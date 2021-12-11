«Реал» — «Атлетико». Карло Анчелотти покажет, кто в Мадриде хозяин

12 декабря состоится матч 17-го тура чемпионата Испании «Реал» Мадрид — «Атлетико». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.17. Успех «Атлетико» оценён экспертами в 3.78. Ставки на ничью принимаются за 3.62. Получи бесплатную ставку 1000 рублей от «Фонбет».

Коэффициенты букмекеров на матч «Реал» — «Атлетико» 12 декабря 2021 года

Букмекеры не считают, что матч «Реал» Мадрид — «Атлетико» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.94. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44. Поставить на «обе забьют» можно за 1.79.

Анализ и прогноз матча 17-го тура Примеры «Реал» — «Атлетико» (12.12.2021)

На дворе зима, клубный футбол в самом разгаре. На выходных среди прочих порадует чемпионат Испании. В 17-м туре Примеры 12 декабря состоится мадридское дерби. «Реал» примет «Атлетико». Стартовый свисток на стадионе «Сантьяго Бернабеу» прозвучит в 23:00 мск. Главный судья — Матеу Лаос.

«Реал» уверенно лидирует в чемпионате Испании. Постепенно увеличивает отрыв от преследователей. Пока смотрится увереннее всех остальных на дистанции и, очень вероятно, пополнит внушительную коллекцию ещё одним трофеем. Для этого необходимо не сбавлять набранный темп.



Впрочем, с такими результатами мадридцам это не грозит. В последних шести турах испанской Примеры подопечные Карло Анчелотти только выигрывали. Сначала обыграли «Эльче» (2:1), затем — «Райо Вальекано» (2:1), «Гранаду» (4:1), «Севилью» (2:1), «Атлетик» (1:0) и даже не так давно возглавлявший таблицу «Реал Сосьедад» (2:0).



«Сливочные» действительно набрали отличную форму, побеждают уже в девяти играх кряду во всех соревнованиях. Несмотря на отсутствие главного голеадора Карима Бензема из-за травмы, они сумели уверенно одолеть в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «Интер» (2:0). Чемпион Италии остался на втором месте в группе.

При этом «Реал» снова очень много забивает. Сейчас на счету 37 голов за 16 туров чемпионата Испании и 14 — за шесть туров в Лиге чемпионов. При этом пропускает мало: 16 и два мяча соответственно. Безусловно, отсутствие лучшего бомбардира скажется на результативности команды, однако пока она справляется и без него. Тот же Винисиус в строю. А сам Бензема рассчитывает помочь в дерби.



«Атлетико» стартовал бодро, даже некоторое время возглавлял таблицу Примеры. Однако затем резко начался спад. Ныне клуб располагается на четвёртой строчке, отстав от лидера сразу на 10 очков. Есть ещё матч в запасе, но вряд ли он сильно повлияет на ситуацию. Титул действующего чемпиона страны под угрозой.



Как и многих других претендентов на зону Лиги чемпионов в Испании, «матрасников» лихорадит. Стабильности «Реала» же можно только позавидовать. Время ещё есть, но с такой формой можно рассчитывать разве что на попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Причём придётся постараться. За титул бороться будет тяжело. По крайней мере, если не выиграть дерби.

В минувшем туре Ла Лиги подопечные Диего Симеоне уступили «Мальорке» (1:2), которая не могла выиграть до этого семь матчей подряд. Можно списать это на загруженность графика и подготовку к решающей битве в Лиге чемпионов. Однако до этого были ничьи с «Валенсией» (3:3) и «Леванте» (2:2), а победы случались зачастую лишь над середняками и нестабильными соперниками.



На евроарене «матрасники» тоже выступили не лучшим образом. Одержали всего две победы над ослабленными травмами и красными карточками «Миланом» (2:1) и «Порту» (3:1). В последнем случае вырвали три балла на последних минутах. Можно сказать, им повезло выйти в плей-офф. В параллельном матче «Милан» уступил «Ливерпулю».



«Реал» хорош. Чего нельзя сказать об «Атлетико». Даже без Карима Бензема «сливочные» одержали уверенную победу в Лиге чемпионов, тем самым продлили победную серию до девяти матчей во всех соревнованиях. Красно-белые, напротив, нестабильны и совсем недавно потерпели поражение от «Мальорки». П1, на наш взгляд, выглядит интересно. Коэффициент — 2.17.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Реал» — «Атлетико» 12 декабря 2021 года

«Атлетико» неуверенно выступил на евроарене, нестабилен в чемпионате Испании и растерял набранную в начале сезона форму. Вряд ли он сможет оказать достойное сопротивление «Реалу», который демонстрирует сейчас отличные результаты, лидирует во всех турнирах и уже долгое время не знает поражений.



Ставка: победа «Реала» за коэффициент 2.17.



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