«Челси» — «Эвертон». Томас Тухель увеличит шансы Руни вернуться в АПЛ

16 декабря состоится матч 17-го тура АПЛ «Челси» — «Эвертон». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.25. Успех мерсисайдцев оценён экспертами в 16.50. Ставки на ничью принимаются за 7.10.

Где смотреть матч «Челси» — «Эвертон»?

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Челси» — «Эвертон» 16 декабря 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Челси» — «Эвертон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20. Поставить на «обе забьют» можно за 2.36.

Анализ и прогноз матча 17-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Эвертон» (16.12.2021)

Несмотря на наличие вакцины, коронавирус отступать не думает. Некоторые матчи даже приходится переносить. В английской Премьер-лиге добрались до 17-го тура, 16 декабря состоится сразу три встречи. В одной из них на стадионе «Стэмфорд Бридж» «Челси» примет «Эвертон». Начало запланировано на 22:45 мск. Главный арбитр — Майкл Оливер.

Совсем недавно «Челси» возглавлял таблицу АПЛ, а ныне располагается лишь на третьей позиции, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на пять очков. Благо есть игра в запасе. Связан небольшой спад с появившимися проблемами в средней линии. Уже пятую игру кряду во всех соревнованиях лондонский клуб пропускает, баланс в полузащите утерян.



В последних четырёх турах чемпионата Англии не «Челси» без труда справился с «Уотфордом» (2:1) и «Лидсом» (3:2), а также сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1) и проиграл «Вест Хэму» (2:3) в дерби. За эти четыре встречи синие пропустили больше, чем за 12 матчей до этого. Спад налицо, а индивидуальные привозы Жоржиньо и Менди лишь усугубляют ситуацию.



Да и в заключительном туре Лиги чемпионов «аристократы» потеряли очки с «Зенитом» (3:3), а потому уступили первое место в группе «Ювентусу». К счастью, с жеребьёвкой повезло (причём дважды). Да и проблем с результативностью нет. Во всех соревнованиях забили 53 мяча. Роман Абрамович не зря вкладывает большие средства в звёздный состав.

Практически каждый матч «Челси» получается ярким и зрелищным. Команда много атакует, а с недавних пор — порядочно пропускает. Даже от середняков и аутсайдеров. Да, сейчас синие определённо находятся не в лучшей форме. И всё же на фоне предстоящего соперника действующий победитель Лиги чемпионов выглядит фаворитом.



Состояние «Эвертона» даже немного пугает. «Ириски» располагаются на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 18 очков. За последние 10 туров одержана всего лишь одна победа — в матче с «Арсеналом» (2:1). Кроме того, дважды сыграли вничью с крепкими «Манчестер Юнайтед» (1:1) и «Тоттенхэмом» (0:0). Во всех остальных случаях проиграли.



Проблема «Эвертона» банальна — ненадёжность в обороне. За 16 туров АПЛ пропустили 28 мячей. Из Кубка лиги вылетели от «Куинз Парк Рейнджерс» (2:2, по пенальти 7:8) по той же причине. Если так будет продолжаться, вскоре достигнут зоны вылета. Сейчас отрыв составляет всего семь очков.

Неужели ливерпульские боссы прогадали с назначением Рафаэля Бенитеса на пост главного тренера? Испанец так и не сумел адаптироваться. Не удалось сохранить даже нынешний уровень, речи о борьбе за еврокубки вообще не идёт. Хотя сейчас в распоряжении весьма боевой состав, который оставили после себя прошлые специалисты.

Чего же не хватает для побед? Конечно, у клуба сейчас не такая серьёзная активность на трансферном рынке. Плюс некоторые проблемы с финансами. А травмы основных игроков атаки только добавляют трудностей. Но даже так в нападении время от времени видна активность.



За 16 туров АПЛ «Эвертон» сумел отличиться 20 раз, что, в принципе, неплохой показатель. Гордиться этим перед противостоянием с «Челси», конечно, не стоит, у лондонцев забитых мячей почти в два раза больше за то же время. Однако на гол гости вполне могут наиграть. Впервые забил Саломон Рондон — в прошлом туре, а вот Ришарлисон отправился в лазарет.



При этом обе команды в последнее время сильно проседают в обороне. За счёт чего может сыграть ставка «обе забьют» за 2.36. Однако мы предпочли бы взять тотал больше 2.5 мяча за 1.76. В результативности «Челси» сомневаться не приходится, да и «Эвертон» в этом плане не совсем плох. Плюс наверняка настроится на серьёзного оппонента. Ждём зрелищный футбол.

У Рафаэля Бенитеса сейчас попросту нет выбора. Он должен настраивать команду на победу в любом матче. В СМИ даже появилась информация, что руководство «Эвертона» может пригласить на пост главного тренера Уэйна Руни в случае, если испанец не сумеет выправить ситуацию. В последних 10 турах команда одержала всего одну победу, проиграв семь раз.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Челси» — «Эвертон» 16 декабря 2021 года

Подопечные Рафаэля Бенитеса смотрятся крайне невзрачно, много пропускают и демонстрируют не лучший футбол. Тем не менее забивать умеют, ворота потерявших прежнюю надёжность лондонцев вполне могут поразить. Но и нападение «Челси» может запросто показать, как надо играть в атаке. Результативность у подопечных Томаса Тухеля одна из самых высоких в чемпионате Англии.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.76.

Где покажут матч «Челси» — «Эвертон»?