анисимов за 34 секунды до сирены.

В последнее время «Авангард» сильно лихорадит. Прошлые шесть встреч прошли удручающе, на указанном отрезке всего две победы. А ведь до этого было пять побед подряд. Со стабильностью явные проблемы. Такие скачки результатов не идут на пользу. С созиданием проблемы, вратари тащат далеко не всегда. Хотя времени на исправление минусов достаточно.



Справедливости ради у «ястребов» в нынешнем сезоне плачевно с выездами. Всего семь побед при 10 неудачах. Это мало. Ведь предстоящий соперник дома проиграл лишь пять раз на том же отрезке. Вообще, работа Андрея Разина приносит свои плоды. Совмещать функции тренера и менеджера удаётся на высочайшем уровне.

Довольно молодой коллектив череповчан никого не отпускает просто так. За 20 прошлых игр «стальные» потерпели всего четыре поражения. Три из них — за пределами основного времени. Впечатляет! Однако сейчас намечаются проблемы во вратарской линии. Голкиперы Шугаев и Подъяпольский в порядке. Но только когда здоровы.



Однако у них есть повреждения, а у сменщиков была температура. Более того, Андрей Разин сказал, что и голкипер фарм-клуба приехал с температурой. Неужели действительно кто-то сглазил? Вопрос ещё в том, как это отразится на предстоящем матче. Соперник нестабильный, но серьёзный. Нервозность в обороне рискует дорого обойтись.



Пока череповчане будут думать, что происходит с вратарской линией, «Авангард» постарается этим воспользоваться. Скорее всего, постарается сыграть в быстрый хоккей. Хотя не стоит забывать, что на выезде в этом сезоне всё не так хорошо у омичей. Да и «Северсталь» небезосновательно претендует на место в тройке лидеров конференции.



Ставить на исход мы бы не стали. Гораздо интереснее, на наш взгляд, выглядит тотал больше 4.5 шайбы. С результативностью у обеих сторон дела обстоят неплохо. При этом у хозяев налицо проблемы с составом, а Боб Хартли имеет длинную скамейку. Это вполне может нивелировать неудачную выездную статистику.

«Северсталь» — «Авангард»: прогноз и ставка на матч КХЛ 10 декабря 2021 года

У хозяев есть проблемы с вратарями, но говорить о превосходстве гостей тоже трудно. Дома «Северсталь» хороша, а вот действующий чемпион за пределами Балашихи не впечатляет. Зато с результативностью нет проблем ни у кого. Забрасывают порядочно. Так что пробуем поставить на высокий тотал.



Ставка: тотал больше 4.5 шайбы за 1.88.