Россия – Канада. Прогноз «Фонбет»: Вадим Шипачёв оправдает доверие россиян

15 декабря состоится матч Кубка Первого канала Россия — Канада. Встреча пройдёт в Москве на льду «ЦСКА-Арены» и начнётся в 18:30 мск. Хозяева имеют возможность взять реванш у канадцев за поражение в четвертьфинале последнего чемпионата мира. Сделать ставку на россиян можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме Россия

Сборная России заняла лишь третье место на предыдущем этапе Еврохоккейтура – Кубке Карьяла. Вместо Алексея Жамнова в Хельсинки исполняющим обязанности главного тренера был Олег Браташ, которого по ходу этапа сменил Сергей Зубов. Команда уступила Финляндии (0:3), Швеции (2:4) и обыграла Чехию (5:2). Однако, в отличие от того состава, в основном состоявшего из хоккеистов до 21 года, на Кубке Первого канала сыграют опытные игроки из КХЛ.

В матче с Канадой мы увидим олимпийских чемпионов 2018 года Вячеслава Войнова, Никиту Гусева, Никиту Нестерова, Вадима Шипачёва и Егора Яковлева. Федерация хоккея России рассматривает Кубок Первого канала как один из этапов подготовки к Олимпиаде-2022. Для представителей КХЛ это одна из последних возможностей заявить о себе и отвоевать место в самолёте до Пекина у многочисленных российских звёзд из НХЛ.

К сожалению, не обошлось без потерь. За несколько дней до старта турнира тренерскому штабу пришлось исключить из заявки нападающих Дмитрия Воронкова, Станислава Галиева и Андрея Кузьменко, получивших травмы. Их заменят форварды Даниил Вовченко, Артур Каюмов и Артём Анисимов. Россияне имеют возможность выиграть Кубок Первого канала в четвёртый раз за последние пять лет.

В какой форме Канада

«Кленовые листья» летят в Москву в статусе действующих чемпионов мира. Начав турнир с поражений от Латвии (0:2) и США (1:5), канадцы лишь по дополнительным показателям опередили Казахстан и пробились в четвертьфинал. Однако в плей-офф игроки третьих-четвёртых звеньев клубов НХЛ, а также студенческой лиги Северной Америки (NCAA) обыграли Россию (2:1 ОТ), США (4:2) и Финляндию (3:2).

На Кубке Первого канала у Канады будет ещё более скромный состав, в котором по понятным причинам нет представителей НХЛ. Клод Жюльен собрал игроков из КХЛ и европейских лиг. Для «кленовых листьев» куда важнее результаты предстоящего молодёжного чемпионата мира по хоккею. Однако вероятность пропуска игроками НХЛ Олимпиады из-за коронавируса вынуждает держать в голове мысль о том, что из хоккеистов, которые доедут до Москвы, придётся собирать и олимпийскую команду.

Среди прочих на льду «ЦСКА-Арены» болельщики увидят знакомого Райана Спунера из екатеринбургского «Автомобилиста», Эрика Фера и Джордана Уила из казанского «Ак Барса», а также Лэндона Ферраро из немецкого клуба «Кёльн». Кроме того, место в воротах должен занять Эдди Паскуале из ярославского «Локомотива».

Россия – Канада: статистика личных встреч

Россияне являлись фаворитами очной встречи в четвертьфинале ЧМ-2021, однако проиграли канадцам в овертайме (1:2 ОТ). Тот же исход был и в четвертьфинале ЧМ-2018, когда «кленовые листья» также взяли верх в овертайме (5:4 ОТ). В 2017-м россияне проиграли в полуфинале чемпионата мира (2:4), в 2016-м – в полуфинале Кубка мира (3:5), в 2015-м – в финале чемпионата мира (1:6).

То есть случилось пять поражений кряду на крупных турнирах. Исключение – матч Кубка Первого канала 2017 года, в котором россияне с нынешними сборниками Войновым, Нестеровым, Яковлевым, Гусевым и Шипачёвым в составе выиграли со счётом 2:0.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч Евротура Россия – Канада 15 декабря 2021 года

Ставка: победа России в основное время за 2.02. (Сделать ставку).

Перед Клодом Жюльеном, до февраля нынешнего года тренировавшим «Монреаль Канадиенс», стоит непростая задача. 61-летнему специалисту необходимо с нуля собрать команду из игроков европейских лиг. Ни о какой сыгранности речи не идёт. Максимум – клубные связки из «Ак Барса», магнитогорского «Металлурга» и других клубов.

Этого недостаточно, чтобы обыграть сверхмотивированную сборную России. Здесь и поражение на ЧМ-2021, и желание показать себя главному тренеру олимпийской команды, и сама вывеска матча. Смущает разве что вратарская позиция, потому что основной голкипер сборной на чемпионате мира Александр Самонов практически не играет в СКА. Неизвестно, как покажут себя в столь принципиальной игре Иван Федотов из ЦСКА или Тимур Билялов из «Ак Барса».

Но даже если сборная России пропустит, атакующий потенциал нападающих способен сделать разницу. Например, у Вадима Шипачёва 57 (21+36) очков по системе «гол+пас» в нынешнем сезоне КХЛ. У Алексея Жамнова опытный состав, которому по силам добиться результата в основное время.