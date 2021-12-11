«ПСЖ» — «Монако». Лионель Месси возьмёт пример с Александра Головина

12 декабря состоится матч чемпионата Франции «ПСЖ» — «Монако». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «ПСЖ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.51. Успех «Монако» оценён экспертами в 7.00. Ставки на ничью принимаются за 5.05.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Франции «ПСЖ» — «Монако» 12 декабря 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «ПСЖ» — «Монако» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.51, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.49. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.

Анализ и прогноз матча чемпионата Франции «ПСЖ» — «Монако» (12.12.2021)

Отгремел групповой этап еврокубков, на очереди противостояния на внутренней арене. На выходных среди прочих порадует чемпионат Франции. В 18-м туре 12 декабря состоятся семь встреч. В одной из них «Пари Сен-Жермен» примет «Монако» в Париже. Стартовый свисток на стадионе «Парк де Пренс» прозвучит в 22:45 мск.

Подопечные Маурисио Почеттино уверенно лидируют в чемпионате Франции с 42 очками. Темп в первенстве взят такой, что можно заранее поздравлять с титулом. Идущий на второй позиции «Ренн» отстаёт сразу на 11 баллов. Остальные находятся ещё дальше. Вряд ли получится совершить подвиг и отыграть эту фору.



Однако к ближайшей игре французский гранд подходит не в самой лучшей форме. Невзрачно провёл два последних матча в Лиге 1, сыграв вничью с «Ниццей» (0:0) и «Лансом» (1:1). Во втором случае избежал поражения лишь на последних минутах, а потому логично получил в свой адрес критику.



Нужно было реагировать. «ПСЖ» это сделал, разгромив «Брюгге» (4:1) в Лиге чемпионов. На положении в турнирной таблице этот результат никак не сказался, в плей-офф клуб всё равно бы вышел только со второго места. Однако уверенности в своих силах победа однозначно придаст. Болельщики тоже довольны.

Добавляют дополнительные проблемы травмы Юлиана Дракслера, Серхио Рамоса и Неймара. Без первых двух красно-синие выступать уже привыкли, а вот отсутствие бразильца ощутимо. Помимо этого, были трудности в обороне. Умудрились пропустить даже от «Ланса» и «Брюгге». Соперники бойкие, но всё же.



Подопечные Нико Ковача, в свою очередь, располагаются на седьмой строчке Лиги 1. Набрали 26 баллов и в случае победы могут ворваться в зону еврокубков. После четырёхматчевого безвыигрышного кризиса прибавили и добыли две победы при внушительной результативности. Досталось «Анже» (3:1) и «Метцу» (4:0).



В последнем случае выделился Александр Головин, отдавший голевой пас на Бен-Йеддера пяткой. Россиянин вернулся после очередной травмы, хотя иногда выглядит не так активно. Порой главный тренер принимает решение оставить его на скамье запасных. Тем не менее Головин показал себя с лучшей стороны. Наверняка получит игровое время с «ПСЖ».

В Лиге Европы монегаски тоже не дремали. Вышли в плей-офф из довольно сложной группы с первого места, ни разу не проиграв. На счету три ничьих: с «Реалом Сосьедад» (1:1), ПСВ (0:0) и «Штурмом» (1:1). Также были одержаны три победы. Со счётом 2:1, 2:1 и 1:0 соответственно. Результативность невысокая, но этого хватило с запасом.



Зато с результативностью никаких проблем в чемпионате Франции: за 17 туров отправили в сетку ворот оппонентов 27 мячей. Пропустили, правда, тоже изрядно — 20 штук. Судя по всему, предстоящий матч обещает стать щедрым на голы с обеих сторон. К слову, за ставку «обе забьют» предлагают вполне рабочие 1.65. Возьмём.



Коллектив Маурисио Почеттино имеет отличный подбор исполнителей, лидирует в чемпионате Франции и выступает практически всегда в роли фаворита. Без гола наверняка не останется. Даже при отсутствии Неймара. Однако в последнее время парижане действуют не так уверенно и регулярно пропускают. Монегаски, напротив, добавили. Снова много забивают, но и дают играть другим.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции «ПСЖ» — «Монако» 12 декабря 2021 года

Статистика очных встреч и результаты предыдущих туров позволяют ждать результативного матча. Сейчас оба коллектива хороши в атаке и хромают в обороне. «ПСЖ» разгромил «Брюгге», а «Монако» поиздевался над «Анже» и «Метцем». Наверняка друг с другом тоже церемониться не станут. Ждём голы в обе стороны.



Ставка: обе забьют за коэффициент 1.65.